«Милан» утвердил нового главного тренера

«Милан» объявил о назначении Массимилиано Аллегри главным тренером команды. Клуб не сообщил подробностей о контракте специалиста.
- По данным Sport Mediaset, Аллегри предложили трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать в год 5 миллионов евро и еще может получать 2 миллиона в виде бонусов.
- Ранее «Милан» уволил с поста главного тренера Сержиу Консейсау.
- 57-летний Аллегри пропустил минувший сезон после ухода из «Ювентуса» 17 мая 2024 года.
- Специалист ранее уже возглавлял «Милан» в 2010–2014 годах.
- «Милан» в этом сезоне выиграл Суперкубок Италии, но в Серии A занял 8-е место и не попал в еврокубки.
Источник: официальный сайт «Милана»