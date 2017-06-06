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  • Слуцкий возглавит «Халл Сити». Что нужно знать о ситуации?

Слуцкий возглавит «Халл Сити». Что нужно знать о ситуации?

«Халл Сити» – сильный клуб?

По меркам Чемпионшипа – да. Прошедший сезон команда провела в АПЛ, но вылетела уже за несколько туров до окончания турнира. 28 из 34 набранных очков «Халл Сити» заработал дома. На ведущих ролях здесь игроки, уже знакомые Слуцкому по РФПЛ. Бывший форвард «Локомотива» Умар Ниасс и голкипер Якупович выглядели заметно, но аренду нападающего продлевать не стали. Плюс к этому по ходу чемпионата команду покинул главный игрок. Роберт Снодграсс с семью мячами остался лучшим бомбардиром «Халла», но уже представляет «Вест Хэм».

Кто владеет «Халлом»?

Во владельцах и кроется главная проблема для Слуцкого. С их готовностью и дальше вкладываться в команду все пока не очень ясно. Против египетского бизнесмена Ассема Аллама настроены болельщики. Он владеет клубом вместе с сыном, с которым много сделал для клуба и для города. Вот только Аллам хочет сделать из команды еще и бизнес-проект. Египтянин пытался сменить название «Халл Сити» на «Халл Тайгерс», но ему отказали. Теперь Алламы хотят продать клуб. Покупать его не хотят даже китайцы.

Есть еще сложности?

Чемпионшип – сама по себе непростая лига. Здесь усредненный уровень команд. Даже «Ньюкасл» с его, как казалось, сильным составом и тренером топ-уровня испытывал сложности. «Астон Вилла» упала вниз и не может выбраться даже с серьезными инвестициями. Перед «Халлом» будет стоять задача по возвращению в АПЛ. Слуцкий ввязывается в авантюру, но его выбор можно объяснить. В английском футболе не так много таких клубов, готовых просто так предложить работу малознакомому Европе тренеру. «Уотфорд» выбрал Марку Силву, который как раз и тренировал «Халл». Освободившееся место занял Слуцкий.

В чем выгода Слуцкого?

Болельщики «Халла» сложно воспринимают назначение иностранного тренера. Слуцкому придется играть против всех, но у него есть одно большое преимущество. Российскому тренеру нечего терять. Английские СМИ сообщают, что Слуцкий получит в «Халле» двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 450 тысяч фунтов за сезон. На работу в «Халл Сити» претендовали уважаемые в Англии Монк и Макларен, но владельцы выбрали Слуцкого. Возможно, потому что на него не придется много тратить. Как и в ЦСКА, Слуцкому придется работать в условиях ограниченных финансов. Но если он победит, то точно получит работу в хорошей команде.

Как это связано с Абрамовичем?

«Абрамович – мой друг. Он старается помочь мне с трудоустройством. Сейчас я – его проект в российском футболе», – рассказывает о владельце «Челси» Леонид Слуцкий. Абрамович приглашал Слуцкого на матчи «Челси». Зимой вообще ходили слухи, что тренер получит работу в клубе Абрамовича. С этим не срослось, но Слуцкий посмотрел кучу игр разного уровня в английском футболе, а язык выучил едва ли не лучше Антонио Конте. Роль Абрамовича в его прогрессе велика. Леонид Слуцкий всегда говорил, что мечтает работать в Англии. Теперь мечты сбываются.

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Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Англия Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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Zarandar_52
1496757832
Удачи, Лёня! Только кресло не ломай ;-)
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Rainbringer
1496760667
Мусу в аренду возьмёт =)
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Freyk
1496760836
Немного напоминает ситуацию с Валерой, который тоже пошел выводить «Майорку» в главную лигу, а в итоге уехал в «Армавир». Надеюсь, Слуцкому повезет больше.
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dddolphin
1496763022
Как бы там чего в итоге не вышло, а владелец Халла провернул хорошую маркетинговую сделку. а) К Чемпионшипу в целом, и к Халл Сити в частности, интерес вырос точно. Намного или нет, не суть важно, но россиянам , как людям сентиментальным, а точнее, той части из нас, кто следит за футболом, интересно будет понаблюдать и за лигой, и за командой, и за Слуцким. б) Если у ЛВС по прошествии середины сезона ничего толком не получится, руководство его попросит на выход, при этом им достаточно будет сказать "эксперимент не удался" или "этот русский не соответствует поставленным целям". в) Если у Леонида Викторовича все получится, и клуб выйдет в АПЛ, то руководство будет выглядеть расчетливым, с "чуйкой". Часть игроков сможет уйти на повышение. Клуб от лиги получит неплохие бонусы. А сам Слуцкий заработает себе первые висты за границей. Как то так. Удачи, ЛВС!
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SunRomeS
1496763985
Желаю Викторычу, сжать зубы и вытащить команду в АПЛ. Вот шуму то будет, уууууууууу))
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Бугимен
1496766883
Надеюсь,что Леонид Слуцкий покажет,что русские тренера не хуже итальяшек и.т.д !Удачи Слуцкому, хороший тренер!
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Сильвербой
1496767183
Об этой ситуации надо знать, что кресло надо укреплять!
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bakha23
1496775545
Думаю добьется успехов удачи ему.
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mihail200606
1496829858
удачи.. может халл и неплохое место для начала .. шишек набить..
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Varnes
1496842713
Удачи Слуцкому! Надеюсь его ждет успех.
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