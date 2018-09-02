Роналду до сих пор не забил. Пора паниковать?

Криштиану Роналду не забил в третьем матче чемпионата Италии. В последний раз он долго не огорчал вратарей на старте сезона в 2011 году. Сейчас, когда Криштиану не забил «Парме» с самой дешевой защитой в Серии А, плохо вписывается в игру «Ювентуса», болельщики начинают задумываться: не сдает ли Роналду в силу возраста. На самом деле, у них есть как поводы понервничать, так и отбросить негативные мысли.

1. Роналду получает в «Ювентусе» меньше передач

Все просто: в Мадриде за спиной Кришиану тусовались Лука Модрич и Тони Кроос. То есть, игроки, готовые в любой момент организовать момент для нападающих. По данным WhoScored, в «Реале» из глубины поля до Роналду доходило 93,7% передач. В «Юве» с креативом ситуация похуже. В центре поля туринцев играют Блез Матюиди, Миралем Пьянич и Сами Хедира. И только Пьянич ориентирован на созидание. Но у боснийца полно проблем и без организаций моментов для Роналду. Главным образом, потому что в атаке бегает Дибала, а не португалец.

2. Игра «Ювентуса» не строится на Роналду

Массимилиано Аллегри – самый дисциплинированный и прямолинейный тренер в Серии А. В первом интервью после перехода Роналду он дал понять: клуб не будет строить игру вокруг него. Свое слово Макс сдержал.

«Ювентус» все так же играет по схеме 4-3-3. В расстановке действующих чемпионов Италии есть лишь одно изменение – место главного нападающего. В прошлом сезоне там играл Гонсало Игуаин. В этом – Пауло Дибала. Главный англоязычный автор о Серии А Джон Хорнкасл прогнозировал на этой позиции Роналду, но ничего подобного не произошло. Португалец играет слева, и теперь, в отличии от его выступлений за Мадрид, Роналду ограничен в смещениях в центр.

Тем не менее, во всех стартовых матчах сезона Серии А в первых половинах встреч он играл на фланге, во вторых – неизменно смещался в центр. Объяснить такую миграцию страйкера можно либо специальным решением Аллегри, либо самодеятельностью Роналду. Зная нелюбовь тренера менять что-то в устойчивой системе, можно предположить: в моменты смещения Криштиану действует по собственной прихоти.

3. Он уже не забивал долго на старте сезона

В сезоне-2010/11 Роналду не мог распечатать ворота соперников до четвертого тура. Правда после этого он забил 40 голов, дернул Лео Месси на 9 результативных ударов и спокойно выиграл спор лучших бомбардиров Примеры.

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4. Роналду нужно время, чтобы освоиться

Лишние матчи на адаптацию нужны даже 33-летнему Криштиану с формой 20-летнего футболиста. Испания и Англия – лиги, где футбол ставится на скорости и количестве ударов. Серия А – чемпионат, где приветствуются комбинации и технико-тактические действия. В Италии не так много носятся по полю. И это сказывается даже на Роналду. По данным La Gazzetta dello Sport, за три тура этого сезона Серии А Роналду пробежал примерно 41% от пути, который преодолел за такое же время в прошлом розыгрыше Ла Лиги.

Таким образом, не стоит паниковать: Криштиану Роналду нужно немного времени, чтобы освоиться. Это подтверждает и Массимилиано Аллегри: «Криштиану Роналду еще не забил? Это нормально, он сам хочет развеять тревогу. Но итальянский футбол отличается от того, к которому он привык в Испании. Роналду просто нужно немного времени».

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