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    Перес: «Дель Боске – болван. Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике»

    Испанская газета El Confidencial опубликовала новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз – про Висенте Дель Боске. Запись, сделанную в 2006 году, цитирует Marca.

    «Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике. Он болван. Никто не приглашает его на работу, потому что все знают, что он не тренер. Дель Боске – самый большой обман в моей жизни.

    Фигу перешел в «Реал» и стал близким другом Рауля, и они вместе с Йерро управляли командой. Бедный Висенте, ему там было не место.

    Говорят, он собирается возглавить сборную Испании? Только Дель Боске сборной и не хватало. Понимаешь?» – говорит Перес.

    • Дель Боске тренировал «Реал» в 1994 году, а также с 1999-го по 2003-й. Он выиграл 7 трофеев.
    • Сборную Испании специалист возглавлял с 2008 по 2016 год. Победитель ЧМ-2010 и Евро-2012.

    Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»

    Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»

    Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»

    Источник: Marca

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    15.07.2021 08:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7878

      Томик 20 июля 2021, 14:37

      Знаем мы одного его товарища из секты специалистов. Ему и Эмери тренировать не умеет, и Манчини тоже, естественно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      adekvat0726 15 июля 2021, 16:28

      Перес что то в последнее время много треплет языком

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 июля 2021, 16:09

      мне кажется ему пи 3 da ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      Venom888 15 июля 2021, 14:48

      В общем Переса начали жестко сливать. Обиться от такой инфы, пусть даже и старой уже, наверное почти невозможно, учитывая его возраст.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 15 июля 2021, 10:50

      Надо их со Стасом познакомить, точно подружатся)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 июля 2021, 10:48

      всех 0босрал ...

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 10:46

      Перес пошел ко дну. Кто то большой и властный, кто его прикрывал, теперь по каким то причинам решил его слить. Полагаю, потому, что вышел из под контроля и впал в маразм. И поделом ему с таким отношением к людям...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 09:54

      Перес конечно не отличается хорошим характером но кто то хочет сделать его оставшуюся жизнь адом.

      3
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      Рейтинг: +1028

      Лфшт 15 июля 2021, 09:29

      У идиота все плохие, кроме себя любимого.

      4
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      Рейтинг: +65

      chezzz 15 июля 2021, 08:48

      Во ********-то повылазили. Как долго копили. Наверное все никак из-за Суперлиги не успокоятся

      3
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