Австрия помогла России выйти на 2-е место. Дель Боске хочет уйти из Испании. Дайджест событий дня

<p><em>Сборная России разгромила Лихтенштейн. У «Торпедо» нет денег на выезд. Англичане определились с базой на Евро. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англичане уже выбрали базу на Евро-2016</strong></span></p> <p>Футбольная ассоциация Англии выбрала место дислокации национальной команды на Евро-2016. Англичане будут базироваться в городке Шантийи, который расположен в 40 километрах от Парижа.</p> <p>Выбор этого места связан с тем, что в Шантийи проживает всего 11 тысяч человек. Чиновники считают, что сборной Англии никто не будет мешать при подготовке к матчам, как это было во время Евро-2012, когда англичане базировались в центре Варшавы.</p> <p>Тренироваться команда будет на домашнем стадионе местного любительского клуба, который использовала сборная Испании во время чемпионата мира 1998 года.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»</strong></span></p> <p>Президент московского <a href="https:///teams/tor" target="_blank">"Торпедо"</a> Александр Тукманов прокомментировал финансовую ситуацию клуба.</p> <p>"Мы давно говорили, что у "Торпедо" сложная финансовая ситуация. На сегодняшний день у клуба нет денег, чтобы отправиться в Тулу на матч против "Арсенала-2", который состоится 14 сентября. ЗИЛ как главный акционер это знает. Он проинформировал руководство города Москвы.</p> <p>Мы получили письмо из департамента городского имущества, в котором написано, что в связи со сложной финансовой ситуацией на заводе город предпринимает попытки по поиску нового источника финансирования. Нас такая реакция, с одной стороны, успокаивает, так как ответ на наше письмо говорит о том, что городские власти знают об этой ситуации. С другой стороны, никакой конкретики нет.</p> <p>Хотелось бы, чтобы люди, которые принимают решения, были определeнны и убедительны. Если город хочет найти новый источник финансирования, то это надо сделать срочно. Если этот вопрос затянется на длительный срок, то нужно сказать прямо, что у города нет денег и нужно заканчивать играть", - заявил Тукманов.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441679" target="_blank">«Торпедо» и «Алания» погибают, а «Динамо» превращается в суперклуб – главные события ПФЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Селюк: «Отмена лимита – это одни только плюсы российскому футболу»</strong></span></p> <p>"Я не только против нового лимита, я вообще против любых ограничений. С этими лимитами скоро играть будет некому. Погребняк уже вернулся, скоро заявят Юрана с Карпиным. А Карпин, я вам скажу, находится в лучшей форме, чем вся команда, которую он сейчас тренирует. Да что там, даже Никита Палыч Симонян вернется. Когда Мутко объясняет решение по лимиту, то говорит, что такова позиция государства. Но позиция государства совсем другая: иметь сильную сборную и здоровую нацию. Как ты сделаешь здоровую нацию при помощи лимита? Что изменится от того, что на поле будут выходить на четыре россиянина больше?</p> <p>Я убежден, что только конкуренция может сделать хорошую сборную и хороших футболистов. Не будет лимита – и клубы не станут задерживать игрока у себя, не отпуская его в топ-чемпионат. Упадут цены на футболистов, разгрузится зарплатная ведомость. Наконец, повысится класс всех футболистов. Если молодой защитник Петя Иванов будет тренироваться в "Зените" вместе с Халком, он гораздо быстрее будет прогрессировать, чем защитник Вася, который тренируется в "Газовике" против нападающего Феди. За счет чего могут развиваться Вася и Федя, если ни тот, ни другой играть не умеют? Отмена лимита – это одни только плюсы российскому футболу", - сказал Селюк.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все клубы Лиги чемпионов и Лиги Европы присоединились к акции поддержки беженцев</strong></span></p> <p>Один евро с каждого билета, проданного на первых домашних матчах всех 80-ти участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, пойдет в пользу беженцев.</p> <p>Такое решение принято на заседании Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Инициатива акции принадлежит <a href="https:///teams/por" target="_blank">"Порту"</a>.</p> <p>"Общая сумма пожертвований составит два-три миллиона евро", - сказал президент ECA Карл-Хайнц Румменигге.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441748539_Дель Боске.jpg" style="height:560px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дель Боске хочет уйти из сборной Испании</strong></span></p> <p>Главный тренер сборной Испании <a href="https:///coaches/459" target="_blank">Висенте Дель Боске</a> покинет команду после Евро-2016. У специалиста заканчивается контракт, который он не собирается продлевать.</p> <p>"Даже если мне предложат продлить соглашение, то я не приму предложения. Хочу доработать свой контракт до конца и уйти", - приводит слова Дель Боске cope.es.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игнашевич – рекордсмен по числу матчей за сборную России</strong></span></p> <p>Защитник ЦСКА и сборной России <a href="https:///player/150" target="_blank">Сергей Игнашевич </a>обошел Виктора Онопко по числу матчей за национальную команду России.</p> <p>Сегодня Игнашевич вышел на поле в матче отборочного турнира на Евро-2016 против Лихтенштейна, и эта встреча стала его 110-м появлением в футболке сборной. Онопко сыграл за Россию 109 матчей и четыре игры за команду СНГ.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Евро-2016. Россия разгромила Лихтенштейн</strong></span></p> <p>Сыграны матчи восьмого тура в группе G отбора на Евро-2016.</p> <p>Сборная России одержала вторую победу подряд, без проблем обыграв в гостях Лихтенштейн. Игра была сделана уже к перерыву благодаря дублю Артема Дзюбы и голу Александра Кокорина с пенальти. Во втором тайме Дзюба оформил хет-трик, а добили хозяев Федор Смолов, Алан Дзагоев и вновь Дзюба, отгрузивший в итоге покер - 0:7, и россияне выходят на второе место в группе благодаря результату в параллеьлном матче.</p> <p><strong>Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 8-й тур.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Лихтенштейн – Россия 0:7 (0:3)</strong></span> <a class="rss-yandex" href="https:///online/66358" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Дзюба, 20; 0:2 – Кокорин (с пенальти), 39; 0:3 – Дзюба, 44; 0:4 - Дзюба, 72; 0:4 - Смолов, 75; 0:6 - Дзагоев, 84; 0:7 - Дзюба, 90.</p> <p><strong>Лихтенштнейн: </strong>Йеле, Кауфманн, Бюхель М. (Губзер, 83), Польверино, Саланович (Кристен, 87), Бюргмайер, Рехтштайнер, Хаслер, Фрик, Кибер (Зеле, 76), Йилдыз.</p> <p><strong>Россия: </strong>Акинфеев, Комбаров Д., Березуцкий В., Игнашевич, Смольников, Денисов (Глушаков, 46), Широков (Смолов, 73), Дзагоев, Шатов (Мамаев, 64), Кокорин, Дзюба.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Кибер, 58; Польверино, 62.</p> <p><strong>Удаления: </strong>Кауфманн, 38.</p> <p><strong>Судья:</strong> Бобби Мэдден</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441744" target="_blank">Свидетели «покера» Дзюбы. Как сборная России принесла хаос в Лихтенштейн</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Европе прошли матчи отбора к Евро-2016</strong></span></p> <p>Сборная Австрии обыграла команду Швеции (4:1), позволив российской команде выйти на второе место в отборочной группе. Англичане рассправились со швейцарцами (2:0), а словаки <a href="https:///online/66450" target="_blank">разошлись миром </a>с украинцами (0:0).</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=441743" target="_blank">Результаты группы Е</a></strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=441742" target="_blank"><strong>Результаты группы С</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=441741" target="_blank"><strong>Результаты группы G</strong></a></p>