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Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»

14 июля 2021, 11:37
23

Испанская газета El Confidencial опубликовала новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз – про Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Запись со словами была сделана в октябре 2012 года.

«Роналду – сумасшедший. Идиот, больной парень. Он ненормальный, иначе не делал бы всего того, что делает. Они очень эгоистичны вместе с Моуринью, не видят реальности. Они оба испорчены. Их лица и вызывающая манера никому не нравится. Это антиреклама», – сказал Перес в 2012-м.

  • Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 годы. Он забил 450 голов в 438 матчах за клуб.
  • Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 годы и выиграл три трофея.

Источник: El Confidencial
Испания. Примера Реал Ювентус Рома Роналду Криштиану Моуринью Жозе Перес Флорентино
Комментарии (23)
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Enter2006
1626252208
Выт бы нам в России такого "больного", забил 450 голов в 438 матчах за клуб...
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Dgad
1626252468
Его манера поведения не помешала в итоге стать тем кем он стал. А Пересу стоит задуматься о своем отношении к легендам в Реале
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кто там
1626253073
Мне интересно почему его ещё совет и болельщики не выгнали? Реал - великий клуб, но гнилой. Все видят как Перес(!а не клуб) поступает с легндами своими, как он высказывается о них и это не говоря о том что клуб показывает не интересный футбол и мало что выигрывает(те 3 подряд ЛЧ мне не надо говорить, очень сомнительные). Моральный облик клуба вообще никого не интересует?
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Enter2006
1626254459
Перес вырыл могилу сам себе...
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JTherry
1626255576
Black Mirror и в Испании "руку приложил", нарыли компромат на Переса...)
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sochi-2013
1626263670
Если Роналду больной то только футболом! ПереЦ за счет него попиариться решил.
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САДЫЧОК
1626267225
Как раз , так после 2012 года Криштиану стал намного сильнее в футбольном смысле и брутальнее !
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portero
1626270874
Бабло рубит отлично и не просирает как многие идиоты-футболисты, да и на поле профи, есть свои забабахи, ну так у кого их нет?таких очень мало.
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slavа0508
1626271596
Не знаю какой он там больной ,,, но таких игроков по пальцам одной руки можно пересчитать в мировой истории футбола,,,
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zigbert
1626285510
Ему то теперь до лампочки о чем говорил Перес в 2012 году. Да и подтвердить эти слова будет трудно.
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