Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на публикацию аудиозаписи, на которой он назвал «величайшими аферистами в истории клуба» Икера Касильяса и Рауля.

Сегодня газета El Confidencial выложила запись телефонного разговора Переса, сделанную в 2006 году.

«Касильяс – не вратарь для «Реала». Это наш большой провал. А знаешь, что происходит? Его все обожают. Я не знаю, они чрезмерно защищают Касильяса.

Это одна из величайших афер, а вторая – это Рауль. Два величайших афериста в истории «Реала». Первый – Рауль, а второй – Касильяс», – говорит Перес на аудиозаписи.

Позднее на официальном сайте «Реала» появилось заявление президента по этому поводу.

«Считаю необходимым прояснить несколько вещей после публикации в El Confidencial приписанных мне слов.

Воспроизведенные фразы были тайно записаны господином Хосе Антонио Абелланом, который безуспешно пытался продать их в течение многих лет. Удивительно, что El Confidencial публикует их сейчас, хотя прошло столько лет.

Это отдельные фразы, которые были вырваны из более обширного контекста. Их опубликовали сейчас, как я понимаю, из-за моего участия в проекте по созданию Суперлиги.

Я передал это дело в руки юристов, которые решат, какие действия нужно будет предпринять», – говорится в заявлении Переса.