Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Суперкубок Италии 2025/2026 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок Италии 2021 Товарищеские матчи 2021 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Товарищеские матчи 2014 Трофео ТИМ 2014 Audi Cup 2013 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Audi Cup 2011 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Товарищеские матчи 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009