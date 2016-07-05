Как Мистер Картошка стал лучшим в мире. История Висенте Дель Боске

История испанского футбола – огромная и увесистая книга о попытках одной влюбленной в футбол страны выйти за рамки успешных выступлений клубов на международной арене. На протяжении многих лет «фурия роха» старалась завоевать титул чемпионов мира и доказать, что является мощнейшей футбольной страной. Главы писались одна за другой, однако на протяжении более восьмидесяти лет представляли собой калейдоскоп безуспешных попыток утвердить себя в качестве успешной футбольной сверхдержавы. Так продолжалось до тех пор, пока не настало время одного скромного дядьки, похожего на булочника из соседней лавки, которому суждено было золотыми чернилами написать самую яркую страницу в истории испанского спорта.

Висенте Дель Боске родился в городе Саламанка, пригороде Мадрида. С детской поры он активно помогал семье. Ранние годы мальчику пришлись на период правления диктатора Франко. Отец старался заработать лишнюю копейку на строительном предприятии, а когда то разорилось, пошел работать на железнодорожную станцию, в то время как мать подрабатывала уборщицей у обеспеченной знакомой. Не сказать, что семья Дель Боске жила впроголодь, средств на прокорм хватало, однако и жировать возможности у нее не было.

Самым лучшим днем своей жизни наравне с рождением сына и финалом чемпионата мира 2010 Висенте считает свое двенадцатилетие, на которое отец подарил ему велосипед и мяч. Дель Боске-старший поощрял стремления сына играть в футбол, однако не уставал повторять тому, что на первом месте должна быть учеба.

В итоге талант и врожденное упорство позволили ему попасть в молодежную команду мадридского «Реала», клуба, которому он посвятил семнадцать лет своей игровой карьеры, за которые он стал пятикратным чемпионом Испании и четырехкратным обладателем Кубка страны. Болельщики искренне любили этого напористого полузащитника, который выполнял огромный объем черновой работы, но, несмотря на многочисленные титулы, никогда не задирал нос. Свое трудолюбие и усидчивость Дель Боске перенес и в свою тренерскую деятельность.

«Первоначально я считал, что буду заниматься исключительно подготовкой молодых талантов, – рассказывает дон Висенте о старте своей карьеры в роли тренера. – Я подписал контракт с «Реалом», где должен был работать с юношескими командами клуба. Честно, я и не думал, что посвящу свою жизнь этому ремеслу. Каких-то амбиций у меня не было и в помине. Я возглавил первую команду «Реала» потому, что клуб при определенном стечении обстоятельств однажды нуждался во мне».

На протяжении пятнадцати лет Дель Боске занимался с ребятами из академии. Старался найти подход к каждому. Разговаривал с родителями, справлялся о делах дома, знал все привычки своих подопечных. А после работы шел домой и корпел над конспектами работ наставников первой команды «Реала», извлекая уроки из ошибок Миляна Милянича и Вуядина Бошкова, Лео Бенхаккера и Джона Тошака, Радомира Антича и Бенито Флоро, Фабио Капелло и Хорхе Вальдано, Юппа Хайнкеса и Гуса Хиддинка. В свое время эти знания, которые он планомерно и спокойно нарабатывал на протяжении долгих лет, пригодились ему в полной мере.

В 48 лет Висенте получил, наконец, свой шанс. Джон Тошак не справился со звездным составом, а на его место решено было поставить наставника молодежной команды. Эксперимент оправдал себя на все сто: за четыре года Дель Боске принес «Реалу» два чемпионских титула, Суперкубок Испании, два кубка Лиги чемпионов и один Межконтинетальный кубок. Карьера тренера шла в гору, но…

Все мы давно знаем Флорентино Переса. Так вот, пятнадцать лет назад его привычки мало отличались от сегодняшних. Несмотря на наличие титулов, суровый и эксцентричный босс был намерен построить свою команду «галактикос» вокруг по-настоящему звездного тренера, а не добродушного скромного и до невозможности вежливого дядечки, которого в молодежной команде игроки прозвали «Мистером Картошкой». «Это можно было предположить» – спокойно ответил он на заявление Хорхе Вальдано, что в Мадриде тот больше работать не будет. «Меня они попросили на выход тоже» – позвонил Висенте Фернандо Йерро.

Так Дель Боске получил билет на выход, навсегда покинув родной клуб, которому он отдал 36 лет своей жизни. После провального сезона в «Бешикташе» Висенте отошел от дел, на три года сосредоточившись на семье и воспитании сына, страдавшего синдромом Дауна. Многие восприняли бы это как трагедию, однако лицо Дель Боске каждый раз сияет, когда речь заходит о его ребенке. Он с присущим ему смирением принял этот жизненный поворот, окружив своего первенца заботой и любовью.

Он всерьез намеревался навсегда отойти от дел, однако один телефонный звонок осенью 2008 года навсегда перевернул его жизнь. На другом конце провода Дель Боске спустя три года вновь услышал голос Йерро. «У меня есть для тебя одно предложение. Ты хочешь возглавить сборную?». Во многом именно благодаря сыну Альваро, как и отец, влюбленному в футбол, Висенте вернулся в профессию и принял от Луиса Арагонеса одну из лучших сборных в истории.

Несмотря на приверженность Мадриду, Дель Боске построил прекрасные отношения с игроками «Барселоны», составлявшими костяк той сборной, и именно вокруг каталонской тики-таки основал систему, которая принесет испанцам второй подряд титул чемпионов Европы и первый в истории Кубок чемпионов мира. Многие придерживались мнения, что сборную с таким подбором исполнителей мог бы тренировать кто угодно, однако это не так. В триумфах испанцев отчетливо видна тренерская рука – команда умела стойко держать удар, додавливать оппонента, играть тогда, когда все складывалось не лучшим образом.

Милота дня. Испанские футболисты тренировались с детьми

Ко всему прочему, Дель Боске – отличный психолог. Попробуйте удержать в одной команде представителей «Реала» и «Барсы», которые готовы порвать друг другу глотки во время «эль класико». Висенте это удалось. После того самого гола Иньесты, принесшего испанцам чемпионство, тренер получил от короля Хуана Карлоса звание маркиза. А фотографии его сына Альваро, самозабвенно празднующего титул вместе с Иньестой, Хави, Рамосом, Касильясом и другими героями той сборной, облетели весь мир.

Многочленные титулы и регалии никак не повлияли на поведение Дель Боске. Он продолжал усердно трудиться, стараясь интегрировать новые лица в свою чемпионскую команду, однако в Бразилии «красная фурия» провалилась, не сумев даже выйти из группы, а спустя два года получила оплеуху от сборной Италии, которую разорвала в финале предыдущего Евро. После многих лет кропотливой работы он решил уйти на пенсию. Он подарил своей стране счастье, и теперь настало время перевернуть самую яркую страницу в истории испанского футбола.

Селфи Роналду, истерики Билича, треники Кирая и другие крутые видео Евро