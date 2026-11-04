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Серия А 2026/2027
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Массимилиано Аллегри
Статистика
Массимилиано Аллегри - статистика
Наполи
Италия
11 августа 1967 (59)
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
4 : 3
20.10.2026
Буде-Глимт
Италия. Серия А, 7 тур
Венеция
1 : 0
17.10.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
3 : 1
13.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3 : 0
10.10.2026
Фрозиноне
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Суперкубок Италии 2021
Товарищеские матчи 2021
Италия. Серия А 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок Италии 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Италии 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Италии 2014
Товарищеские матчи 2014
Трофео ТИМ 2014
Audi Cup 2013
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Audi Cup 2011
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Наполи
10
4
4
2
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 7 тур
Венеция
1 : 0
17.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3 : 0
10.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
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