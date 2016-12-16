«Зенит» намерен приобрести полузащитника Ренато Аугусто

«Зенит» заинтересован в покупке полузащитника сборной Бразилии и китайского клуба «Бейджин Гуоань» Ренато Аугусто.

По информации источника, петербургский клуб рассматривает футболиста в качестве возможной замены Акселю Витселю, который близок к переходу в «Ювентус».

В свой нынешний клуб Ренато Аугусто перешел в начале этого года из «Коринтианса». Также на протяжении своей карьеры он выступал за «Фламенго» и «Байер».

За сборную Бразилии он провел 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.