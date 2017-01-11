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    Дель Боске: «Не думаю, что Зидану просто везет добиваться успехов»

    Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске считает, что неправильно называть успехи нынешнего рулевого мадридцев Зинедина Зидана исключительно везением.

    «Для нынешнего поколения футболистов важен тренерский авторитет. И если таковой имеется, это делает команду только сильнее. В распоряжении Зидана набор отличных исполнителей и они действительно ценят своего тренера – в этом секрет успеха», – считает Висенте дель Боске.

    Напомним, что под началом французского специалиста «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Источник: Marca

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    11.01.2017 13:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      ДiMaNы4 11 января 2017, 19:31

      На самом деле посмотрим как в этом году сыграет Реал под руководством Зидана. Посмотрим как выступят в чемпионате Испании и в Лиги Чемпионов. Вот тогда можно будет сказать о Зидане как о тренере. Если Реал пройдет он начала до конца с Зиданом и выиграет все, тогда можно сказать что Зидан хороший тренер. А мое мнение, любого тренера ставь в реал и они будут так и играть, особой игры реал не выдает в своих матчах. Как забивали те же игроки так и забивают. В клубном чемпионате чуть не проиграли вообще, а от Барселоны отскочили просто, Атлетико выиграли, спору нет, но не забываем что Атлетико готовит все силы на ЛЧ и очень хотят выиграть ее и в премьер лиги им вообще пофиг, держаться в зоне ЛЧ только

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 11 января 2017, 16:52

      В Урале и Уфе тоже думаю уважают Зидана,взялся бы их тренировать и вывел бы в чемпионы России.Вот где показал бы свой професионализм.Реал может и без тренера играть прекрасно.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 января 2017, 14:03

      Под руководством Зидана Реал выиграл трофеев больше чем прогрел матчей... 3 vs 2. И пусть конечно это не с условной Малагой выступать - все равно не зря в тренерском штабе долго провёл

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