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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Бразилия
Япония - Бразилия: обзор матча 16 октября 2012
Япония
16.10.2012, вторник, 16:10
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Информация о матче
Стадион:
Вроцлав
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Япония
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