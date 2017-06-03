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    «Я думал, что все кончено, но в мечту надо верить». Три финала Джанлуиджи Буффона


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    Голосов: 2
    03.06.2017 17:30
    Джанлуиджи Буффон в третий раз дошел до главного матча Лиги чемпионов. Пока он их все проиграл. «Бомбардир» вспоминает попытки легендарного голкипера выиграть трофей.

    «Мне было всего 25 лет, а впереди – много побед»

    В финале Лиги чемпионов-2002/03 всего во второй раз встречались команды из одной страны. За три года до этого в решающем матче «Реал» разгромил «Валенсию». Теперь за трофей бились «Ювентус» и «Милан». Победный состав того «Милана» вел Андрей Шевченко. У «Ювентуса» солировали Дель Пьеро и Трезеге. В воротах играл 25-летний Джиджи Буффон, который к тому моменту выиграл всевозможные трофеи в Италии и Кубок УЕФА.

    Свой первый финал Лиги чемпионов Буффон проиграл лишь после матча. В основное и дополнительное время Буффон и голкипер «Милана» Дида голов не пропустили. В серии одиннадцатиметровых бразильский кипер «Милана» отразил на один мяч больше. Буффон взял пенальти от Зеедорфа и Каладзе, а во время решающего удара Шевченко немного не дотянулся до мяча.

    «Болезненное поражение. Мне было всего 25 лет, а впереди – много побед. Именно так думал я, переживая в голове тот матч. Мы были близки к победе, а я отбил два пенальти. Видимо, это судьба», – говорил Буффон о той игре. В свой следующий финал Лиги чемпионов Буффон попадет уже в 37, когда все будут отправлять его на пенсию. Трофей Лиги чемпионов – один из немногих титулов, которых на полке Буффона пока нет. В 2003 году он был ближе всего к его завоеванию.

    «Шансов мало, но в финал попадаешь не каждый раз»

    Сезон-2014/15. «Ювентус» снова в финале Лиги чемпионов. В плей-офф пройдены «Боруссия», «Монако» и «Реал». Впереди – «Барселона». «Увы, но нам предстоит сыграть против классной команды. Шансов мало, но в финал попадаешь не каждый раз. Мы не должны ни о чем жалеть», – предвкушал игру Буффон. Капитан «Ювентуса» стал одним из героев клуба по ходу турнира, но в решающем матче все-таки дрогнул.

    К 68-й минуте счет был 1:1. На гол Ракитича, где Буффон никак не мог спасти команду, ответил Мората. Затем Буффон неудачно отбил мяч на набежавшего Суареса. Тот гол уругвайца оказался победным, а спорный третий мяч от Неймара – бессмысленным. «Барселона» буднично взяла трофей, а «Ювентус» не смог совершить сказку.

    Даже без титула Лиги чемпионов Буффон оставался одним из лучших голкиперов мира. Его всегда ставили рядом с Касильясом и Чехом. Вратари этого поколения поддерживают друг друга. «Буффон переживает, потому что заслужил победу в Лиге чемпионов. Ему не хватает этого трофея», – говорит о нем Икер Касильяс, сам побеждавший в Лиге чемпионов трижды.

    «Думал, что все кончено, но в мечту надо верить»

    Еще два года назад Буффон призвал самого себя не отчаиваться. «Все предполагали, что тот финал Лиги чемпионов – последний для меня. Я тоже думал, что все кончено. Но в мечту надо верить», – рассказывает Буффон о продолжении своей борьбы. Этот «Ювентус» – самый сильный за многие годы. Сейчас команда претендует на требл. Джанлуиджи Буффон – по-прежнему лидер клуба. Даже в 39 лет.

    По ходу турнира «Ювентус» замахнулся на рекорд Лиги чемпионов по продолжительности сухой серии. Она прервалась на отметке 690 минут, когда 18-летний Киллиан Мбаппе забил Буффону в ответном полуфинале. Между юным французом и голкипером «Юве» разница в возрасте в 7621 день. Такого в Лиге чемпионов еще не замечали.

    В финале «Ювентусу» будет противостоять «Реал», уже побеждавший в Лиге чемпионов в предыдущем сезоне. Эта игра в любом случае получится исторической. Либо Буффон завоюет первый трофей Лиги чемпионов в карьере, либо «Реал» станет первой командой, выигравшей трофей дважды подряд. «Эта победа может стать настоящей наградой, концом моего пути», – рассказывает Джанлуиджи Буффон. Теперь он по-настоящему верит в свою мечту.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Daily Mail
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 4 июня 2017, 11:13

      БУФФОН КАК НИКТО ДРУГОЙ НУЖДАЛСЯ В ЭТОЙ ПОБЕДЕ,НО УВЫ!

      0
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      Рейтинг: +10

      AT07 4 июня 2017, 04:04

      Пффф ну кто такие статьи пишет???
      "а во время решающего удара Шевченко немного не дотянулся до мяча."

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 3 июня 2017, 22:51

      За Буффонище!!!!

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      Рейтинг: +47

      edmund 3 июня 2017, 20:15

      удачи!!! она тебе понадобится.

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      Рейтинг: +545

      kachan63 3 июня 2017, 20:11

      Верим в тебя, Джиджи, и в "Ювентус"!

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 18:53

      БУФФОНИЩЕ!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +37

      MishaKlepiki 3 июня 2017, 17:21

      Его слова- Думал, что все кончено, но в мечту надо верить. Наш ответ -Думали, что нет игры без Буффона, но в старика надо верить.

      2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 3 июня 2017, 07:07

      Будет интересный финал ;)

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 2 июня 2017, 20:24

      Эх Буффон Реал на 2-ом этаже короли!

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 июня 2017, 19:52

      Многие завтра будут болеть за него

      2
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