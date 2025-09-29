Лукаку сообщил о смерти отца: «Жизнь больше никогда не будет прежней»

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку подтвердил, что умер его отец Роже.
«Спасибо, что научил меня всему, что я знаю. Я бесконечно благодарен и ценю тебя. Жизнь больше никогда не будет прежней.
Ты защищал и направлял меня так, как не смог бы никто другой. Я уже не буду прежним. Больно, слезы льются рекой, но бог даст мне силы снова собраться.
Спасибо тебе за все, Роже Менама Лукаку. Прощай, папа❤️🕊️», – написал Ромелу в соцсетях.
- Отцу Лукаку было 58 лет.
- Он играл на профессиональном уровне с 1986 по 2007 год. Забил 1 гол в 5 матчах за сборную Заира [ДР Конго].
Источник: «Бомбардир»