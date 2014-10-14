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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Бразилия
Япония - Бразилия: обзор матча 14 октября 2014
Япония
14.10.2014, вторник, 14:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Бразилия
18'
Неймар
48'
Неймар
77'
Неймар
80'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Япония - Бразилия
Замена
Д. Сузуки
️️️️
Г. Сибасаки
82'
80'
ГОЛ! 0:4!
Неймар
Пас отдал
Кака
Замена
Й. Какитани
️️️️
С. Оказаки
78'
77'
ГОЛ! 0:3!
Неймар
76'
Замена
Кака
️️️️
Элиас
72'
Замена
Соуза
️️️️
Л. Густаво
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
Д. Танака
70'
64'
Замена
Робиньо
️️️️
Д. Тарделли
Замена
Й. Муто
️️️️
Ю. Кобаяси
51'
48'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
Пас отдал
Ф. Коутиньо
46'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Данило
46'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Оскар
46'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Виллиан
Замена
К. Хонда
️️️️
Р. Мориока
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Д. Тарделли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Эиджи Кавашима
(К)
ВР
0
Косуке Ота
ЛЗ
0
Цукаса Сиотани
ЦЗ
6
Масато Морисиге
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ПЗ
0
Дзюня Танака
ЛП
0
Тайси Тагучи
ОП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
0
Рюта Мориока
АП
0
Ю Кобаяси
ПП
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Неймар
(К)
ЛВ
8
Элиас
ОП
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
12
Сусаку Нисикава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
0
Хироки Мидзумото
ЦЗ
0
Дасуке Сузуки
ЦЗ
28
Дайго Ниси
ПЗ
4
Кейсуке Хонда
ЦП
11
Йоширо Какитани
ЦФ
11
Майк Хавенаар
ЦФ
13
Йосинори Муто
ЦФ
Бразилия
23
Марсело Гроэ
ВР
12
Рафаэль Кабрал
ВР
15
Додо
ЛЗ
13
Жуан
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Эвертон Рибейро
ЦП
5
Ромуло
ЦП
8
Соуза
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кавашима
0
Ота
0
Сиотани
6
Морисиге
21
Сакаи
0
Тагучи
0
Танака
7
Сибасаки
0
Кобаяси
0
Мориока
18
Оказаки
4-2-1-2-1
1
Джефферсон
13
Данило
4
Жил
3
Миранда
6
Луис
8
Элиас
17
Густаво
11
Оскар
10
Виллиан
10
Неймар
9
Тарделли
7
Сибасаки
0
Сузуки
0
Сузуки
7
Сибасаки
18
Оказаки
11
Какитани
11
Какитани
18
Оказаки
0
Танака
13
Хосогаи
13
Хосогаи
0
Танака
0
Мориока
4
Хонда
4
Хонда
0
Мориока
0
Кобаяси
13
Муто
13
Муто
0
Кобаяси
11
Оскар
11
Коутиньо
11
Коутиньо
11
Оскар
10
Виллиан
22
Рибейро
22
Рибейро
10
Виллиан
13
Данило
2
Фернандес
2
Фернандес
13
Данило
17
Густаво
8
Соуза
8
Соуза
17
Густаво
8
Элиас
20
Кака
20
Кака
8
Элиас
9
Тарделли
7
Робиньо
7
Робиньо
9
Тарделли
Остались в запасе
Япония
Бразилия
12
Суичи Гонда
ВР
0
Хироки Мидзумото
ЦЗ
12
Сусаку Нисикава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
28
Дайго Ниси
ПЗ
11
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
23
Марсело Гроэ
ВР
12
Рафаэль Кабрал
ВР
15
Додо
ЛЗ
13
Жуан
ЦЗ
5
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
Остались в запасе
12
Суичи Гонда
ВР
0
Хироки Мидзумото
ЦЗ
12
Сусаку Нисикава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
28
Дайго Ниси
ПЗ
11
Майк Хавенаар
ЦФ
Остались в запасе
23
Марсело Гроэ
ВР
12
Рафаэль Кабрал
ВР
15
Додо
ЛЗ
13
Жуан
ЦЗ
5
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча Япония - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
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Информация о матче
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