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Массимилиано Аллегри - материалы
Наполи
Италия
11 августа 1967 (59)
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Скудетто в итальянском футболе, значение и история главного трофея Серии А
Слово давно вошло в обиход болельщиков и стало синонимом чемпионства в Италии.
14.04.2026 09:30
Какой тренер нужен «Барселоне»?
Мы выделили 4 кандидата.
24.09.2019 18:56
27
В «Ювентусе» перебор игроков. С де Лигтом станет хуже
В следующем сезоне будет много недовольных.
17.07.2019 12:16
15
Кто такой новый тренер «Милана»: умница, ботаник, клон Сарри
Ждите развитие молодежи и мало звезд.
19.06.2019 21:49
8
Погба вечно скандалит при уходе из клубов. Он обижался на Фергюсона, втайне от «Юве» вел переговоры
Теперь обещает устроить забастовку, если «Юнайтед» не отпустит его.
17.06.2019 22:24
7
Почему «Ювентус» убрал тренера-чемпиона? Объясняем за пять минут
Вторая серия подкаста «Шорты».
30.05.2019 14:07
В «Ювентусе» заврались. Понятно, почему ушeл Аллегри
Руководство и тренер не нашли компромисса.
17.05.2019 17:57
21
Лучшего защитника «Ювентуса» заменит парень, который никогда не играл в плей-офф ЛЧ
Сегодня у Ругани будет главный матч в жизни.
10.04.2019 19:40
2
Игуаин провалился в «Милане», и клуб потратил кучу денег на его замену
На этот раз он взял очень сильного форварда.
24.01.2019 00:15
5
Игуаин никому не нужен. Он проваливается в «Милане»
Да и в «Ювентусе» его не ждут.
23.11.2018 14:52
11
Криштиану поменял «Ювентус». Кстати, сам он стал играть лучше
Идеальный коллектив для победы в ЛЧ.
02.11.2018 23:16
29
Роналду до сих пор не забил. Пора паниковать?
Проблема не только в Криштиану.
02.09.2018 12:28
26
Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня
«Реал» переманивает Де Хеа. Думбия снова будет работать со Слуцким. Жардим продлил контракт с «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.06.2017 20:00
24
Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов
«Реал» разгромил «Ювентус» в главном противостоянии сезона. Тимофей Яценко анализирует события кардиффской игры.
04.06.2017 00:25
22
Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов
Команда Массимилиано Аллегри легко и стильно прошла «Барселону» и продвинулась в полуфинал. Тимофей Яценко делится впечатлениями и обещает болеть за то, чтобы Буффон наконец-то выиграл Лигу чемпионов.
20.04.2017 00:10
21
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Главные новости
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
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Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
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