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  • Дель Боске: «От России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, но опыт последних ЧМ был для нее грустным»

Дель Боске: «От России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, но опыт последних ЧМ был для нее грустным»

17 июня 2018, 01:32
16

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал победу России над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Мое мнение о сборной России не изменилось после этой уверенной победы – слишком уж слаб был соперник, плюс у принимающей стороны есть дополнительные факторы поддержки, что всегда важно.

К тому же, от России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, что вот сейчас выстрелит, однако опыт последних чемпионатов мира был для нее довольно грустным. Посмотрим, сыграет ли ей на руку и добавит ли сил статус хозяйки турнира», – сказал Дель Боске.

Сборная России с тремя очками лидирует в группе А.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Дель Боске Висенте
Комментарии (16)
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омск55
1529195486
Правильно сказал Дель Боске.
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alex1951
1529202154
Как бы так.... Ждать и догонять - две вещи неприемлемые в футболе. А шо делать то ,товарищщ Дель Боске? В Россиии нету человека ,который решился на крутую хирургическую операцию! У футбола ,,рак 4-ой степени,, - бесполезно...
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ivanuha_1987
1529203741
Адекватное мненение! А то раздули!
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Krossmen73
1529206530
Здравое мнение уважаемого тренера-чемпиона!Как бы нам не хотелось,уровень наших всё же слабоват.Остаётся надеяться на фарт и высокую самоотдачу.Если всё сложится,то из группы мы должны выйти.А там дальше "танго со смертью" - Испания или Португалия....Никакой старик Хоттабыч не поможет,не хватит волос в бороде у старика помочь нашим.....
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Полная Канистра
1529207419
не грусти Боска ща всем покажем где у нас раки водятся или ночуют
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bolela_16
1529212380
к сожалению он прав, наш матч самый слабый из всех увиденных...
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belrus21
1529212394
Корректно и по делу. Но мы верим...
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zigbert
1529220638
До сих пор не могу понять ,почему Дель Боске не поставили главным тренером после известного конфликта?
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Vitaly1960
1529222289
Кто-то в комментарии вспомнил про старика Хоттабыча, а и правда, на него вся надежда!
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OfaZavr
1529226701
адекватное и честное мнение уважаемого специалиста.
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