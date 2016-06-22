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Милота дня. Испанские футболисты тренировались с детьми

Игрокам некоторых команд вообще не разрешается видеться с семьями, когда идет какой-нибудь крупный турнир. Но в сборной Испании не такие строгие порядки. Когда испанский коллектив готовился к матчу против Хорватии, Дель Боске разрешил пригласить на тренировку жен и детей футболистов. Получилось интересно.

Педро следил, как его сын бьет по мячу в ворота или в их сторону.

А затем учил его драться на воображаемых мечах.

Cын Рамоса оказался слишком маленьким и стеснительным, поэтому просто наслаждался обществом отца.

Иньеста получил напутствия от жены и маленьких детей.

Но тренировка в обществе семей не помогла испанцам победить хорватов. Сборная Испании сопернику уступила, а в плей-офф ей теперь предстоит сражение с командой Италии.

Хорватия победила Испанию и отправила ее на Италию в 1/8 финала. Решающие сражения в группах С и D

Чемпионат Европы Европа Испания Рамос Серхио Иньеста Андрес Педро
Комментарии (3)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1466582883
Поэтому хорватам просрали
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hellkid
1466583112
да нормально всё у испанцев. поражение даже на пользу, чтобы не расслаблялись. Дель Боске - мудрый. из поражения сделает выводы, поработает над ошибками. команда только только нащупывает свою игру - и она есть, просто отшлифовать пару моментов надо + Де хеа леща разок дать за пропущенный в ближний угол мяч.. а хорватов не надо принижать - они вполне могут выстрелить и выиграть чемп.
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иван маташов
1466693048
а детишкам какая радость
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