Дель Боске: «Россия – Саудовская Аравия? Удивило, какой гигантской может быть разница между двумя командами на ЧМ»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске отметил большую разницу в классе между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Признаюсь честно – меня удивил результат матча против Саудовской Аравии. Точнее, удивило то, какой гигантской может быть разница между двумя командами на таком турнире. Итог встречи более чем успешен для России, счет закономерен, но мне такой разрыв в классе не кажется чем-то нормальным на чемпионате мира», – сказал Дель Боске.

Сборная России – лидер группы А.

Дель Боске: «От России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, но опыт последних ЧМ был для нее грустным»