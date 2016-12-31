Дель Боске: «Игроки «Реала» видят в Зидане лидера и идут за ним»

Экс-главный тренер «Реала» Висенте дель Боске считает, что работа нынешнего наставника «сливочных» Зинедина Зидана остается недооцененной со стороны многих критиков. Специалист отметил, что игроки королевского клуба следуют за французом, словно за лидером.

«В любое время были и есть люди, не ценящие работу специалистов. Они верят в то, что успехи конкретного тренера зависят лишь от удачи. Сейчас, после беспроигрышной серии и завоеванных трофеев, подобное происходит с Зиданом.

Мне кажется, игроки видят в нем лидера и идут за ним. Зинедина недооценивают, как когда-то меня, но все же он доказал, что имеет влияние на команду», – сказал Дель Боске.