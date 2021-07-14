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    Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»

    Испанская газета El Confidencial опубликовала высказывания президента «Реала» Флорентино Переса об экс-голкипере мадридцев Икере Касильясе. Запись со словами была сделана в апреле 2008 года.

    «У бедняги Касильяса нет двух пальцев на ноге. Я прекрасно его знаю. Он начинает теряться, когда у него случается разлад в отношениях с девушкой. Он как маленький ребенок, как щенок. Он как обезьяна, в нем есть что-то детское.

    Касильяса любят все, но он невысокий и плохо видит. Я говорил его агенту: «Отведи его к офтальмологу. Я думаю, что он близорукий», – говорит Перес на аудиозаписи.

    Источник: El Confidencial

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    14.07.2021 16:54
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 14 июля 2021, 19:48

      Ееее, сливают урода! Отлично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 14 июля 2021, 19:12

      что то его попёрло всех говном облил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 18:22

      Старые записи на Перца? К чему бы?? Кто-то копать начал под него.... может УЕФА подсуетились.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1232

      mama1991 14 июля 2021, 17:54

      многоходовочка от переса, для привлечения внимания...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      sevenn903 14 июля 2021, 17:53

      худшее что было за ласт 20 лет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 14 июля 2021, 17:37

      Старая козлина

      2
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