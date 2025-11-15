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Висенте Дель Боске
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Висенте Дель Боске - новости
Испания
23 декабря 1950 (75)
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Сборная Испании побила рекорд, установленный при Дель Боске
2025.11.15 23:47
10 лучших тренеров сборных по версии FourFourTwo
2024.08.20 12:34
Анчелотти побил клубный рекорд «Реала»
2023.04.13 08:08
Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы
2023.03.09 23:20
2
Дель Боске: «Я сделал все, чтобы Месси играл за сборную Испании»
2022.12.24 23:49
1
Дель Боске: «Месси – лучший футболист, которого я видел»
2022.12.23 21:15
2
Мостовой: «Нынешнюю сборную Испании можно сравнить с чемпионской командой Дель Боске»
2022.11.26 12:59
1
Перес: «Дель Боске – болван. Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике»
2021.07.15 08:23
11
Зидан догнал Дель Боске по числу игр на посту тренера «Реала». Они делят второе место в истории клуба
2021.03.08 10:56
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
2021.01.16 09:51
11
Зидан – лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka
2020.05.26 00:41
3
Симеоне установил рекорд ЛЧ по числу побед с одной испанской командой
2019.10.02 19:45
4
Дель Боске: «Федерация сделала все, чтобы Месси играл за сборную Испании, но он хотел выступать за Аргентину»
2019.05.02 14:27
3
Белоус: «Дель Боске мог возглавить «Москву». Но Прохоров выбрал Блохина»
2019.02.17 14:38
2
Дель Боске: «Сборная России победила Испанию благодаря антифутболу»
2018.07.05 12:34
56
Дель Боске: «Россия – Саудовская Аравия? Удивило, какой гигантской может быть разница между двумя командами на ЧМ»
2018.06.17 08:18
6
Дель Боске: «От России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, но опыт последних ЧМ был для нее грустным»
2018.06.17 01:32
16
Дель Боске: «Бэйл, Бензема, Роналду и Асенсио лучше Салаха. «Реал» выиграет у «Ливерпуля» в финале 4:1»
2018.05.22 14:59
30
Бускетс провел в составе сборной Испании 100 матчей
2017.10.10 08:33
Дель Боске допускает, что без Неймара «Барселона» станет играть лучше
2017.08.11 12:03
8
Дель Боске: «Трансферы вышли из-под контроля. Нужно остановить это безумие»
2017.07.31 09:54
11
Дель Боске: «Не думаю, что Зидану просто везет добиваться успехов»
2017.01.11 13:43
3
Дель Боске: «В Китае мне предлагали 15 миллионов в год»
2016.12.31 10:46
4
Дель Боске: «Игроки «Реала» видят в Зидане лидера и идут за ним»
2016.12.31 10:12
2
Дель Боске назвал Роналду лучшим игроком в истории «Реала»
2016.12.16 18:17
6
Дель Боске: «С Пике в сборной обходились несправедливо»
2016.11.09 07:19
Дель Боске: «Согласен с Моуринью. Эмоциональное поведение Конте меня тоже расстраивало»
2016.10.26 20:09
4
Дель Боске отклонил 10-миллионное предложение из Китая
2016.10.21 06:30
1
Дель Боске не планирует возвращаться к тренерской деятельности
2016.08.07 18:46
Дель Боске: «Гвардиола – лучший тренер в мире»
2016.07.17 22:28
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