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  • Бразилия – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2026

Бразилия – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2026

29 июня, 18:50
Бразилия
29.06.2026, понедельник, 20:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Япония
56' Каземиро 90+6' Г. Мартинелли
29' К. Сано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
22
Такехиро Томиясу
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
15
Даичи Камада
АП
13
Кеито Накамура
ЛВ
10
Рицу Доан
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
21
Луис Энрике
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
7
Ао Танака
ЦП
17
Юито Сузуки
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
6
Шуто Мачино
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэль
13
Данило
5
Каземиро
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Пакета
26
Витор
9
Кунья
3-1-3-3
1
Сузуки
22
Томиясу
21
Ито
3
Танигучи
24
Сано
14
Ито
15
Камада
13
Накамура
18
Уэда
11
Маэда
10
Доан
5
Каземиро
17
Фабиньо
17
Фабиньо
5
Каземиро
8
Гимарайнс
18
Данило
18
Данило
8
Гимарайнс
9
Кунья
22
Мартинелли
22
Мартинелли
9
Кунья
20
Пакета
19
Эндрик
19
Эндрик
20
Пакета
10
Доан
2
Сугавара
2
Сугавара
10
Доан
13
Накамура
25
Сузуки
25
Сузуки
13
Накамура
15
Камада
7
Танака
7
Танака
15
Камада
14
Ито
6
Мачино
6
Мачино
14
Ито
11
Маэда
19
Огава
19
Огава
11
Маэда
Остались в запасе
Бразилия
Япония
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
2
Эдерсон
ЦП
10
Неймар
ЛВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
17
Юито Сузуки
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
2
Эдерсон
ЦП
10
Неймар
ЛВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
17
Юито Сузуки
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Бразилия - Япония
2
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
4
13
Офсайды
1
0
Количество передач
682
315
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35

Смотреть прямую трансляцию Бразилия против Японии, 1/ 16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия – Япония

Бразилия – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Япония Бразилия
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