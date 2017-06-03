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  • «Я думал, что все кончено, но в мечту надо верить». Три финала Джанлуиджи Буффона

«Я думал, что все кончено, но в мечту надо верить». Три финала Джанлуиджи Буффона

«Мне было всего 25 лет, а впереди – много побед»

В финале Лиги чемпионов-2002/03 всего во второй раз встречались команды из одной страны. За три года до этого в решающем матче «Реал» разгромил «Валенсию». Теперь за трофей бились «Ювентус» и «Милан». Победный состав того «Милана» вел Андрей Шевченко. У «Ювентуса» солировали Дель Пьеро и Трезеге. В воротах играл 25-летний Джиджи Буффон, который к тому моменту выиграл всевозможные трофеи в Италии и Кубок УЕФА.

Свой первый финал Лиги чемпионов Буффон проиграл лишь после матча. В основное и дополнительное время Буффон и голкипер «Милана» Дида голов не пропустили. В серии одиннадцатиметровых бразильский кипер «Милана» отразил на один мяч больше. Буффон взял пенальти от Зеедорфа и Каладзе, а во время решающего удара Шевченко немного не дотянулся до мяча.

«Болезненное поражение. Мне было всего 25 лет, а впереди – много побед. Именно так думал я, переживая в голове тот матч. Мы были близки к победе, а я отбил два пенальти. Видимо, это судьба», – говорил Буффон о той игре. В свой следующий финал Лиги чемпионов Буффон попадет уже в 37, когда все будут отправлять его на пенсию. Трофей Лиги чемпионов – один из немногих титулов, которых на полке Буффона пока нет. В 2003 году он был ближе всего к его завоеванию.

«Шансов мало, но в финал попадаешь не каждый раз»

Сезон-2014/15. «Ювентус» снова в финале Лиги чемпионов. В плей-офф пройдены «Боруссия», «Монако» и «Реал». Впереди – «Барселона». «Увы, но нам предстоит сыграть против классной команды. Шансов мало, но в финал попадаешь не каждый раз. Мы не должны ни о чем жалеть», – предвкушал игру Буффон. Капитан «Ювентуса» стал одним из героев клуба по ходу турнира, но в решающем матче все-таки дрогнул.

К 68-й минуте счет был 1:1. На гол Ракитича, где Буффон никак не мог спасти команду, ответил Мората. Затем Буффон неудачно отбил мяч на набежавшего Суареса. Тот гол уругвайца оказался победным, а спорный третий мяч от Неймара – бессмысленным. «Барселона» буднично взяла трофей, а «Ювентус» не смог совершить сказку.

Даже без титула Лиги чемпионов Буффон оставался одним из лучших голкиперов мира. Его всегда ставили рядом с Касильясом и Чехом. Вратари этого поколения поддерживают друг друга. «Буффон переживает, потому что заслужил победу в Лиге чемпионов. Ему не хватает этого трофея», – говорит о нем Икер Касильяс, сам побеждавший в Лиге чемпионов трижды.

«Думал, что все кончено, но в мечту надо верить»

Еще два года назад Буффон призвал самого себя не отчаиваться. «Все предполагали, что тот финал Лиги чемпионов – последний для меня. Я тоже думал, что все кончено. Но в мечту надо верить», – рассказывает Буффон о продолжении своей борьбы. Этот «Ювентус» – самый сильный за многие годы. Сейчас команда претендует на требл. Джанлуиджи Буффон – по-прежнему лидер клуба. Даже в 39 лет.

По ходу турнира «Ювентус» замахнулся на рекорд Лиги чемпионов по продолжительности сухой серии. Она прервалась на отметке 690 минут, когда 18-летний Киллиан Мбаппе забил Буффону в ответном полуфинале. Между юным французом и голкипером «Юве» разница в возрасте в 7621 день. Такого в Лиге чемпионов еще не замечали.

В финале «Ювентусу» будет противостоять «Реал», уже побеждавший в Лиге чемпионов в предыдущем сезоне. Эта игра в любом случае получится исторической. Либо Буффон завоюет первый трофей Лиги чемпионов в карьере, либо «Реал» станет первой командой, выигравшей трофей дважды подряд. «Эта победа может стать настоящей наградой, концом моего пути», – рассказывает Джанлуиджи Буффон. Теперь он по-настоящему верит в свою мечту.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

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Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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бочаров
1496408580
Джанлуиджи Буффон ты ВЕЛИК но посуди всё же реал посильнее будет.
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dok66
1496408746
Третий раз - как в Сказке ! Должен получить трофей !
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овертайм
1496409368
хоть и болею за реал, но не сильно огорчусь если выиграет ювентус, джиджи заслужил!)
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roman230582
1496422321
Многие завтра будут болеть за него
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_Kesh_Suntar_
1496424268
Эх Буффон Реал на 2-ом этаже короли!
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MishaKlepiki
1496499702
Его слова- Думал, что все кончено, но в мечту надо верить. Наш ответ -Думали, что нет игры без Буффона, но в старика надо верить.
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edmund
1496510128
удачи!!! она тебе понадобится.
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firs04
1496519485
За Буффонище!!!!
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AT07
1496538251
Пффф ну кто такие статьи пишет??? "а во время решающего удара Шевченко немного не дотянулся до мяча."
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alex1951
1496564013
БУФФОН КАК НИКТО ДРУГОЙ НУЖДАЛСЯ В ЭТОЙ ПОБЕДЕ,НО УВЫ!
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