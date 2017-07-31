Дель Боске: «Трансферы вышли из-под контроля. Нужно остановить это безумие»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске считает, что пора остановить взлет цен на футболистов. По его словам, на рынке сейчас творится настоящее безумие.

«Нам нужно сейчас серьезно подойти к вопросу о решении экономической составляющей трансферов, они вышли из-под контроля. Нужно это остановить. Иначе каждый, у кого есть большие деньги, сможет делать на рынке все, что захочет», – заявил Дель Боске.

В последние несколько недель самым дорогим трансфером называется возможный переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Сумма трансфера оценивается в 222 миллиона евро.