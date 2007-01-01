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    Симеоне установил рекорд ЛЧ по числу побед с одной испанской командой

    В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 2:0.

    Эта победа стала для Диего Симеоне 35-й в еврокубковом турнире во главе мадридской команды.

    Как сообщает Goal.com, это новый рекорд. 49-летний аргентинец вышел на первое место по числу выигранных матчей в ЛЧ с одним испанским клубом.

    Симеоне превзошел достижение Висенте Дель Боске, который сумел победить в Лиге чемпионов 34 раза, тренируя «Реал».

    Замыкает тройку лидеров Хосеп Гвардиола – 30 побед с «Барселоной».

    Источник: Goal.com

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