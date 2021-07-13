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    Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»

    Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на публикацию аудиозаписи, на которой он назвал «величайшими аферистами в истории клуба» Икера Касильяса и Рауля.

    Сегодня газета El Confidencial выложила запись телефонного разговора Переса, сделанную в 2006 году.

    «Касильяс – не вратарь для «Реала». Это наш большой провал. А знаешь, что происходит? Его все обожают. Я не знаю, они чрезмерно защищают Касильяса.

    Это одна из величайших афер, а вторая – это Рауль. Два величайших афериста в истории «Реала». Первый – Рауль, а второй – Касильяс», – говорит Перес на аудиозаписи.

    Позднее на официальном сайте «Реала» появилось заявление президента по этому поводу.

    «Считаю необходимым прояснить несколько вещей после публикации в El Confidencial приписанных мне слов.

    Воспроизведенные фразы были тайно записаны господином Хосе Антонио Абелланом, который безуспешно пытался продать их в течение многих лет. Удивительно, что El Confidencial публикует их сейчас, хотя прошло столько лет.

    Это отдельные фразы, которые были вырваны из более обширного контекста. Их опубликовали сейчас, как я понимаю, из-за моего участия в проекте по созданию Суперлиги.

    Я передал это дело в руки юристов, которые решат, какие действия нужно будет предпринять», – говорится в заявлении Переса.

    • Рауль покинул «Реал» в 2010 году, он провел 741 игру, забил 324 мяча и сделал 112 ассистов.
    • Касильяс ушeл из мадридского клуба в 2015 году, на его счету 725 матчей и 751 пропущенный гол.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    13.07.2021 15:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июля 2021, 21:59

      Сам же подтвердил подлинность этих слов, остальное дешёвые оправдания.
      Всякое бывает, но как ни крути, как не вырывай из контекста, но нельзя слово "аферист" понять как-то неправильно и двусмысленно.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 18:02

      Перес, главное не то, что эту запись пытались продать. Главное, что ты ЭТО СКАЗАЛ!!! Не переводи стрелки и не уводи разговор в сторону! Назвал лучшего вратаря Реала Касильяса и Рауля, забившего 324 мяча АФЕРИСТАМИ и теперь пытаешься отмазаться. Фу-у...(((

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