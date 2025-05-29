«Милан» определился с новым тренером

Массимилиано Аллегри дал согласие возглавить «Милан» с нового сезона. Ему предложили трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 5 миллионов евро в год и еще 2 миллиона может получить в виде бонусов.

На Аллегри также претендовал «Наполи», который мог подписать специалиста в случае ухода Антонио Конте.