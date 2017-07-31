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  • Дель Боске: «Трансферы вышли из-под контроля. Нужно остановить это безумие»

Дель Боске: «Трансферы вышли из-под контроля. Нужно остановить это безумие»

31 июля 2017, 09:54
11

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске считает, что пора остановить взлет цен на футболистов. По его словам, на рынке сейчас творится настоящее безумие.

«Нам нужно сейчас серьезно подойти к вопросу о решении экономической составляющей трансферов, они вышли из-под контроля. Нужно это остановить. Иначе каждый, у кого есть большие деньги, сможет делать на рынке все, что захочет», – заявил Дель Боске.

В последние несколько недель самым дорогим трансфером называется возможный переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Сумма трансфера оценивается в 222 миллиона евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Неймар Дель Боске Висенте
Комментарии (11)
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bolela_16
1501485923
очумели!!!!
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mig28
1501487085
Согласен!! У средних (и уж тем более слабых в финансовом плане) клубов не остаётся шансов..
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firs04
1501488031
Я тоже согласен, нужно установить предел максимума, а так же не прописывать в контрактах бешенные отступные
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Daxa 09
1501491674
Безумие это просто мягко сказано
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Дядя Серёжа
1501491888
И не говори. За Канунникова - 6 миллионов?! Куда Европа смотрит и этот... феер плей.
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oyabun
1501491982
..222 миллиона евро. А правила ФФП на ПСЖ не распространяются? Сомневаюсь что они столько же и заработали. Вот и выходит что богатым командам можно всё, а такие как Спартак из за того же ФФП никого купить не в состоянии.
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Just think
1501507491
Ну тогда зарплату игроков тоже надо ограничивать чтобы бедные клубы обеспечивали хороших футболистов
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sold93
1501511028
эммм....как бы с Реала это и началось в 90х.
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