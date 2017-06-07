Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня

«Реал» намерен купить Де Хеа до конца этой недели

«Реал» не оставляет попыток приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Мадридский клуб намерен договориться с манкунианцами о трансфере вратаря до конца этой недели, чтобы не повторить историю 2015 года, когда переход испанца сорвался из-за сломавшегося факса. Сумма сделки оценивается в 75 миллионов евро.

Думбия пополнит состав «Халла» вслед за Слуцким

Форвард «Ромы» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Халл Сити», сообщает Hitc. Такой трансфер вполне вероятен в случае, если команду возглавит бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Слуцкий возглавит «Халл Сити». Что нужно знать о ситуации?

Грасия уходит из «Рубина». Это почти окончательно

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в ближайшее время может покинуть свой пост. Специалист прервал свой отпуск и прилетел в Казань, чтобы решить вопрос о разрыве контракта. Основным вопросом в этом моменте является неустойка, которую казанский клуб должен выплатить испанцу. По некоторым данным она может составить порядка 10 миллионов евро.

Спаллетти прибыл в Китай для согласования контракта с «Интером»

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в ближайшее время возглавит «Интер». Специалист уже прибыл в Китай, чтобы согласовать детали своего будущего контракта с руководством миланского клуба. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

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Сборная России определилась с заявкой на Кубок конфедераций

Стала известна окончательная заявка сборной России на Кубок конфедераций-2017. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 12. Владимир Габулов («Арсенал»); 16. Маринато Гилерме («Локомотив»).

Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар); 5. Виктор Васин (ЦСКА); 6. Георгий Джикия (Спартак»); 10. Руслан Камболов («Рубин»); 13. Федор Кудряшов («Ростов»); 14. Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»); 4. Юрий Газинский («Краснодар»); 8. Денис Глушаков («Спартак»); 15. Алексей Миранчук («Локомотив»); 17. Александр Головин (ЦСКА); 18. Юрий Жирков («Зенит»); 19. Александр Самедов («Спартак»); 21. Александр Ерохин («Ростов»); 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»); 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»); 9. Федор Смолов («Краснодар»); 11. Александр Бухаров («Ростов»); 20. Максим Канунников («Рубин»).

Сборная Германии – тоже

Сборная Германии выбрала 22 футболиста, которые будут представлять страну на Кубке конфедераций-2017.

Вратари: Трапп («ПСЖ»), Лено («Байер»), Тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Гинтер («Боруссия» Д), Хектор («Кельн»), Хенрикс («Байер»), Киммих («Бавария»), Мустафи («Арсенал»), Платтенхардт («Герта»), Рюдигер («Рома»), Зюле («Хоффенхайм»).

Полузащитники: Джан («Ливерпуль»), Демирбай («Хоффенхайм»), Демме («Лейпциг»), Дракслер («ПСЖ»,), Горецка («Шальке»), Руди («Хоффенхайм»), Штиндль («Боруссия» М).

Нападающие: Брандт («Байер»), Вагнер («Хоффенхайм»), Вернер («Лейпциг»), Юнес («Аякс»).

Германия сыграет в группе с Австралией, Чили и Камеруном.

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«Ювентус» продлил контракт с Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит руководить туринским клубом. Специалист подписал новый контракт, срок которого рассчитан до лета 2020 года.

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А «Монако» – с Жардимом

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим продолжит возглавлять французский клуб. Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с португальским специалистом рассчитано до лета 2020 года. По итогам нынешнего сезона французская команда под руководством 42-летнего португальца выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

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Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции