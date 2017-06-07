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  • Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня

Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня

«Реал» намерен купить Де Хеа до конца этой недели

«Реал» не оставляет попыток приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Мадридский клуб намерен договориться с манкунианцами о трансфере вратаря до конца этой недели, чтобы не повторить историю 2015 года, когда переход испанца сорвался из-за сломавшегося факса. Сумма сделки оценивается в 75 миллионов евро.

Думбия пополнит состав «Халла» вслед за Слуцким

Форвард «Ромы» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Халл Сити», сообщает Hitc. Такой трансфер вполне вероятен в случае, если команду возглавит бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Слуцкий возглавит «Халл Сити». Что нужно знать о ситуации?

Грасия уходит из «Рубина». Это почти окончательно

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в ближайшее время может покинуть свой пост. Специалист прервал свой отпуск и прилетел в Казань, чтобы решить вопрос о разрыве контракта. Основным вопросом в этом моменте является неустойка, которую казанский клуб должен выплатить испанцу. По некоторым данным она может составить порядка 10 миллионов евро.

Спаллетти прибыл в Китай для согласования контракта с «Интером»

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в ближайшее время возглавит «Интер». Специалист уже прибыл в Китай, чтобы согласовать детали своего будущего контракта с руководством миланского клуба. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

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Сборная России определилась с заявкой на Кубок конфедераций

Стала известна окончательная заявка сборной России на Кубок конфедераций-2017. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 12. Владимир Габулов («Арсенал»); 16. Маринато Гилерме («Локомотив»).

Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар); 5. Виктор Васин (ЦСКА); 6. Георгий Джикия (Спартак»); 10. Руслан Камболов («Рубин»); 13. Федор Кудряшов («Ростов»); 14. Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»); 4. Юрий Газинский («Краснодар»); 8. Денис Глушаков («Спартак»); 15. Алексей Миранчук («Локомотив»); 17. Александр Головин (ЦСКА); 18. Юрий Жирков («Зенит»); 19. Александр Самедов («Спартак»); 21. Александр Ерохин («Ростов»); 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»); 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»); 9. Федор Смолов («Краснодар»); 11. Александр Бухаров («Ростов»); 20. Максим Канунников («Рубин»).

Сборная Германии – тоже

Сборная Германии выбрала 22 футболиста, которые будут представлять страну на Кубке конфедераций-2017.

Вратари: Трапп («ПСЖ»), Лено («Байер»), Тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Гинтер («Боруссия» Д), Хектор («Кельн»), Хенрикс («Байер»), Киммих («Бавария»), Мустафи («Арсенал»), Платтенхардт («Герта»), Рюдигер («Рома»), Зюле («Хоффенхайм»).

Полузащитники: Джан («Ливерпуль»), Демирбай («Хоффенхайм»), Демме («Лейпциг»), Дракслер («ПСЖ»,), Горецка («Шальке»), Руди («Хоффенхайм»), Штиндль («Боруссия» М).

Нападающие: Брандт («Байер»), Вагнер («Хоффенхайм»), Вернер («Лейпциг»), Юнес («Аякс»).

Германия сыграет в группе с Австралией, Чили и Камеруном.

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«Ювентус» продлил контракт с Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит руководить туринским клубом. Специалист подписал новый контракт, срок которого рассчитан до лета 2020 года.

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А «Монако» – с Жардимом

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим продолжит возглавлять французский клуб. Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с португальским специалистом рассчитано до лета 2020 года. По итогам нынешнего сезона французская команда под руководством 42-летнего португальца выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

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Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции

Россия Германия Реал Монако Халл Сити Ювентус Интер Рубин Думбия Сейду Слуцкий Леонид Спаллетти Лучано Аллегри Массимилиано Жардим Леонарду Грасия Хави
Комментарии (24)
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Oblommoff
1496855648
Почему Караваева не вызвали?
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Lera_Sve
1496857263
То чувство, когда "десятка" твоей сборной, это Камболов :)
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sergeyshubin
1496859131
Где Фернандес???? Дебил ска!!! Нах вообще больше половины игроков???
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erma
1496861816
Ни Беленов, ни Лунев, ни Ребров не вошли в нее...Тренеру, конечно виднее, но, по-моему, Черчесов находится в параллельной реальности. Может, это его команда в Fantasy Football?
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NEMETSRUS
1496862451
Фернандеса нет, во Дебил !!!!!??????
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арейская
1496875201
По вратарям всё ясно, хоть Пупкина с Бубкиным ставь в заявку, всё равно играть будет Игорь, а вот что там делает Тарасов? Хотя да, для заполнения заявки...
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tank219
1496895546
Акинфеев - пятку береги, дублеры твои турист и пропагандист натурализации, креатура всезнающего министра. А в остальном, как всегда, буду тешить себя надеждой, что тренеры знают больше, чем я и болеть за своих
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SOKOL 75
1496898433
Где Шатов?
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paracetamol
1496900197
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 12. Владимир Габулов («Арсенал»); 16. Маринато Гилерме («Локомотив») - молодежь, мля, наше будущее!
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dzhanavar
1496901629
"Войско баранов,возглавляемое львом,всегда одержит победу над войском львов,возглавляемых бараном"... Наполеон Бонапарт.
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