Слуцкий возглавит «Халл Сити». Что нужно знать о ситуации?

«Халл Сити» – сильный клуб?

По меркам Чемпионшипа – да. Прошедший сезон команда провела в АПЛ, но вылетела уже за несколько туров до окончания турнира. 28 из 34 набранных очков «Халл Сити» заработал дома. На ведущих ролях здесь игроки, уже знакомые Слуцкому по РФПЛ. Бывший форвард «Локомотива» Умар Ниасс и голкипер Якупович выглядели заметно, но аренду нападающего продлевать не стали. Плюс к этому по ходу чемпионата команду покинул главный игрок. Роберт Снодграсс с семью мячами остался лучшим бомбардиром «Халла», но уже представляет «Вест Хэм».

Кто владеет «Халлом»?

Во владельцах и кроется главная проблема для Слуцкого. С их готовностью и дальше вкладываться в команду все пока не очень ясно. Против египетского бизнесмена Ассема Аллама настроены болельщики. Он владеет клубом вместе с сыном, с которым много сделал для клуба и для города. Вот только Аллам хочет сделать из команды еще и бизнес-проект. Египтянин пытался сменить название «Халл Сити» на «Халл Тайгерс», но ему отказали. Теперь Алламы хотят продать клуб. Покупать его не хотят даже китайцы.

Есть еще сложности?

Чемпионшип – сама по себе непростая лига. Здесь усредненный уровень команд. Даже «Ньюкасл» с его, как казалось, сильным составом и тренером топ-уровня испытывал сложности. «Астон Вилла» упала вниз и не может выбраться даже с серьезными инвестициями. Перед «Халлом» будет стоять задача по возвращению в АПЛ. Слуцкий ввязывается в авантюру, но его выбор можно объяснить. В английском футболе не так много таких клубов, готовых просто так предложить работу малознакомому Европе тренеру. «Уотфорд» выбрал Марку Силву, который как раз и тренировал «Халл». Освободившееся место занял Слуцкий.

В чем выгода Слуцкого?

Болельщики «Халла» сложно воспринимают назначение иностранного тренера. Слуцкому придется играть против всех, но у него есть одно большое преимущество. Российскому тренеру нечего терять. Английские СМИ сообщают, что Слуцкий получит в «Халле» двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 450 тысяч фунтов за сезон. На работу в «Халл Сити» претендовали уважаемые в Англии Монк и Макларен, но владельцы выбрали Слуцкого. Возможно, потому что на него не придется много тратить. Как и в ЦСКА, Слуцкому придется работать в условиях ограниченных финансов. Но если он победит, то точно получит работу в хорошей команде.

Как это связано с Абрамовичем?

«Абрамович – мой друг. Он старается помочь мне с трудоустройством. Сейчас я – его проект в российском футболе», – рассказывает о владельце «Челси» Леонид Слуцкий. Абрамович приглашал Слуцкого на матчи «Челси». Зимой вообще ходили слухи, что тренер получит работу в клубе Абрамовича. С этим не срослось, но Слуцкий посмотрел кучу игр разного уровня в английском футболе, а язык выучил едва ли не лучше Антонио Конте. Роль Абрамовича в его прогрессе велика. Леонид Слуцкий всегда говорил, что мечтает работать в Англии. Теперь мечты сбываются.

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