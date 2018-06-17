Дель Боске: «От России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, но опыт последних ЧМ был для нее грустным»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал победу России над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Мое мнение о сборной России не изменилось после этой уверенной победы – слишком уж слаб был соперник, плюс у принимающей стороны есть дополнительные факторы поддержки, что всегда важно.

К тому же, от России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, что вот сейчас выстрелит, однако опыт последних чемпионатов мира был для нее довольно грустным. Посмотрим, сыграет ли ей на руку и добавит ли сил статус хозяйки турнира», – сказал Дель Боске.

Сборная России с тремя очками лидирует в группе А.