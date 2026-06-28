Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бразилия – Япония: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

28 июня 2026 9:33
Бразилия - Япония
29 июн. 2026, понедельник 20:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.18
Победа Бразилии с форой (-1)
Сделать ставку

Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Бразилией и Японией пройдет 29 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Бразильцы уверенно вышли из группы, одержав две победы и сыграв вничью с Марокко, а их атака выглядит одной из самых грозных на турнире – 15 голов в пяти последних матчах. Япония также прошла в плей-офф, не проиграв ни одного матча на групповом этапе, и демонстрирует надежную оборону – всего три пропущенных в пяти последних играх. Сможет ли дисциплинированная японская защита сдержать атакующую мощь пятикратных чемпионов мира, или Бразилия продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Бразилии подходит к игре в отличной форме: 15 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,0 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда разгромила Шотландию (3:0) и Гаити (3:0) на групповом этапе, а также уверенно выступала в товарищеских матчах, разгромив Панаму (6:2) и обыграв Египет (2:1). Бразильцы забивают в каждом матче на турнире и обладают мощным атакующим потенциалом, способным вскрыть любую оборону. В очных встречах с Японией бразильцы имеют подавляющее преимущество – четыре победы в пяти последних матчах с общей разницей мячей 13:4, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Япония подходит к игре с впечатляющей оборонительной статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Швецией (1:1) и Нидерландами (2:2), а также разгромила Тунис (4:0) на групповом этапе. Японцы не проигрывают в трех последних матчах на турнире и забивают в каждом из них, что говорит о стабильности и организованности. Однако против такого соперника, как Бразилия, им будет крайне сложно удержать свои ворота в неприкосновенности, особенно учитывая историю личных встреч, где японцы неизменно уступали.

Итоговый вывод: Бразилия имеет преимущество в классе и атакующей мощи, а также уверенно доминирует в очных встречах с Японией. Японцы будут стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против бразильской атаки их оборона вряд ли выдержит на протяжении всего матча. Учитывая разницу в классе, опыт и историю противостояний, победа Бразилии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Бразилии.

Форма и история личных встреч

Бразилия забивает в среднем три гола за матч и имеет подавляющее преимущество в очных встречах с Японией – четыре победы в пяти последних матчах при общей разнице мячей 13:4. Япония, несмотря на надежную оборону, не побеждала бразильцев в официальных матчах, что дает южноамериканцам серьезное психологическое преимущество.

Личные встречи
86% (6)
0% (0)
14% (1)
21
Забитых мячей
5
3
В среднем за матч
0.71
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
3 : 2
14.10.2025
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
0 : 1
06.06.2022
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
1 : 3
10.11.2017
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
0 : 4
14.10.2014
Бразилия
Кубок Конфедераций, 1 тур
Бразилия
3 : 0
15.06.2013
Япония
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
0 : 4
16.10.2012
Бразилия
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 4
22.06.2006
Бразилия
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Лукас Пакета
ЦП
5
Каземиро
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Винисиус
ЦФ
9
Матеус Кунья
ЦФ
26
Райан Витор
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
13
Кеито Накамура
ЛП
11
Дайзен Маэда
ЦП
10
Рицу Доан
ЦП
15
Даичи Камада
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
24
Кайсу Сано
ПП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
4-3-3
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
3
Габриэль
4
Маркиньос
13
Данило
20
Пакета
5
Каземиро
8
Гимарайнс
26
Витор
9
Кунья
7
Винисиус
3-5-1-1
1
Сузуки
21
Ито
4
Итакура
20
Секо
24
Сано
10
Доан
15
Камада
7
Танака
13
Накамура
11
Маэда
18
Уэда
Остались в запасе
Бразилия
Япония
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хаджиме Мориясу

Прогноз на победителя

Бразилия имеет мощную атаку и многолетнее доминирование над Японией, тогда как японцы, несмотря на организованную оборону, уступают в классе и индивидуальном мастерстве. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Бразилии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Бразилии с форой (-1) с коэффициентом 2,18. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Бразилией и Японией состоится 29 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».

Бразилия – Япония: смотреть онлайн

2.18
Победа Бразилии с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Япония Бразилия
Другие прогнозы
29.06.2026
20:00
2.18
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия - Япония
Победа Бразилии с форой (-1)
29.06.2026
23:30
2.05
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия - Парагвай
победа Германии с форой (-1,5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 