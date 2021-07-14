Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»

Испанская газета El Confidencial опубликовала новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз – про Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Запись со словами была сделана в октябре 2012 года.

Вчера El Confidencial выложила запись телефонного разговора Переса в 2006 году, в которой он назвал аферистами Икера Касильяса и Рауля .

и . Перес заявил, что обратился к юристам.

«Роналду – сумасшедший. Идиот, больной парень. Он ненормальный, иначе не делал бы всего того, что делает. Они очень эгоистичны вместе с Моуринью, не видят реальности. Они оба испорчены. Их лица и вызывающая манера никому не нравится. Это антиреклама», – сказал Перес в 2012-м.