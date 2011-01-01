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    Результаты сборной Японии по футболу

    Сайт www.jfa.or.jp/eng
    Тренер Хаджиме Мориясу
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022
    1/8 финала
    		5 декабря, понедельник 18:00 Япония 1:1
    (1:3)п         		Хорватия
    Чемпионат мира 2022, группа E
    3 тур
    		1 декабря, четверг 22:00 Япония 2:1 Испания
    2 тур
    		27 ноября, воскресенье 13:00 Япония 0:1 Коста-Рика
    1 тур
    		23 ноября, среда 16:00 Германия 1:2 Япония
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