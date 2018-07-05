Дель Боске: «Сборная России победила Испанию благодаря антифутболу»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2018.

В 1/8 финала турнира испанцы проиграли сборной России (1:1, 3:4 по пенальти).

«Испания доминировала на протяжении всего матча с Россией. Мы не смогли забить, так как не сумели вскрыть столь насыщенную оборону. Испанские футболисты были уверены, что в любой момент смогут забить. В итоге антифутбол победил сборную Испании», – сказал Дель Боске.