Стали известны еще три пары 1/16 финала ЧМ-2026

По итогам матчей минувшего игрового дня на ЧМ-2026 определились еще 3 пары команд, которые встретятся между собой в 1/16 финала:
Нидерланды – Марокко (30 июня, 4:00 мск);
Бразилия – Япония (29 июня, 20:00 мск);
США – Босния и Герцеговина (2 июля, 3:00 мск).
Днем ранее определилась первая пара:
ЮАР – Канада (28 июня, 22:00 мск).
- Отметим, что Нидерланды, Бразилия и США заняли 1-е места в своих группах, Марокко, Япония, ЮАР и Канада – 2-е, Босния и Герцеговина – 3-е.
- Игра ЮАР – Канада пройдет в Инглвуде (агломерация Лос-Анджелеса), Бразилия – Япония в Хьюстоне, Нидерланды – Марокко в мексиканском Гудалупе (агломерация Монтеррея), США – Босния и Герцеговина в Санта-Кларе (область залива Сан-Франциско).
Источник: «Бомбардир»