Дель Боске: «Не думаю, что Зидану просто везет добиваться успехов»

На самом деле посмотрим как в этом году сыграет Реал под руководством Зидана. Посмотрим как выступят в чемпионате Испании и в Лиги Чемпионов. Вот тогда можно будет сказать о Зидане как о тренере. Если Реал пройдет он начала до конца с Зиданом и выиграет все, тогда можно сказать что Зидан хороший тренер. А мое мнение, любого тренера ставь в реал и они будут так и играть, особой игры реал не выдает в своих матчах. Как забивали те же игроки так и забивают. В клубном чемпионате чуть не проиграли вообще, а от Барселоны отскочили просто, Атлетико выиграли, спору нет, но не забываем что Атлетико готовит все силы на ЛЧ и очень хотят выиграть ее и в премьер лиги им вообще пофиг, держаться в зоне ЛЧ только
Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске считает, что неправильно называть успехи нынешнего рулевого мадридцев Зинедина Зидана исключительно везением.
«Для нынешнего поколения футболистов важен тренерский авторитет. И если таковой имеется, это делает команду только сильнее. В распоряжении Зидана набор отличных исполнителей и они действительно ценят своего тренера – в этом секрет успеха», – считает Висенте дель Боске.
Напомним, что под началом французского специалиста «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.