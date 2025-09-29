Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лукаку сообщил о смерти отца: «Жизнь больше никогда не будет прежней»

Лукаку сообщил о смерти отца: «Жизнь больше никогда не будет прежней»

Сегодня, 23:23

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку подтвердил, что умер его отец Роже.

«Спасибо, что научил меня всему, что я знаю. Я бесконечно благодарен и ценю тебя. Жизнь больше никогда не будет прежней.

Ты защищал и направлял меня так, как не смог бы никто другой. Я уже не буду прежним. Больно, слезы льются рекой, но бог даст мне силы снова собраться.

Спасибо тебе за все, Роже Менама Лукаку. Прощай, папа❤️🕊️», – написал Ромелу в соцсетях.

  • Отцу Лукаку было 58 лет.
  • Он играл на профессиональном уровне с 1986 по 2007 год. Забил 1 гол в 5 матчах за сборную Заира [ДР Конго].

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Лукаку Ромелу
