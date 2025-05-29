«Милан» определился с новым тренером

Массимилиано Аллегри дал согласие возглавить «Милан» с нового сезона. Ему предложили трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 5 миллионов евро в год и еще 2 миллиона может получить в виде бонусов.
На Аллегри также претендовал «Наполи», который мог подписать специалиста в случае ухода Антонио Конте.
- 57-летний Аллегри пропустил минувший сезон после ухода из «Ювентуса» 17 мая 2024 года.
- Специалист ранее уже возглавлял «Милан» в 2010–2014 годах.
- «Милан» в этом сезоне выиграл Суперкубок Италии, но в Серии A занял 8-е место и не попал в еврокубки.
Источник: Sport Mediaset