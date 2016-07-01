Неймар продлил контракт с «Барселоной». Сборная России нашла соперника из Океании. Дайджест событий дня

Неймар и «Барселона», наконец, договорились

«Барселона» объявила о продлении контракта с нападающим сборной Бразилии Неймаром до середины 2021 года. Сумма отступных составляет 200 миллионов евро в первый год, 222 – во второй и 250 – в последующие сезоны. Ранее Неймар был связан контрактом с «Барселоной» до конца сезона-2017/18. В последнее время возможностью трансфера Неймара всерьез интересовались мадридский «Реал» и «ПСЖ».

«Зенит» намерен провернуть два громких трансфера

Нападающий «Милана» Луис Адриано угодил в сферу интересов «Зенита»: бразилец прекрасно знаком новому главному тренеру команды Мирче Луческу, который работал с ним в «Шахтере». Кроме того, санкт-петербургский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Оскара, однако финансовые запросы бразильской звезды пока совершенно не устраивают руководство «Зенита».

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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Нолито

Нападающий «Сельты» Нолито официально пополнил состав «Манчестер Сити». 29-летний футболист подписал с английским клубом контракт до 2020 года. Трансфер испанца обошелся «Ман Сити» в 18 миллионов евро (Transfermarkt). Данные о зарплате игрока пока не разглашаются.

Бен Арфа пополнил состав «ПСЖ»

«ПСЖ» сообщил о трансфере полузащитника Атема Бен Арфа, который выступал за «Ниццу» в минувшем сезоне, а летом не стал продлевать с клубом контракт и перешел к парижанам в качестве свободного агента. Зарплата футболиста составит 280 тысяч евро в месяц до выплаты налогов, кроме того, «ПСЖ» также заплатит ему 5 миллионов евро в качестве подъемных.

«Ливерпуль» подписал Матипа

Защитник «Шальке-04» Жоэль Матип перешел в «Ливерпуль» на правах свободного агента. 24-летний камерунец подписал с мерсисайдцами долгосрочное соглашение, подробности которого пока не раскрываются. В прошедшем сезоне чемпионата Германии Матип провел 21 матч, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Дель Боске подтвердил слухи о конфликте между ним и Касильясом

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о взаимоотношениях с голкипером национальной команды Икером Касильясом на Евро-2016. По словам специалиста, его подопечный вел себя неуважительно по отношению к тренерам: «С партнерами по команде у него все было хорошо, а вот с тренерским штабом – нет. Касильяс был единственным, кому я не отправил письмо после чемпионата Европы. Он вел себя плохо не только со мной, но и с другими тренерами. Но мы должны гордиться таким вратарем, как Касильяс. Последние игры не смогут изменить моего представления о нем».

Сборная России нашла себе экзотического соперника для товарищеского матча

Россия не сыграет в отборочных матчах к ЧМ-2018, так как является страной-организатором, а потому активно подыскивает себе спарринг-партнеров. Первый уже найден – сборная Новой Зеландии. Об этом сообщил бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков: «Новая Зеландия согласилась прилететь в Москву осенью – чтобы протестировать свой будущий визит на Кубок конфедераций в качестве бессменного после перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию чемпиона Океании».

Слуцкий не собирается в будущем работать со сборной России

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пообщался с болельщиками после победы в товарищеском матче над «Строгино» (1:0). «Следующего раза не будет», – отреагировал специалист на поддержку фанатов, заверивших его, что в сборной России он еще сможет добиться успеха. Напомним, вчера РФС объявил о прекращении деятельности Слуцкого во главе национальной команды.

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