Евро-2016. Группа D. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает катакомбы

Участники

Заявка сборной Испании на Евро выглядит интересной. Иско, Сауль, Пако, Торрес – эти игроки пролетели мимо чемпионата Европы. Итоговый список вызвал массу удивления и споров, однако правильность тренерского решения покажет только сам турнир. Висенте Дель Боске предстоит еще несколько раз повлиять на свою команду. «Мы определимся с основным голкипером в день первого матча», – уже рассказал тренер. Великолепный Де Хеа и немного сбавивший Касильяс претендуют на место в рамке, а выбор вратаря может повлиять на ход всего турнира.

Конкуренцию испанцам составит команда Хорватии. Модрич, Ракитич и Калинич повзрослели, набрали кондиции, а теперь готовы выиграть со сборной что-то стоящее. Главным достоинством хорватской команды являются полузащита и нападение. Сборная Сан-Марино в товарищеской встрече пустила от хорватов десять мячей, позволив команде Чачича одержать самую крупную победу в ее истории. А вот в обороне у хорватов проблемы. Причем вызваны они исключительно упрямством тренера и защитника Деяна Ловрена. Футболист поставил Чачичу ультиматум, что либо он едет на Евро и играет в основе, либо не едет вообще. Наставник решил дать Ловрену возможность насладиться футболом со стороны.

Не обошлось без скандалов и в сборной Турции. Весной у защитника «Фенербахче» Гекхана Генюла нашли допинг. Однако футболиста признали невиновным, так как запрещенное вещество оказалось в обезболивающем препарате. Генюл едет на Евро вместе с другими звездами турецкой сборной. Здесь стоит последить за юным талантом Эмре Мором. Футболист имеет еще и датское гражданство, но выбрал своей судьбой выступление сборную Турции. Перед Евро 18-летний полузащитник перешел в дортмундскую «Боруссию», где его уже окрестили одним из главных талантов поколения.

Ничего хорошего не ждут от сборной Чехии, хотя команда ударно провела отборочный цикл. Первое место в группе и прямое попадание на Евро не убедили критиков национальной команды. «Чехия не добьется успеха на Евро», – поделился мнением известный футболист Иржи Ярошик. В этой команде почти нет звезд, если не считать Петра Чеха, уже установившего рекорд по количеству матчей за национальную команду. Ставка сделана на опытных футболистов, а команда по среднему возрасту входит в тройку самых старших сборных турнира.

Фишка группы

«Наш телефонный код +90, ведь так?», – недавно пошутил тренер турецкой сборной Фатих Терим. Турция попала на чемпионат Европы благодаря голу Сельчука Инана в концовке встречи с Исландией. Но еще интереснее то, что умение турецкой команды забивать на последних секундах уже проявлялось на Евро. В 2008 году четвертьфинальный матч с Хорватией сначала подарил зрителям скучные 90 минут, а потом не менее сонные дополнительные 29. Затем в турецкие ворота влетел гол от Класнича, но турок Семих сравнял счет на 122-й минуте. Сборная Турции выиграла ту встречу в серии одиннадцатиметровых ударов. Интересно, захотят ли хорваты отомстить?

За кого поболеть

Для наставника сборной Испании Висенте Дель Боске этот турнир может стать последним у руля национальной команды. Дель Боске собрался заканчивать тренерскую карьеру, но наверняка хочет уйти из футбола на победной волне. И пусть чемпионат мира во второй раз подряд выиграть не удалось, но два предыдущих Евро неизменно оставались за подопечными Дель Боске. Теперь же тренер везет на турнир молодых Васкеса и Бельерина, оставив на трибунах Торреса и Косту. Нельзя не симпатизировать такому решению опытного специалиста, пытающегося подготовить плацдарм для будущих успехов.

Если же вам совсем не нравится сборная Испании, то можно поддержать футболистов, поигравших и продолжающих выступать в российской Премьер-лиге. За команду Чехии попробует зажечь бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид, забивший в ворота сборной России в товарищеской встрече. Лидером хорватской обороны является защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, а в составе Турции выделяется Джанер Эркин, тоже успевший погостить в ЦСКА.

Чего ожидать

Очень сложно предсказать развитие событий в этой группе. Испанцы не должны упустить лидерство, если с первого же матча почувствуют уверенность. Такая ситуация и с переменчивым настроением у футболистов сборной Турции. По предварительным раскладам можно смело утверждать лишь то, что здесь не случится результативных матчей. Команда Испании пока считается грандом, но три ее соперника выглядят коллективами одного уровня. Никто много не пропускает, атакой не блещет. Поэтому ждем тотального футбола до первой осечки в каждой из игр.

Катакомбы

В топ-10 зловещих мест мира входят парижские катакомбы. Примерно 300 километров туннелей под Парижем скрывают в себе много тайн. Столько же хранит и группа D на предстоящем Евро. Даже испанцы, на бумаге кажущиеся фаворитами, могут пролететь не только мимо первого места в квартете. Здесь и блестяще проведшие отбор чехи, способные на кураже свернуть горы турки, и нацеленные на результат хорваты. Любое неверное решение, любая ошибка одного игрока – все это может перевернуть развитие событий в совершенно непредсказуемое русло. В катакомбах легко запутаться, из них сложно выбраться, но победитель получает самое лучшее. Так произойдет и с триумфатором этого квартета.

Полный календарь турнира

Где смотреть?

Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на «Астерикса»?

Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать, и почему тут будет слишком нервно?

Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать, и почему это похоже на замки