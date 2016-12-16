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«Зенит» намерен приобрести полузащитника Ренато Аугусто

16 декабря 2016, 19:30
18

«Зенит» заинтересован в покупке полузащитника сборной Бразилии и китайского клуба «Бейджин Гуоань» Ренато Аугусто.

По информации источника, петербургский клуб рассматривает футболиста в качестве возможной замены Акселю Витселю, который близок к переходу в «Ювентус».

В свой нынешний клуб Ренато Аугусто перешел в начале этого года из «Коринтианса». Также на протяжении своей карьеры он выступал за «Фламенго» и «Байер».

За сборную Бразилии он провел 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Зенит Бейджин Гуоань Аугусто Ренато
Комментарии (18)
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JUVIO
1481906183
Норм игрок
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MrVanes-Zenit
1481906458
Отличный игрок кстати
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Garrincha58
1481907153
опять полузащитник а где защитники те что сейчас есть дыра на дыре вместе с Лодыркиным
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TRELL
1481907865
Слов нет! Он,конечно,хорош,так как знаю его игровые качества... Но,где защитники??? Я в шоке. Мирча,надеюсь,что ты знаешь,что идёшь по правильному пути! В этом году чемпионат просто необходимо выигрывать!!! Душой и сердцем мы всегда с тобой,ЗЕНИТ!
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marslond
1481908078
Хороший футболист. Сейчас основной игрой сборной Бразилии
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kostyandr
1481909183
Нах*й надо, кокаинщик!
Ответить
forward33
1481909398
Из Китая в РФПЛ. Перейдёт 100%. Если зарплату туже оставят)))
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Фан666
1481915951
Снова бразилец. Лимит то не треснет у Зенита. Игрок конечно адекватный, но потянет ли Зенит китайскую зарплату
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ivanthebest
1481916149
Замена Витселю? А как же ваш Эрнани? А как же тот факт что Аугусто это АПЗ? А как же тот факт, что Китайцы скорее почки свои продадут, но не отпустят его из клуба, т.к. это один из самых статусных и качественных игроков из лиги, играющий постоянно в основе сборной Бразилии...? Походу кто-то просто опять хернёй страдает и переводит за зря бумагу...
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alp
1481917238
Зенит планирует приобрести полузащитника ... и, сравните - спартак заинтересован в покупке одного из самых....... ))) в этом весь соккер, тьфу, бомбардир и прочие масковские журнашлюхи )
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