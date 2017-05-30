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    Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции


    4.4
    Голосов: 13
    30.05.2017 23:50
    Впервые за 17 лет «Монако» выиграл чемпионат Франции. Еще пять лет назад команда с треском вылетала из первого дивизиона, теперь – это самый развивающийся и конкурентоспособный клуб страны. Данил Замалетдинов рассказывает, как олигарх из России перевернул французский чемпионат.

    Дмитрий Рыболовлев уже 15 лет входит в двадцатку самых богатых граждан России. Он никогда не был большим любителем футбола, но в начале нулевых попал на матч «Челси». Классический английский стиль, эмоции фанатов и прочие радости убедят Рыболовлева, что европейский футбол – это круто и престижно.

    Мысль о покупке клуба реализовалась через 10 лет. В 2011 году Рыболовлев стал владельцем скатившегося во второй дивизион, но все еще элитного «Монако».

    Чемпионат Франции уже тогда не радовал большой интригой, и сначала Рыболовлев хотел вложиться в «Манчестер Юнайтед». Но любовь к роскоши, казино и теплой погоде в итоге преобладали над спортивными амбициями.

    Российские деньги ушли во Францию.

    Бэкграунд

    Состояние Рыболовлев сколотил на продаже калия и калийных удобрений. С 1995 года он стал акционером крупнейшей в мире компании по производству калийных удобрений «Уралкалий», а к 2000 году уже полностью ее контролировал.

    В нулевые Рыболовлев был богатейшим бизнесменом Перми, поддерживал местных политиков, фигурировал в уголовном деле и экологических скандалах. Но летом 2010 года Рыболовлев продал акции «Уралкалия» Сулейману Керимову и другим крупным российским предпринимателям. Затем он уехал из страны.
    Через месяц он стал фактическим владельцем крупнейшего банка Кипра.

    За годы своей бизнес-карьеры Рыболовлев влезал в десяток разного уровня скандалов. В 96-м он почти год провел в следственном изоляторе. Рыболовлева подозревали в заказном убийстве генерального директора компании «Нефтехимик» Евгения Пантелеймонова. Следствие обвиняло будущего олигарха в сговоре с уральскими бандитами для получения контроля над производством и продажей химического сырья в Пермском крае. В итоге предполагаемых сообщников посадили, а Рыболовлева оправдали.

    Руководя «Уралкалием», Рыболовлев постоянно враждовал с российскими экологами. Его компания считалась одной из самых «грязных» на Урале. Аварии на рудниках, провалы грунта, нарушения законодательства об охране природы, незаконный сброс химических отходов. Рыболовлева критиковали многие: от главы «Зеленого патруля» до вице-премьера Сечина. Когда в 2010 году расследовать начали серьезно и основательно, Рыболовлев продал компанию и уехал. Началась новая жизнь. Рыболовлев переехал в Монако, занялся коллекционированием картин и купил футбольный клуб.

    В 2013 году он приглашает в команду Вадима Васильева. Васильев с 1999-го занимал крупный пост в «Уралкалие», потом открыл несколько элитных ресторанов в Москве. Неизвестно, вмести ли они увлеклись футболом на том самом матче «Челси», но Рыболовлев иногда брал коллегу в Лондон. В 2013 году Васильев стал спортивным директором «Монако». Без какого-либо опыта работы в спортивной индустрии.

    Именно вице-президент «Монако» Васильев чаще всего озвучивает СМИ позицию владельцев по всем ключевым вопросам.

    Отношения с князем

    Рыболовлев давно сотрудничает с властью. Уже в 2000 году он финансово продвигал пермского кандидата в губернаторы Юрия Трутнева, спонсируя начало его политической карьеры. Через шесть лет Трутнев расследовал аварию на станции «Уралкалия». Рыболовлева к ответственности не привлекли, и СМИ тогда намекали на их тесную дружбу.

    С князем Монако Альбером II все сложилось хуже. Сначала княжеская семья со скрипом продавала контрольный пакет русскому бизнесмену и согласилась, только когда тот пообещал инвестировать в клуб 100 миллионов евро. В 2013 году Рыболовлев попал в княжескую опалу, когда инициировал скандал с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Бувье был посредником в сделках по покупке Рыболовлевым картин Пикассо и Ван Гога. Олигарх обвинял его в умышленном завышении цен и требовал почти миллиард долларов.

