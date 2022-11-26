Мостовой: «Нынешнюю сборную Испании можно сравнить с чемпионской командой Дель Боске»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высоко оценил нынешнюю сборную Испании.

«Хочу выделить Испанию – она стоит особняком. Так, как они сыграли в первом матче, многим за этот чемпионат мира так не удастся сыграть. Главное, чтобы такое было не в одной игре. Но сейчас эту Испанию можно сравнить с великой Испанией Висенте Дель Боске», – сказал Мостовой.

В 1-м туре ЧМ-2022 Испания победила Коста-Рику (7:0).

Во 2-м туре команда Луиса Энрике встретится с Германией.

Под руководством Дель Боске испанцы в 2010 и 2012 годах выиграли ЧМ и Евро.

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