Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»

Испанская газета El Confidencial опубликовала высказывания президента «Реала» Флорентино Переса об экс-голкипере мадридцев Икере Касильясе. Запись со словами была сделана в апреле 2008 года.
«У бедняги Касильяса нет двух пальцев на ноге. Я прекрасно его знаю. Он начинает теряться, когда у него случается разлад в отношениях с девушкой. Он как маленький ребенок, как щенок. Он как обезьяна, в нем есть что-то детское.
Касильяса любят все, но он невысокий и плохо видит. Я говорил его агенту: «Отведи его к офтальмологу. Я думаю, что он близорукий», – говорит Перес на аудиозаписи.
- Вчера El Confidencial выложила запись телефонного разговора Переса в 2006 году, в которой он назвал аферистами Касильяса и Рауля.
- El Confidencial также опубликовала высказывания Переса про Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Функционер назвал их эгоистами.
- Перес заявил, что обратился к юристам.
Источник: El Confidencial