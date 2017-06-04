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Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

Финал между «Ювентусом» и «Реалом» представлялся матчем равным соперников; букмекеры осторожничали и давали одинаковый коэффициент на победу одной из команд в турнире – по 1,90. Аналитики вспоминали о том, сколько финалов подряд проиграл «Ювентус» (для справки – 4) и сколько финалов подряд взял «Реал» (для справки – 5). Кроме того, над испанской командой висело «проклятие Лиги чемпионов» – еще ни один коллектив не брал ушастый кубок два раза подряд. Ни один – до «Реала» и его сегодняшнего волшебного вечера.

Вооружившись здравым смыслом, я поставил на ничью в основное время – всего тысячу рублей, но коэффициент переваливал за тройку. Казалось, «Ювентус» против «Реала» – это непобедимые против непобедимых; разве может кто-то из них проиграть в основное время? В памяти всплывали строчки Оксимирона: «Ювентус» – «Реал», исход известен», – и я пожимал плечами: что-что, а предсказать победителя в этой паре чудовищно трудно.

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Тем неожиданней было увидеть, как команда Зидана не просто переиграла, а размазала «Ювентус» по газону; с 46-й минуты на поле остались только Роналду, Иско, Каземиро, Модрич и все остальные мадридиста в фиолетовых футболках. В начале второго тайма, обернувшегося для итальянцев катастрофой, Сергей Кривохарченко как будто в такт моей ассоциации процитировал Оксимирона, но и отличный репортаж из Кардиффа, и великий гол Манджукича потонули в том, как «Реал» сыграл после перерыва.

Кто-то боялся, что фиолетовые майки принесут Мадриду неудачу, однако везение, напротив, было целиком на стороне номинальных гостей. Удача принесла им два счастливых рикошета (первый гол Роналду и пушка Каземиро), что, впрочем, не сделало триумф «Реала» незаслуженным. Даже наоборот – в решающих матчах Лиги чемпионов давно не было более справедливых случайностей, нежели гол Каземиро, пусть и забитый в ворота Буффона, проигравшего свой третий финал.

Самое удивительное – не то, что первым тренером, взявшим ЛЧ два раза подряд, стал недавний новичок Зидан и не итоговый крупный счет; нет, самым гротескным ощущением, витавшим в кардиффском воздухе, была тотальная беспомощность «Ювентуса».

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Туринский гранд давным-давно не проигрывал вот так; с ним ласково повозились, дали прогреметь шедевральным голом – но потом забрали все погремушки и заперли в темном чулане. Чулан напугал Аллегри; «Ювентус» запаниковал, не мог связать двух слов в атаке, а Серхио Рамос вообще закончил игру, симулировав боль после мимолетного бифа с Куадрадо.

Ругать Рамоса не хочется просто потому, что к тому моменту все было ясно. «Реал» выдал один из лучших матчей в своей новейшей истории, Криштиану отгрузил дежурный дубль (странно, что не хет-трик), а Зидан окончательно убедил всех в том, что он – топ. Не знаю, будет ли в его жизни ночь лучше, чем эта.

Голы «Реала»:

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«Я думал, что все кончено, но в мечту надо верить». Три финала Джанлуиджи Буффона

Лига чемпионов Роналду Криштиану Манджукич Марио Каземиро Асенсио Марко Аллегри Массимилиано Зидан Зинедин
Комментарии (22)
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Lab[44]
1496525122
Жалко Буффона и мои поздравления фанатам Реала, и огромный молодец ЗИЗУ!!!
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УхоГорлоНос
1496525509
Автор использовал совершенно неподходящие эпитеты. Поставь судья за руку штрафной, забей Пьянич с таким же рикошетом как у Каземиро, все могло быть по другому.
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vek410
1496529001
все пишут про то, что реал не забей с рикошетов и все пойдет по другому, но никто не говорит, что не забей манджукич гол-дурак, то сопротивления бы совсем не заметили
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Gothic_Spirit
1496537156
автор статьи конченый осел. унижали рому в баварии. а тут была тренерская ошибка,и пара рикошетов. ну вот сложилось сегодня так. сегодня Юве был совсем не Юве. Реал грамотно распорядился этим. все. автор только себя унизил,лабух
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vavilon69
1496546941
РЕАЛ играл реальнее ЛУЧШЕ !!!!
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kachan63
1496548923
Если так дальше будет продолжаться, то Лигу Чемпионов станет неинтересно смотреть, заранее зная победителя. Жаль Буффона (а вот "Ювентус" не жаль), но он может компенсировать очередным выигрышем на ЧМ-2018.
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android-uz
1496554681
Зизу и Ко лучшие...
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alex1951
1496557778
Не такого все ждали. Лучшая защита пропускает необязательный гол,который ломает Juventus и тут же третий! Всё,пипец...игра закончена....Италия рыдает......Криштыану нагло улыбается... Финал можно назвать - избиение младенцев....борьбы не получилось.
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Superviser77
1496558008
А бы да кабы.... Реал победил и ВСЁ!!!! Не хрен сейчас что то придумывать, всё было видно на поле.... Реал с победой, Роналду - лучший! Как всегда всем заткнул рот!!)))
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burbon2002
1496666324
kto
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