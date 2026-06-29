29.06.2026, понедельник, 20:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бразилия
Бразилия
4-1-1-3-1
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэль
13
Данило
5
Каземиро
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Пакета
26
Витор
9
Кунья
3-1-3-3
1
Сузуки
22
Томиясу
21
Ито
3
Танигучи
24
Сано
14
Ито
15
Камада
13
Накамура
18
Уэда
11
Маэда
10
Доан
5
Каземиро
17
Фабиньо
17
Фабиньо
5
Каземиро
8
Гимарайнс
18
Данило
18
Данило
8
Гимарайнс
9
Кунья
22
Мартинелли
22
Мартинелли
9
Кунья
20
Пакета
19
Эндрик
19
Эндрик
20
Пакета
10
Доан
2
Сугавара
2
Сугавара
10
Доан
13
Накамура
25
Сузуки
25
Сузуки
13
Накамура
15
Камада
7
Танака
7
Танака
15
Камада
14
Ито
6
Мачино
6
Мачино
14
Ито
11
Маэда
19
Огава
19
Огава
11
Маэда
Остались в запасе
Бразилия
Япония
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
2
Эдерсон
ЦП
10
Неймар
ЛВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
17
Юито Сузуки
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
2
Эдерсон
ЦП
10
Неймар
ЛВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
17
Юито Сузуки
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Бразилия - Япония
2
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
4
13
Офсайды
1
0
Количество передач
682
315
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Смотреть прямую трансляцию Бразилия против Японии, 1/ 16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия – Япония
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»