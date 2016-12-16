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    «Зенит» намерен приобрести полузащитника Ренато Аугусто

    «Зенит» заинтересован в покупке полузащитника сборной Бразилии и китайского клуба «Бейджин Гуоань» Ренато Аугусто.

    По информации источника, петербургский клуб рассматривает футболиста в качестве возможной замены Акселю Витселю, который близок к переходу в «Ювентус».

    В свой нынешний клуб Ренато Аугусто перешел в начале этого года из «Коринтианса». Также на протяжении своей карьеры он выступал за «Фламенго» и «Байер».

    За сборную Бразилии он провел 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

    Источник: Tuttosport

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    16.12.2016 19:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11488

      alp 16 декабря 2016, 22:40

      Зенит планирует приобрести полузащитника ... и, сравните - спартак заинтересован в покупке одного из самых....... ))) в этом весь соккер, тьфу, бомбардир и прочие масковские журнашлюхи )

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 декабря 2016, 22:22

      Замена Витселю? А как же ваш Эрнани? А как же тот факт что Аугусто это АПЗ? А как же тот факт, что Китайцы скорее почки свои продадут, но не отпустят его из клуба, т.к. это один из самых статусных и качественных игроков из лиги, играющий постоянно в основе сборной Бразилии...? Походу кто-то просто опять хернёй страдает и переводит за зря бумагу...

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 декабря 2016, 22:19

      Снова бразилец. Лимит то не треснет у Зенита. Игрок конечно адекватный, но потянет ли Зенит китайскую зарплату

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 16 декабря 2016, 22:17

      Из Китая через год? Скока платить надо?

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 20:29

      Из Китая в РФПЛ. Перейдёт 100%. Если зарплату туже оставят)))

      1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 16 декабря 2016, 20:26

      Нах*й надо, кокаинщик!

      -1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr > kostyandr 16 декабря 2016, 20:27

      Шучу)

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 декабря 2016, 20:07

      Хороший футболист. Сейчас основной игрой сборной Бразилии

      2
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      Рейтинг: +422

      TRELL 16 декабря 2016, 20:04

      Слов нет! Он,конечно,хорош,так как знаю его игровые качества... Но,где защитники??? Я в шоке. Мирча,надеюсь,что ты знаешь,что идёшь по правильному пути! В этом году чемпионат просто необходимо выигрывать!!! Душой и сердцем мы всегда с тобой,ЗЕНИТ!

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > TRELL 17 декабря 2016, 09:45

      в 2017 году -чемпионы "Хрюши"..

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 декабря 2016, 20:03

      Покупать в Китае - дороговато будет...

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 16 декабря 2016, 19:52

      опять полузащитник а где защитники те что сейчас есть дыра на дыре вместе с Лодыркиным

      -1
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Garrincha58 16 декабря 2016, 20:04

      Защитники в Бразилии так себе, а небразильцев Луческу не берет. Не его профиль. Так что будем надеяться на прогресс Новосельцева.

      2
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Вомбат 16 декабря 2016, 20:06

      Дай бог,если Новосельцев раскроется в Зените.

      3
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