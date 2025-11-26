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Наполи
Массимилиано Аллегри
Новости
Массимилиано Аллегри - новости
Наполи
Италия
11 августа 1967 (59)
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Аллегри – о подопечных после 1:3 в ЛЧ: «Сильная команда так не разваливается»
14 октября
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
Фото
Вице-чемпион Италии назначил нового главного тренера
3 июля
2
Стало известно, кто возглавит «Наполи»
19 июня
2
Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане
27 мая
8
«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам
25 мая
«Милан» уволил Аллегри и трех директоров
25 мая
4
Ибрагимович принял решение по будущему Аллегри в «Милане»
25 мая
«Реал» отказался от четырех тренеров
9 мая
3
«Реалу» предложили шесть тренеров
22 апреля
4
Только 4 тренера одержали 300+ побед в Серии А
6 апреля
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Серии А
2 апреля
4
У Италии есть 2 кандидата на замену Гаттузо
2 апреля
5
Реакция Аллегри на интерес «Реала»
7 марта
Аллегри в случае назначения в «Реал» попросит подписать двух футболистов
5 марта
«Реал» хочет назначить тренера, дважды отказавшего клубу
4 марта
«Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом
19 февраля
Только три тренера набрали 1000 очков в Серии А
7 января
1
Аллегри стал автором уникального достижения
2025.11.26 17:00
Аллегри повторил достижение Анчелотти и Капелло в «Милане»
2025.11.24 15:30
«Дерьмовый тренер, отстой»: Хименес из «Милана» – про Аллегри
2025.08.27 22:10
Аллегри подтвердил переход обладателя «Золотого мяча» в «Милан»
2025.07.07 19:10
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
Фото
«Милан» утвердил нового главного тренера
2025.05.30 13:03
1
Аллегри подписал контракт с новым клубом
2025.05.29 20:30
«Милан» определился с новым тренером
2025.05.29 15:55
1
Конте близок к уходу из «Наполи», несмотря на чемпионство
2025.05.26 21:59
Только два тренера чаще выигрывали Серию А, чем Конте
2025.05.24 00:12
«Милан» рассматривает трех тренеров
2025.05.21 22:32
У «Милана» осталось 2 кандидата на пост главного тренера
2025.05.09 20:16
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2
3
4
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
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