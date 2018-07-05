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    Дель Боске: «Сборная России победила Испанию благодаря антифутболу»

    Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2018.

    В 1/8 финала турнира испанцы проиграли сборной России (1:1, 3:4 по пенальти).

    «Испания доминировала на протяжении всего матча с Россией. Мы не смогли забить, так как не сумели вскрыть столь насыщенную оборону. Испанские футболисты были уверены, что в любой момент смогут забить. В итоге антифутбол победил сборную Испании», – сказал Дель Боске.

    Источник: Marca

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    05.07.2018 12:34
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 12:25

      Сборная России играла в такой футбол исходя из своих возможностей. Осуждать за это не имеет смысла. Что бы показать свой класс, испанцы обязаны были вскрывать и такую оборону.

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      Рейтинг: +638

      _MATRIX_ 5 июля 2018, 23:54

      А можно и перевернуть: испанское доминирование без соответствующего числа атак - и есть антифутбол, которому были противопоставлены грамотная оборона и дисциплина, что привело к итогу под названием "порядок бьет класс".

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > altair2004 6 июля 2018, 01:10

      можно подумать наши шедевр какой то показали или тактику аху****ю

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      Рейтинг: +638

      _MATRIX_ > altair2004 6 июля 2018, 23:49

      Ну и что из сказанного вами противоречит сказанному мною?

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      Рейтинг: +253

      Sancool 5 июля 2018, 20:55

      ваши тики-таки уже надоели, против такого футбола только так и играть)

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 5 июля 2018, 20:39

      Это было 2 вида антифутбола. у одних автобус, у других перекат мяча без продвижения вперед. До гола Дзюбы, у Испании вообще ни одного удара по воротам и углового (у наших по 3). Мяч до Диего Косты не доходил совсем.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 июля 2018, 19:51

      Для каждой отдельно взятой игры тренер выбирает свою тактику, и Черчесов выбрал ту правильную тактику, которая бы справилась с Испанцами! Так что все эти разговоры и высказывания Мистера Картошки про антифутбол, это разговоры в пользу бедных и единственное утешение для самолюбия!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 июля 2018, 18:50

      Всё по правилам было...

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 18:05

      тогда уж если говорить на чистоту испанцы тоже играли в антифутбол но почему-то об этом ни слова от сеньора Дель Боске.

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 июля 2018, 17:28

      Если бы испанцы выиграли, тогда бы был другой разговор.

      2
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      Рейтинг: +504

      xapaycm 5 июля 2018, 17:18

      Антифутбол - это игра не по правилам, катание по полю изображая травмы, затяжка времени, доказывания судье своей святости и прочие вверх руки задирающие поступки.
      Остальное - тактика, ну а победителей не судят.
      Один мужик - Лёв, ни на что не жаловался, и виновных вокруг не искал.

      4
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      Рейтинг: +3120

      erma > xapaycm 5 июля 2018, 19:04

      Полностью согласен. Станиславский бы всех испанцев пристроил бы в какие-нибудь театры. Такие таланты футбол сгубил!

      2
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      Рейтинг: +358

      Shak71 5 июля 2018, 15:45

      Так вы сами не пойми во что весь чемпионат играете, просто деражть мяч - я считаю тоже антифутболом)

      9
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Shak71 5 июля 2018, 16:15

      Прям как английская спортивная пресса глаголишь. Они в итоге написали то же самое- гонять мяч меж собой без выходов в штрафную- это также антифутбол, как и российский трёхярусный автобус.

      3
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      Рейтинг: +1055

      3ton > Shak71 5 июля 2018, 16:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто-то искал пути к победе , а кто-то позорно сидел всей командой в штрафной.
      Смешно было смотреть , когда только Де Хея не находился на половине поля России
      Иметь 6 чемпионат в Европе и платить игрокам огромные зарплаты , а тебе на поле рекламируют автобус.
      Заплатить за Ф1 , а в итоге - запарожец.

      Если Вы считаете , что Россия уровень Панамы ,это Ваше право.

      -5
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      Рейтинг: +3136

      m40 > 3ton 6 июля 2018, 08:05

      Моуриньо тоже не стесняется ставить автобус, что в Челси, что в МЮ. Но когда у нас в сборной играют инвалиды и для победы это единственная стратегия. Другое дело- когда у тебя супер состав и ты играешь от обороны. Вот МЮ- входит в пятерку богатейших клубов мира, а с Аяксом в финале ЛЕ играет как наши с Испанией. Вот на это смотреть действительно было противно.

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