    Все это шумно расследовалось в полиции Монако и портило имидж княжества. Альбер II был недоволен и, как писали французские газеты, перестал появляться вместе с Рыболовлевым на матчах клуба и даже запретил фотографировать его в присутствии российского бизнесмена.

    Но когда «Монако» начал подниматься по турнирной таблице, гнев монарха притих.

    Результаты

    Когда в 2013 году Раньери вернул «Монако» в Лигу 1, там все уже контролировали шейхи из «ПСЖ». Перед клубом стояла новая цель – выиграть конкуренцию у парижан. Идея сумасшедшая и обреченная на провал. Но «Монако» пытался.

    Клуб потратил 150 миллионов евро, купил Хамеса Родригеса, Жоау Моутинью, Рикарду Карвальо и Эрика Абидаля. Главной новостью стал трансфер Радамеля Фалькао. Колумбиец только что выиграл Лигу Европы с «Атлетико» и должен был попасть в шорт-лист «Золотого мяча». Ему предсказывали место лучшего футболиста мира, а после переезда в Монако стали только обвинять в любви к деньгам.

    «Монако» в первом же сезоне после возвращения взлетел на второе место, но Париж так и не обошел. Хотя в личных встречах не проиграл. Рыболовлев понял, что денег для конкуренции с шейхами у него все равно не хватит, а впереди поджимали УЕФА и пресловутый финансовый фейр-плей. Тогда «Монако» сменил тактику и стал продавать. Хамес уехал в «Реал» за 75 миллионов евро, Фалькао отдали в аренду за 7,5 миллионов. Еще через год клуб установит мировой рекорд и заработает на трансферах 200 миллионов евро.

    А в 2016 году из «ПСЖ» уйдет Златан Ибрагимович, а еще поменяется главный тренер. Парижане сделают ставку на Лигу чемпионов, но в ответном матче 1/8 финала проиграют «Барселоне» 1:6. И перестанут быть главной командой Франции. «Монако» же в этом сезоне выйдет в полуфинал еврокубка, впервые за 17 лет выиграет чемпионат и станет главным открытием европейского сезона.

    От второго дивизиона к голу в ворота Буффона клуб шел шесть лет.

    Развитие

    Если коротко, есть три большие причины, почему «Монако» так быстро попал в четверку лучших клубов Европы.

    Первая – налоги.

    Проблема французского чемпионата в том, что клубам приходится платить слишком высокий налог на зарплату легионеров – 50 процентов. В Монако подоходного налога практически нет, поэтому и тратить на легионеров клуб может значительно больше. С этой несправедливостью французские клубы долго боролись, в итоге федерация футбола Франции получила 50 миллионов евро, и разговоры закончились. «Монако» продолжает пользоваться удобной юридической лазейкой.

    Вторая причина – академия. Вложившись в нее, клуб за пару лет сумел перестроить систему так, что стал не только успешным, но и прибыльным.

    Модель, по которой уже больше десяти лет развиваются португальские топы типа «Порту» и «Бенфики», во Франции получилась эффективнее. Рыболовлев заключил выгодный контракт с самим Жорже Мендешем и регулярно подписывает перспективную молодежь. Говорят, что в «Монако» теперь запрещено покупать игроков дороже 16 миллионов. И это работает. Несмотря на всю парадоксальность и нетипичность такого метода в современных условиях.

    Третья причина – стадион и зрители.

    Только представьте, «Монако» – единственный клуб из карликового государства, который выходил в полуфинал Лиги чемпионов. Стадион «Луи II» вмещает половину населения всего государства. Понятное дело, что столько зрителей не будет ходить на футбол.

    Поэтому клуб планирует уменьшить вместимость за счет увеличения вип-сектора. Стратегия клуба – привлечение зрителей топ-уровня, для которых футбол становится таким же элитным развлечением, как яхты, шампанское и казино. И которые могут втянуться в футбол так же случайно, но так же крепко, как это однажды сделали менеджеры из Перми.

    «Он бродил по полю, как едва заметная фея в синем платье». Как Фалькао упал на дно и вернулся наверх

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 13
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 5 июня 2017, 12:26

      Ну что ж , всё очень грамотно!

