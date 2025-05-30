«Милан» утвердил нового главного тренера

«Милан» объявил о назначении Массимилиано Аллегри главным тренером команды. Клуб не сообщил подробностей о контракте специалиста.

По данным Sport Mediaset, Аллегри предложили трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать в год 5 миллионов евро и еще может получать 2 миллиона в виде бонусов.

Ранее «Милан» уволил с поста главного тренера Сержиу Консейсау.

57-летний Аллегри пропустил минувший сезон после ухода из «Ювентуса» 17 мая 2024 года.

Специалист ранее уже возглавлял «Милан» в 2010–2014 годах.

«Милан» в этом сезоне выиграл Суперкубок Италии, но в Серии A занял 8-е место и не попал в еврокубки.