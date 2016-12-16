Дель Боске назвал Роналду лучшим игроком в истории «Реала»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске высоко оценил игру нападающего Криштиану Роналду. По его словам, португальский форвард является лучшим футболистом в истории мадридского клуба.

«Роналду – лучший игрок в истории «Реала» хотя бы по тому количеству рекордов, которые он установил. Но не стоит недооценивать и других игроков.

Клубный чемпионат мира? Это очень важный турнир, поскольку с помощью него можно значительно повысить имидж клуба в Азии. В финале против «Касимы» «Реал» будет фаворитом, потому что он лучше», – сказал Дель Боске.