Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»

Ему то теперь до лампочки о чем говорил Перес в 2012 году. Да и подтвердить эти слова будет трудно.
Испанская газета El Confidencial опубликовала новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз – про Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Запись со словами была сделана в октябре 2012 года.
- Вчера El Confidencial выложила запись телефонного разговора Переса в 2006 году, в которой он назвал аферистами Икера Касильяса и Рауля.
- Перес заявил, что обратился к юристам.
«Роналду – сумасшедший. Идиот, больной парень. Он ненормальный, иначе не делал бы всего того, что делает. Они очень эгоистичны вместе с Моуринью, не видят реальности. Они оба испорчены. Их лица и вызывающая манера никому не нравится. Это антиреклама», – сказал Перес в 2012-м.
- Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 годы. Он забил 450 голов в 438 матчах за клуб.
- Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 годы и выиграл три трофея.