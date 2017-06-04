Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

Финал между «Ювентусом» и «Реалом» представлялся матчем равным соперников; букмекеры осторожничали и давали одинаковый коэффициент на победу одной из команд в турнире – по 1,90. Аналитики вспоминали о том, сколько финалов подряд проиграл «Ювентус» (для справки – 4) и сколько финалов подряд взял «Реал» (для справки – 5). Кроме того, над испанской командой висело «проклятие Лиги чемпионов» – еще ни один коллектив не брал ушастый кубок два раза подряд. Ни один – до «Реала» и его сегодняшнего волшебного вечера.

Вооружившись здравым смыслом, я поставил на ничью в основное время – всего тысячу рублей, но коэффициент переваливал за тройку. Казалось, «Ювентус» против «Реала» – это непобедимые против непобедимых; разве может кто-то из них проиграть в основное время? В памяти всплывали строчки Оксимирона: «Ювентус» – «Реал», исход известен», – и я пожимал плечами: что-что, а предсказать победителя в этой паре чудовищно трудно.

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Тем неожиданней было увидеть, как команда Зидана не просто переиграла, а размазала «Ювентус» по газону; с 46-й минуты на поле остались только Роналду, Иско, Каземиро, Модрич и все остальные мадридиста в фиолетовых футболках. В начале второго тайма, обернувшегося для итальянцев катастрофой, Сергей Кривохарченко как будто в такт моей ассоциации процитировал Оксимирона, но и отличный репортаж из Кардиффа, и великий гол Манджукича потонули в том, как «Реал» сыграл после перерыва.

Кто-то боялся, что фиолетовые майки принесут Мадриду неудачу, однако везение, напротив, было целиком на стороне номинальных гостей. Удача принесла им два счастливых рикошета (первый гол Роналду и пушка Каземиро), что, впрочем, не сделало триумф «Реала» незаслуженным. Даже наоборот – в решающих матчах Лиги чемпионов давно не было более справедливых случайностей, нежели гол Каземиро, пусть и забитый в ворота Буффона, проигравшего свой третий финал.

Самое удивительное – не то, что первым тренером, взявшим ЛЧ два раза подряд, стал недавний новичок Зидан и не итоговый крупный счет; нет, самым гротескным ощущением, витавшим в кардиффском воздухе, была тотальная беспомощность «Ювентуса».

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Туринский гранд давным-давно не проигрывал вот так; с ним ласково повозились, дали прогреметь шедевральным голом – но потом забрали все погремушки и заперли в темном чулане. Чулан напугал Аллегри; «Ювентус» запаниковал, не мог связать двух слов в атаке, а Серхио Рамос вообще закончил игру, симулировав боль после мимолетного бифа с Куадрадо.

Ругать Рамоса не хочется просто потому, что к тому моменту все было ясно. «Реал» выдал один из лучших матчей в своей новейшей истории, Криштиану отгрузил дежурный дубль (странно, что не хет-трик), а Зидан окончательно убедил всех в том, что он – топ. Не знаю, будет ли в его жизни ночь лучше, чем эта.

Голы «Реала»:

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«Я думал, что все кончено, но в мечту надо верить». Три финала Джанлуиджи Буффона