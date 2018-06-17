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    Дель Боске: «От России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, но опыт последних ЧМ был для нее грустным»

    Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал победу России над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    «Мое мнение о сборной России не изменилось после этой уверенной победы – слишком уж слаб был соперник, плюс у принимающей стороны есть дополнительные факторы поддержки, что всегда важно.

    К тому же, от России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, что вот сейчас выстрелит, однако опыт последних чемпионатов мира был для нее довольно грустным. Посмотрим, сыграет ли ей на руку и добавит ли сил статус хозяйки турнира», – сказал Дель Боске.

    Сборная России с тремя очками лидирует в группе А.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2018 01:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      Eugend92RUS 18 июня 2018, 02:28

      Всё равно верим в свою команду и надеемся на победу! Посмотрим что там 19-го числа будет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 12:11

      адекватное и честное мнение уважаемого специалиста.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 17 июня 2018, 10:58

      Кто-то в комментарии вспомнил про старика Хоттабыча, а и правда, на него вся надежда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 17 июня 2018, 10:40

      "тоненько" объяснил реальное место сборной хозяев...

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 10:30

      До сих пор не могу понять ,почему Дель Боске не поставили главным тренером после известного конфликта?

      3
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 17 июня 2018, 09:35

      Так и есть. Вспомните Евро 2012.
      Товарищеский 3:0 Италия, первый в группе 4:1 Чехия.
      И домой :-)

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 июня 2018, 08:23

      Статус хозяйки турнира конечно поможет. Ещё великий провидец и чревовещатель Фурсенко в недалёком прошлом заявлял,что Россия победит в 2018 году.

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 17 июня 2018, 08:13

      Корректно и по делу. Но мы верим...

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 июня 2018, 08:13

      к сожалению он прав, наш матч самый слабый из всех увиденных...

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 июня 2018, 06:50

      не грусти Боска ща всем покажем где у нас раки водятся или ночуют

      4
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