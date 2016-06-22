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    Милота дня. Испанские футболисты тренировались с детьми


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    Голосов: 0
    22.06.2016 09:05
    Сборная Испании проиграла Хорватии (1:2) и встретится в 1/8 финала Евро с командой Италии. Поражению в предыдущей игре явно поспособствовала расслабленная обстановка на тренировочной базе, которую посетили семьи футболистов. «Бомбардир» показывает, как испанские игроки учили своих детей играть в футбол.

    Игрокам некоторых команд вообще не разрешается видеться с семьями, когда идет какой-нибудь крупный турнир. Но в сборной Испании не такие строгие порядки. Когда испанский коллектив готовился к матчу против Хорватии, Дель Боске разрешил пригласить на тренировку жен и детей футболистов. Получилось интересно.

    Педро следил, как его сын бьет по мячу в ворота или в их сторону.

    А затем учил его драться на воображаемых мечах.

    Cын Рамоса оказался слишком маленьким и стеснительным, поэтому просто наслаждался обществом отца.

    Иньеста получил напутствия от жены и маленьких детей.

    Но тренировка в обществе семей не помогла испанцам победить хорватов. Сборная Испании сопернику уступила, а в плей-офф ей теперь предстоит сражение с командой Италии.

    Хорватия победила Испанию и отправила ее на Италию в 1/8 финала. Решающие сражения в группах С и D

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Getty Images, Daily Mail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 23 июня 2016, 17:44

      а детишкам какая радость

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2016, 11:11

      да нормально всё у испанцев. поражение даже на пользу, чтобы не расслаблялись. Дель Боске - мудрый. из поражения сделает выводы, поработает над ошибками. команда только только нащупывает свою игру - и она есть, просто отшлифовать пару моментов надо + Де хеа леща разок дать за пропущенный в ближний угол мяч..

      а хорватов не надо принижать - они вполне могут выстрелить и выиграть чемп.

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 22 июня 2016, 11:08

      Поэтому хорватам просрали

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