«Зенит» намерен приобрести полузащитника Ренато Аугусто

Зенит планирует приобрести полузащитника ... и, сравните - спартак заинтересован в покупке одного из самых....... ))) в этом весь соккер, тьфу, бомбардир и прочие масковские журнашлюхи )
«Зенит» заинтересован в покупке полузащитника сборной Бразилии и китайского клуба «Бейджин Гуоань» Ренато Аугусто.
По информации источника, петербургский клуб рассматривает футболиста в качестве возможной замены Акселю Витселю, который близок к переходу в «Ювентус».
В свой нынешний клуб Ренато Аугусто перешел в начале этого года из «Коринтианса». Также на протяжении своей карьеры он выступал за «Фламенго» и «Байер».
За сборную Бразилии он провел 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.