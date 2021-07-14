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    Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»

    Испанская газета El Confidencial опубликовала новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз – про Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Запись со словами была сделана в октябре 2012 года.

    «Роналду – сумасшедший. Идиот, больной парень. Он ненормальный, иначе не делал бы всего того, что делает. Они очень эгоистичны вместе с Моуринью, не видят реальности. Они оба испорчены. Их лица и вызывающая манера никому не нравится. Это антиреклама», – сказал Перес в 2012-м.

    • Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 годы. Он забил 450 голов в 438 матчах за клуб.
    • Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 годы и выиграл три трофея.

    Источник: El Confidencial

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    14.07.2021 11:37
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 июля 2021, 20:58

      Ему то теперь до лампочки о чем говорил Перес в 2012 году. Да и подтвердить эти слова будет трудно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 14 июля 2021, 19:47

      После отбора в группе, когда мы их обошли, вспоминать противно как он валялся и плакался в судей. Тьфу. Играть умеет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 июля 2021, 17:06

      Не знаю какой он там больной ,,, но таких игроков по пальцам одной руки можно пересчитать в мировой истории футбола,,,

      5
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 16:54

      Бабло рубит отлично и не просирает как многие идиоты-футболисты, да и на поле профи, есть свои забабахи, ну так у кого их нет?таких очень мало.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 июля 2021, 15:53

      Как раз , так после 2012 года Криштиану стал намного сильнее в футбольном смысле и брутальнее !

      4
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 14 июля 2021, 14:54

      Если Роналду больной то только футболом!
      ПереЦ за счет него попиариться решил.

      4
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 14 июля 2021, 12:39

      Black Mirror и в Испании "руку приложил", нарыли компромат на Переса...)

      3
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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 12:23

      К сожалению,Перес прав.Манера поведения Мауриньо и Рональду в те недавние времена была отвратительна,что,конечно же,ни в коем случае не принижает их спортивные успехи.
      И если Мауриньо ещё понять как-то можно - всё-таки не хилый трненер и руководитель великой команды,можно потерпеть.
      А вот Криша,классного игрока на поле,а в жизни заносчивого и сумасбродного чела,понять сложней.Сколько поклонников он потерял из-за этого своего поведения,сказать трудно. Но ведь Криш здорово изменился последние годы,стал добрее и более доступнее для всех.Ювентус повлиял,что ли?И народ повернулся к нему,это же очевидно.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > playsh 14 июля 2021, 12:34

      То есть Вам нравятся манеры Переса? Его шушукание за спинами ЗВЕЗД без которых он, Перес, полное ничтожество. Зазнавшийся чинуша этот Перес...(

      6
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > playsh 14 июля 2021, 12:35

      Ну не знаю даже, Роналду также заносчив как и ранее, часто пылит, раскидывается капитанскими повязками и пр... Видимо характер не переделать, но спортсмен ТОПовый!

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh > Cleaner 14 июля 2021, 13:09

      Уважаемый,Вы слышали его шушукание лично? Ничтожество Перес или нет,решать его соратникам,а ни нам с Вами.Человек сказал,что думал.Вот о нашем ничтожестве,который с гор к нам свалился,но слава богу,исчез,нам поговорить честнее будет.Всей правды нам всё равно не узнать.

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh > Enter2006 14 июля 2021, 13:16

      Да нет,помягче всё же стал.А повязка после не защитанного гола,да ещё за сборную,да ещё и гол был чистый.Бывает.

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > playsh 14 июля 2021, 13:34

      Человек сказал, что думал? Если бы он это сказал в лицо Роналду или Моуринью, это одно. Но вот так, за их спинами, прячась, это некрасиво как минимум.
      Лично я много чего не видел и не слышал, но вот конкретно этой информации я доверяю. Раз Перес оправдывается, значит ТАК все и было.
      Потому имею право высказать свое мнение.

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 14 июля 2021, 12:20

      Перес вырыл могилу сам себе...

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      Рейтинг: +14466

      playsh > Enter2006 14 июля 2021, 12:58

      Да ладно,сказал,что думал.
      Это у нас сначала подумать надо,а потом ляпнуть.

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > playsh 14 июля 2021, 13:03

      Ну когда есть чем думать, а не как Черчесс )

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      Рейтинг: +14466

      playsh > Enter2006 14 июля 2021, 13:08

      Да,тут не поспоришь...

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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 14 июля 2021, 12:14

      маразм развивается))

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