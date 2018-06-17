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    Дель Боске: «Россия – Саудовская Аравия? Удивило, какой гигантской может быть разница между двумя командами на ЧМ»

    Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске отметил большую разницу в классе между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    «Признаюсь честно – меня удивил результат матча против Саудовской Аравии. Точнее, удивило то, какой гигантской может быть разница между двумя командами на таком турнире. Итог встречи более чем успешен для России, счет закономерен, но мне такой разрыв в классе не кажется чем-то нормальным на чемпионате мира», – сказал Дель Боске.

    Сборная России – лидер группы А.

    Дель Боске: «От России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, но опыт последних ЧМ был для нее грустным»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2018 08:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 12:29

      вообще удивлен что эта разница была, ведь Аравия хорошо выглядела во многих матчах до нашего и там создавала трудности любому сопернику.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 17 июня 2018, 11:37

      И это по сравнению с Россией, а если-бы кто по-круче был???)))

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 июня 2018, 10:07

      Ничего удивительного - саудов вывел на ЧМ Берт ван Марвейк, затем он был уволен из-за протеста против вмешательства шейхов в состав команды, теперь это уже другая команда, а Марвейк творит чудеса со сб. Австралии...

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 июня 2018, 10:07

      ну германия тех же саудовцев 7-0 или 7-1 упаковала... уже не помню на каком ЧМ...

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > mihail200606 17 июня 2018, 10:14

      ЧМ-2002 - 8:0, Три гола Клозе. Это были его первые три гола в фин. турнирах ЧМ в счёт рекордных 16-ти.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июня 2018, 08:27

      Всему виною Рамадан...

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