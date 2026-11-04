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Массимилиано Аллегри - статистика

Наполи
Италия
11 августа 1967 (59)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
4 : 3
20.10.2026
Буде-Глимт
Италия. Серия А, 7 тур
Венеция
1 : 0
17.10.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
3 : 1
13.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3 : 0
10.10.2026
Фрозиноне
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Наполи
10
4
4
2
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 7 тур
Венеция
1 : 0
17.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3 : 0
10.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
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