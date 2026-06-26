Стали известны еще три пары 1/16 финала ЧМ-2026

По итогам матчей минувшего игрового дня на ЧМ-2026 определились еще 3 пары команд, которые встретятся между собой в 1/16 финала:

Нидерланды – Марокко (30 июня, 4:00 мск);

Бразилия – Япония (29 июня, 20:00 мск);

США – Босния и Герцеговина (2 июля, 3:00 мск).

Днем ранее определилась первая пара:

ЮАР – Канада (28 июня, 22:00 мск).