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    Висенте Дель Боске - статистика

    Тренер
    Имя Висенте
    Фамилия Дель Боске
    Гражданство Испания
    Дата рождения 23 декабря 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Испания 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2016 Италия 1 : 1 Испания
    27.03.2016 Румыния 0 : 0 Испания
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