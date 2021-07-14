Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»

Испанская газета El Confidencial опубликовала высказывания президента «Реала» Флорентино Переса об экс-голкипере мадридцев Икере Касильясе. Запись со словами была сделана в апреле 2008 года.

«У бедняги Касильяса нет двух пальцев на ноге. Я прекрасно его знаю. Он начинает теряться, когда у него случается разлад в отношениях с девушкой. Он как маленький ребенок, как щенок. Он как обезьяна, в нем есть что-то детское.

Касильяса любят все, но он невысокий и плохо видит. Я говорил его агенту: «Отведи его к офтальмологу. Я думаю, что он близорукий», – говорит Перес на аудиозаписи.