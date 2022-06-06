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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Бразилия
Япония - Бразилия: обзор матча 06 июня 2022
Япония
06.06.2022, понедельник, 13:20
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Япония - Бразилия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
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