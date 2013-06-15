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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Бразилия - Япония
Бразилия - Япония: обзор матча 15 июня 2013
Бразилия
15.06.2013, суббота, 23:00
Кубок Конфедераций, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Япония
3'
Неймар
48'
Паулиньо
90+3'
Жо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Япония
ГОЛ! 3:0!
Жо
Пас отдал
Оскар
90'
+3
89'
Замена
Т. Инуи
️️️️
К. Хонда
Замена
Жо
️️️️
Фред
81'
78'
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
Я. Эндо
Замена
Эрнанес
️️️️
Халк
75'
Замена
Л. Моура
️️️️
Неймар
74'
51'
Замена
Р. Маеда
️️️️
Х. Кийотаке
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
Пас отдал
Д. Алвес
48'
45'
+1
Желтая карточка
М. Хасебе
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Фред
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
21
Халк
ПВ
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Ясухито Эндо
ЦП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Хироши Кийотаке
АП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Бразилия
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
16
Ревер
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
20
Бернард
ЛВ
5
Фернандо
ОП
13
Жеан
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Жо
ЦФ
Япония
12
Сусаку Нисикава
ВР
12
Суичи Гонда
ВР
13
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
16
Юзо Курихара
ЦЗ
19
Масахико Иноха
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
20
Хидето Такахаси
ЦП
14
Кенго Накамура
ЦП
18
Рийочи Маеда
ЦФ
11
Майк Хавенаар
ЦФ
4-1-2-2-1
0
Сезар
12
Марсело
3
Силва
4
Луис
13
Алвес
17
Густаво
11
Оскар
15
Паулиньо
10
Неймар
21
Халк
9
Фред
3-2-2-2-1
1
Кавашима
17
Хасебе
22
Йошида
15
Конно
2
Учида
5
Нагатомо
7
Эндо
4
Хонда
8
Кийотаке
10
Кагава
18
Оказаки
21
Халк
18
Эрнанес
18
Эрнанес
21
Халк
10
Неймар
11
Моура
11
Моура
10
Неймар
9
Фред
21
Жо
21
Жо
9
Фред
8
Кийотаке
18
Маеда
18
Маеда
8
Кийотаке
7
Эндо
13
Хосогаи
13
Хосогаи
7
Эндо
4
Хонда
14
Инуи
14
Инуи
4
Хонда
Остались в запасе
Бразилия
Япония
13
Жеан
ЦП
16
Ревер
ЦЗ
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Жадсон
АП
20
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
20
Хидето Такахаси
ЦП
14
Кенго Накамура
ЦП
16
Юзо Курихара
ЦЗ
12
Сусаку Нисикава
ВР
19
Масахико Иноха
ЦЗ
12
Суичи Гонда
ВР
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
13
Жеан
ЦП
16
Ревер
ЦЗ
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Жадсон
АП
20
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
20
Хидето Такахаси
ЦП
14
Кенго Накамура
ЦП
16
Юзо Курихара
ЦЗ
12
Сусаку Нисикава
ВР
19
Масахико Иноха
ЦЗ
12
Суичи Гонда
ВР
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Бразилия - Япония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Насьонал Манэ Гарринча
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