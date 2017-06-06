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    Слуцкий возглавит «Халл Сити». Что нужно знать о ситуации?


    3.8
    Голосов: 8
    06.06.2017 17:00
    Леонид Слуцкий станет главным тренером английского «Халл Сити». «Бомбардир» рассказывает, что нужно знать об этом клубе. В «Халле» Слуцкий может реализовать мечту, но его ждут сложности.

    «Халл Сити» – сильный клуб?

    По меркам Чемпионшипа – да. Прошедший сезон команда провела в АПЛ, но вылетела уже за несколько туров до окончания турнира. 28 из 34 набранных очков «Халл Сити» заработал дома. На ведущих ролях здесь игроки, уже знакомые Слуцкому по РФПЛ. Бывший форвард «Локомотива» Умар Ниасс и голкипер Якупович выглядели заметно, но аренду нападающего продлевать не стали. Плюс к этому по ходу чемпионата команду покинул главный игрок. Роберт Снодграсс с семью мячами остался лучшим бомбардиром «Халла», но уже представляет «Вест Хэм».

    Кто владеет «Халлом»?

    Во владельцах и кроется главная проблема для Слуцкого. С их готовностью и дальше вкладываться в команду все пока не очень ясно. Против египетского бизнесмена Ассема Аллама настроены болельщики. Он владеет клубом вместе с сыном, с которым много сделал для клуба и для города. Вот только Аллам хочет сделать из команды еще и бизнес-проект. Египтянин пытался сменить название «Халл Сити» на «Халл Тайгерс», но ему отказали. Теперь Алламы хотят продать клуб. Покупать его не хотят даже китайцы.

    Есть еще сложности?

    Чемпионшип – сама по себе непростая лига. Здесь усредненный уровень команд. Даже «Ньюкасл» с его, как казалось, сильным составом и тренером топ-уровня испытывал сложности. «Астон Вилла» упала вниз и не может выбраться даже с серьезными инвестициями. Перед «Халлом» будет стоять задача по возвращению в АПЛ. Слуцкий ввязывается в авантюру, но его выбор можно объяснить. В английском футболе не так много таких клубов, готовых просто так предложить работу малознакомому Европе тренеру. «Уотфорд» выбрал Марку Силву, который как раз и тренировал «Халл». Освободившееся место занял Слуцкий.

    В чем выгода Слуцкого?

    Болельщики «Халла» сложно воспринимают назначение иностранного тренера. Слуцкому придется играть против всех, но у него есть одно большое преимущество. Российскому тренеру нечего терять. Английские СМИ сообщают, что Слуцкий получит в «Халле» двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 450 тысяч фунтов за сезон. На работу в «Халл Сити» претендовали уважаемые в Англии Монк и Макларен, но владельцы выбрали Слуцкого. Возможно, потому что на него не придется много тратить. Как и в ЦСКА, Слуцкому придется работать в условиях ограниченных финансов. Но если он победит, то точно получит работу в хорошей команде.

    Как это связано с Абрамовичем?

    «Абрамович – мой друг. Он старается помочь мне с трудоустройством. Сейчас я – его проект в российском футболе», – рассказывает о владельце «Челси» Леонид Слуцкий. Абрамович приглашал Слуцкого на матчи «Челси». Зимой вообще ходили слухи, что тренер получит работу в клубе Абрамовича. С этим не срослось, но Слуцкий посмотрел кучу игр разного уровня в английском футболе, а язык выучил едва ли не лучше Антонио Конте. Роль Абрамовича в его прогрессе велика. Леонид Слуцкий всегда говорил, что мечтает работать в Англии. Теперь мечты сбываются.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Daily Mail
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 8
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +160

      Varnes 7 июня 2017, 16:38

      Удачи Слуцкому! Надеюсь его ждет успех.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 июня 2017, 13:04

      удачи.. может халл и неплохое место для начала .. шишек набить..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      bakha23 6 июня 2017, 21:59

      Думаю добьется успехов удачи ему.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 6 июня 2017, 20:23

      Ну удачи проекту Абрамовича в английском пердиве

      0
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 6 июня 2017, 20:14

      уверен у него все получится)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 июня 2017, 19:39

      Об этой ситуации надо знать, что кресло надо укреплять!

      -2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 июня 2017, 19:34

      Надеюсь,что Леонид Слуцкий покажет,что русские тренера не хуже итальяшек и.т.д !Удачи Слуцкому, хороший тренер!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 6 июня 2017, 18:46

      Желаю Викторычу, сжать зубы и вытащить команду в АПЛ. Вот шуму то будет, уууууууууу))

      6
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 6 июня 2017, 18:30

      Как бы там чего в итоге не вышло, а владелец Халла провернул хорошую маркетинговую сделку.
      а) К Чемпионшипу в целом, и к Халл Сити в частности, интерес вырос точно. Намного или нет, не суть важно, но россиянам , как людям сентиментальным, а точнее, той части из нас, кто следит за футболом, интересно будет понаблюдать и за лигой, и за командой, и за Слуцким.
      б) Если у ЛВС по прошествии середины сезона ничего толком не получится, руководство его попросит на выход, при этом им достаточно будет сказать "эксперимент не удался" или "этот русский не соответствует поставленным целям".
      в) Если у Леонида Викторовича все получится, и клуб выйдет в АПЛ, то руководство будет выглядеть расчетливым, с "чуйкой". Часть игроков сможет уйти на повышение. Клуб от лиги получит неплохие бонусы. А сам Слуцкий заработает себе первые висты за границей.

      Как то так. Удачи, ЛВС!

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 июня 2017, 17:53

      Немного напоминает ситуацию с Валерой, который тоже пошел выводить «Майорку» в главную лигу, а в итоге уехал в «Армавир». Надеюсь, Слуцкому повезет больше.

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