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Роналду до сих пор не забил. Пора паниковать?

Криштиану Роналду не забил в третьем матче чемпионата Италии. В последний раз он долго не огорчал вратарей на старте сезона в 2011 году. Сейчас, когда Криштиану не забил «Парме» с самой дешевой защитой в Серии А, плохо вписывается в игру «Ювентуса», болельщики начинают задумываться: не сдает ли Роналду в силу возраста. На самом деле, у них есть как поводы понервничать, так и отбросить негативные мысли.

1. Роналду получает в «Ювентусе» меньше передач

Все просто: в Мадриде за спиной Кришиану тусовались Лука Модрич и Тони Кроос. То есть, игроки, готовые в любой момент организовать момент для нападающих. По данным WhoScored, в «Реале» из глубины поля до Роналду доходило 93,7% передач. В «Юве» с креативом ситуация похуже. В центре поля туринцев играют Блез Матюиди, Миралем Пьянич и Сами Хедира. И только Пьянич ориентирован на созидание. Но у боснийца полно проблем и без организаций моментов для Роналду. Главным образом, потому что в атаке бегает Дибала, а не португалец.

2. Игра «Ювентуса» не строится на Роналду

Массимилиано Аллегри – самый дисциплинированный и прямолинейный тренер в Серии А. В первом интервью после перехода Роналду он дал понять: клуб не будет строить игру вокруг него. Свое слово Макс сдержал.

«Ювентус» все так же играет по схеме 4-3-3. В расстановке действующих чемпионов Италии есть лишь одно изменение – место главного нападающего. В прошлом сезоне там играл Гонсало Игуаин. В этом – Пауло Дибала. Главный англоязычный автор о Серии А Джон Хорнкасл прогнозировал на этой позиции Роналду, но ничего подобного не произошло. Португалец играет слева, и теперь, в отличии от его выступлений за Мадрид, Роналду ограничен в смещениях в центр.

Тем не менее, во всех стартовых матчах сезона Серии А в первых половинах встреч он играл на фланге, во вторых – неизменно смещался в центр. Объяснить такую миграцию страйкера можно либо специальным решением Аллегри, либо самодеятельностью Роналду. Зная нелюбовь тренера менять что-то в устойчивой системе, можно предположить: в моменты смещения Криштиану действует по собственной прихоти.

3. Он уже не забивал долго на старте сезона

В сезоне-2010/11 Роналду не мог распечатать ворота соперников до четвертого тура. Правда после этого он забил 40 голов, дернул Лео Месси на 9 результативных ударов и спокойно выиграл спор лучших бомбардиров Примеры.

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4. Роналду нужно время, чтобы освоиться

Лишние матчи на адаптацию нужны даже 33-летнему Криштиану с формой 20-летнего футболиста. Испания и Англия – лиги, где футбол ставится на скорости и количестве ударов. Серия А – чемпионат, где приветствуются комбинации и технико-тактические действия. В Италии не так много носятся по полю. И это сказывается даже на Роналду. По данным La Gazzetta dello Sport, за три тура этого сезона Серии А Роналду пробежал примерно 41% от пути, который преодолел за такое же время в прошлом розыгрыше Ла Лиги.

Таким образом, не стоит паниковать: Криштиану Роналду нужно немного времени, чтобы освоиться. Это подтверждает и Массимилиано Аллегри: «Криштиану Роналду еще не забил? Это нормально, он сам хочет развеять тревогу. Но итальянский футбол отличается от того, к которому он привык в Испании. Роналду просто нужно немного времени».

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Комментарии (26)
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IVANRUS777
1535884906
Что делает Кристиано на 2-м фото?) Всю серию А решил за жопы пощупать, ему пока не до голов)
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Docentusa
1535886671
.....
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dinar7777dinar
1535892465
нырять не получается вот и нету голов !
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sammac
1535895631
я конечно понимаю супер профессионал, но время на сыгрывание с командой все равно должно быть
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МВС
1535897460
собаки лают-караван идет.все будет тип-топ.
Ответить
Koshkin@myshkyn
1535903407
Роналдо игрок паса, это надо признать...
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SERGEI12345
1535909483
+++
Ответить
Superviser77
1535949817
Фото, конечно, подобрали что надо.: 1) Вот этим пальцем да тебе в 2) "очко" )))) А потом Жервиньо: вот этим пальцем да тебе Роналдушка в...
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Васьок86
1535955292
да все норм, покупали его под ЛЧ, он здоров, тренер отличный, придет нужное время - тренер скажет ФАС, и он сделает свое дело! другими словами, у них с самого начала есть тактика и они ее придерживаются.
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