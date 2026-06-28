Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Бразилией и Японией пройдет 29 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Бразильцы уверенно вышли из группы, одержав две победы и сыграв вничью с Марокко, а их атака выглядит одной из самых грозных на турнире – 15 голов в пяти последних матчах. Япония также прошла в плей-офф, не проиграв ни одного матча на групповом этапе, и демонстрирует надежную оборону – всего три пропущенных в пяти последних играх. Сможет ли дисциплинированная японская защита сдержать атакующую мощь пятикратных чемпионов мира, или Бразилия продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Бразилии подходит к игре в отличной форме: 15 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,0 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда разгромила Шотландию (3:0) и Гаити (3:0) на групповом этапе, а также уверенно выступала в товарищеских матчах, разгромив Панаму (6:2) и обыграв Египет (2:1). Бразильцы забивают в каждом матче на турнире и обладают мощным атакующим потенциалом, способным вскрыть любую оборону. В очных встречах с Японией бразильцы имеют подавляющее преимущество – четыре победы в пяти последних матчах с общей разницей мячей 13:4, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Япония подходит к игре с впечатляющей оборонительной статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Швецией (1:1) и Нидерландами (2:2), а также разгромила Тунис (4:0) на групповом этапе. Японцы не проигрывают в трех последних матчах на турнире и забивают в каждом из них, что говорит о стабильности и организованности. Однако против такого соперника, как Бразилия, им будет крайне сложно удержать свои ворота в неприкосновенности, особенно учитывая историю личных встреч, где японцы неизменно уступали.

Итоговый вывод: Бразилия имеет преимущество в классе и атакующей мощи, а также уверенно доминирует в очных встречах с Японией. Японцы будут стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против бразильской атаки их оборона вряд ли выдержит на протяжении всего матча. Учитывая разницу в классе, опыт и историю противостояний, победа Бразилии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Бразилии.

Форма и история личных встреч

Бразилия забивает в среднем три гола за матч и имеет подавляющее преимущество в очных встречах с Японией – четыре победы в пяти последних матчах при общей разнице мячей 13:4. Япония, несмотря на надежную оборону, не побеждала бразильцев в официальных матчах, что дает южноамериканцам серьезное психологическое преимущество.

Прогноз на победителя

Бразилия имеет мощную атаку и многолетнее доминирование над Японией, тогда как японцы, несмотря на организованную оборону, уступают в классе и индивидуальном мастерстве. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Бразилии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Бразилии с форой (-1) с коэффициентом 2,18. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Бразилией и Японией состоится 29 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».