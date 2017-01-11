Дель Боске: «Не думаю, что Зидану просто везет добиваться успехов»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске считает, что неправильно называть успехи нынешнего рулевого мадридцев Зинедина Зидана исключительно везением.

«Для нынешнего поколения футболистов важен тренерский авторитет. И если таковой имеется, это делает команду только сильнее. В распоряжении Зидана набор отличных исполнителей и они действительно ценят своего тренера – в этом секрет успеха», – считает Висенте дель Боске.

Напомним, что под началом французского специалиста «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.