Перес: «Дель Боске – болван. Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике»

Испанская газета El Confidencial опубликовала новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз – про Висенте Дель Боске. Запись, сделанную в 2006 году, цитирует Marca.

«Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике. Он болван. Никто не приглашает его на работу, потому что все знают, что он не тренер. Дель Боске – самый большой обман в моей жизни.

Фигу перешел в «Реал» и стал близким другом Рауля, и они вместе с Йерро управляли командой. Бедный Висенте, ему там было не место.

Говорят, он собирается возглавить сборную Испании? Только Дель Боске сборной и не хватало. Понимаешь?» – говорит Перес.

Дель Боске тренировал «Реал» в 1994 году, а также с 1999-го по 2003-й. Он выиграл 7 трофеев.

Сборную Испании специалист возглавлял с 2008 по 2016 год. Победитель ЧМ-2010 и Евро-2012.

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