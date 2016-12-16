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Дель Боске назвал Роналду лучшим игроком в истории «Реала»

16 декабря 2016, 18:17
6

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске высоко оценил игру нападающего Криштиану Роналду. По его словам, португальский форвард является лучшим футболистом в истории мадридского клуба.

«Роналду – лучший игрок в истории «Реала» хотя бы по тому количеству рекордов, которые он установил. Но не стоит недооценивать и других игроков.

Клубный чемпионат мира? Это очень важный турнир, поскольку с помощью него можно значительно повысить имидж клуба в Азии. В финале против «Касимы» «Реал» будет фаворитом, потому что он лучше», – сказал Дель Боске.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Дель Боске Висенте
Комментарии (6)
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levon_man
1481905336
А как же Пукшкаш, как же Зидан? Роналду до них не дотягивает Я просто навскидку написал
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Karpathian
1481909107
Когда лучшим в Реале признают Роналду, в мире плачет один Ди Стефано
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melnicn
1481932651
В истории «Реала» безсомнений останется навеки!!!
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