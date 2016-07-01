Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Неймар продлил контракт с «Барселоной». Сборная России нашла соперника из Океании. Дайджест событий дня

Неймар продлил контракт с «Барселоной». Сборная России нашла соперника из Океании. Дайджест событий дня

Неймар и «Барселона», наконец, договорились

«Барселона» объявила о продлении контракта с нападающим сборной Бразилии Неймаром до середины 2021 года. Сумма отступных составляет 200 миллионов евро в первый год, 222 – во второй и 250 – в последующие сезоны. Ранее Неймар был связан контрактом с «Барселоной» до конца сезона-2017/18. В последнее время возможностью трансфера Неймара всерьез интересовались мадридский «Реал» и «ПСЖ».

«Зенит» намерен провернуть два громких трансфера

Нападающий «Милана» Луис Адриано угодил в сферу интересов «Зенита»: бразилец прекрасно знаком новому главному тренеру команды Мирче Луческу, который работал с ним в «Шахтере». Кроме того, санкт-петербургский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Оскара, однако финансовые запросы бразильской звезды пока совершенно не устраивают руководство «Зенита».

Вместо Халка. На какую суперзвезду нацелился «Зенит»

Почему уход Халка – это большой плюс для «Зенита»

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Нолито

Нападающий «Сельты» Нолито официально пополнил состав «Манчестер Сити». 29-летний футболист подписал с английским клубом контракт до 2020 года. Трансфер испанца обошелся «Ман Сити» в 18 миллионов евро (Transfermarkt). Данные о зарплате игрока пока не разглашаются.

Бен Арфа пополнил состав «ПСЖ»

«ПСЖ» сообщил о трансфере полузащитника Атема Бен Арфа, который выступал за «Ниццу» в минувшем сезоне, а летом не стал продлевать с клубом контракт и перешел к парижанам в качестве свободного агента. Зарплата футболиста составит 280 тысяч евро в месяц до выплаты налогов, кроме того, «ПСЖ» также заплатит ему 5 миллионов евро в качестве подъемных.

«Ливерпуль» подписал Матипа

Защитник «Шальке-04» Жоэль Матип перешел в «Ливерпуль» на правах свободного агента. 24-летний камерунец подписал с мерсисайдцами долгосрочное соглашение, подробности которого пока не раскрываются. В прошедшем сезоне чемпионата Германии Матип провел 21 матч, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Дель Боске подтвердил слухи о конфликте между ним и Касильясом

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о взаимоотношениях с голкипером национальной команды Икером Касильясом на Евро-2016. По словам специалиста, его подопечный вел себя неуважительно по отношению к тренерам: «С партнерами по команде у него все было хорошо, а вот с тренерским штабом – нет. Касильяс был единственным, кому я не отправил письмо после чемпионата Европы. Он вел себя плохо не только со мной, но и с другими тренерами. Но мы должны гордиться таким вратарем, как Касильяс. Последние игры не смогут изменить моего представления о нем».

Сборная России нашла себе экзотического соперника для товарищеского матча

Россия не сыграет в отборочных матчах к ЧМ-2018, так как является страной-организатором, а потому активно подыскивает себе спарринг-партнеров. Первый уже найден – сборная Новой Зеландии. Об этом сообщил бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков: «Новая Зеландия согласилась прилететь в Москву осенью – чтобы протестировать свой будущий визит на Кубок конфедераций в качестве бессменного после перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию чемпиона Океании».

Слуцкий не собирается в будущем работать со сборной России

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пообщался с болельщиками после победы в товарищеском матче над «Строгино» (1:0). «Следующего раза не будет», – отреагировал специалист на поддержку фанатов, заверивших его, что в сборной России он еще сможет добиться успеха. Напомним, вчера РФС объявил о прекращении деятельности Слуцкого во главе национальной команды.

Дмитрий Хохлов: «Сильного человека не сломает ничто, Слуцкий справится»

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Барселона Зенит Манчестер Сити ПСЖ Ливерпуль Россия Касильяс Икер Адриано Луис Бен Арфа Атем Матип Жоэль Нолито Неймар Слуцкий Леонид Дель Боске Висенте
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kotmyshka
1467394714
Вряд ли нашей сборной будет по силам обыграть чемпиона.
Ответить
lihindic
1467448654
сборная, сборная... да как-то фиолетово теперь пока что...
Ответить
cthutq gfgf
1467484684
насрать!!!!!
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+