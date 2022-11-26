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    Мостовой: «Нынешнюю сборную Испании можно сравнить с чемпионской командой Дель Боске»

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высоко оценил нынешнюю сборную Испании.

    «Хочу выделить Испанию – она стоит особняком. Так, как они сыграли в первом матче, многим за этот чемпионат мира так не удастся сыграть. Главное, чтобы такое было не в одной игре. Но сейчас эту Испанию можно сравнить с великой Испанией Висенте Дель Боске», – сказал Мостовой.

    • В 1-м туре ЧМ-2022 Испания победила Коста-Рику (7:0).
    • Во 2-м туре команда встретится с Испанией.
    • Под руководством Дель Боске испанцы в 2010 и 2012 годах выиграли ЧМ и Евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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