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 31 мая 2017, 21:58

      Рыбу ловит ))))))))
      в Средиземке там клёво,не то,что в Рашке...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +155

      Nagay 31 мая 2017, 20:21

      лучше б в Амкар деньги вложил, стадион в Перми нормальный построил...

      1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 30 мая 2017, 21:21

      Хорошо что купил монако а не пермский амкар! Он сейчас миллиардер, а если бы купил амкар то уже сталбы миллионером и давно бы уже сидел! В этой коррумпированной стране невозможно работать! Браво Рыболовлев во время уехал!

      -3
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 30 мая 2017, 21:06

      Мог бы и российских футболистов парочку или хотя б одного взять!

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > alexfilatov 31 мая 2017, 05:05

      зачем? Просто так? Кто из наших футболистов объективно потянет уровень Монако?

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov > Petrak86 31 мая 2017, 23:26

      Зобнин, Головин, Смолов и некоторые другие...

      0
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      Рейтинг: +16

      lexx0103 30 мая 2017, 18:12

      Почему не российский клуб ?

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > lexx0103 31 мая 2017, 05:06

      потому что успешный российский клуб - это утопия, вваливать кучу денег, чтоб потом опозориться к Европе. Опять же пресловутый лимит - хоть сколько вложи - не получится создать дрим-тим, т.к. должны играть русские футболисты

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 30 мая 2017, 16:11

      Я болею за Монако, как и за Челси потому-что .... Но Родину забывать нельзя ! И инвестировать хотя бы часть своих доходов , пускай не в большой спорт , а в детский и юношеский , вполне можно и нужно ! Ау , Рыболовлев !

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > KoHTPuK 30 мая 2017, 18:41

      Да это все понятно . Родину жаль .

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 30 мая 2017, 16:10

      Амкар надо было поднимать - а то качаем из бедной России,а поднимаем не бедную Францию....задолбала эта воровская власть...Рыб-лев,чё не мог российской футбольной школе помочь какой-нибудь или фонду по борьбе с детской онколгией,если бабла завались?нет - надо письками меряться с себе подобными нахер им рашка - всё выкачать и развлекаться в монако....((

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > SPACE TRUCKIN 30 мая 2017, 16:53

      и какая отдача будет если бы он Амкар поднял? На чем он заработал бы? На билетах? На продаже атрибутики? Он вкладывает деньги и хочет заработать на этом, а не в минус уйти, например, купив бы Амкар))) Или может быть ты бесплатно работаешь?

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > diadushka 31 мая 2017, 01:05

      миллер,к примеру, же зенит тянет как-то)),или Галицкий - Краснодар ... можно региону помочь чем-то,не только выкачивать....

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > SPACE TRUCKIN 31 мая 2017, 05:10

      вот именно - тянет, они работают в минус, видимо, из любви к футболу / городу. В статье ясно сказано, что Монако покупался не из-за большой любви к футболу, а просто потому что это престижно, Монако знают все в Европе, а Амкар не знает никто. Амкар - не престижно. Ну и звезды не поедут в Пермь, чего уж скрывать, поэтому сделать команду уровня полуфинала ЛЧ можно только в Западной Европе

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > SPACE TRUCKIN 31 мая 2017, 08:55

      Полностью согласен. А другим комментаторам пора понять, что речь не о бизнесе. А о том, что натворил косяков, скинул компанию в аварийном состоянии за полцены и свинтил в Монако. Ни о какой социалке или хотя бы инвестициях в Уралкалий речи не идёт. Тот же Абрамович гораздо симпатичнее, хотя бы потому что делился хоть как-то и что-то делал для народа.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Petrak86 31 мая 2017, 08:59

      Они работают не в минус. Галицкий - крутой бизнесмен, основал "Магнит", если что, он же - основной акционер. Он и приносит ему прибыль, которая потом распределяется: что-то на футбол, что-то на социалку. А что вот этому чудиле из Монако мешало так же? Уралкалий - хорошая прибыльная компания, если что. Хрен с футболом, ты хотя бы для людей (!!!) что-то сделай, потом уже вали хоть в Антарктиду.

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      diadushka > SPACE TRUCKIN 31 мая 2017, 12:15

      И что Миллер? Много зарабатывает на Зените?))) Зенит же убыточный проект) Да и Галицкий, если и зарабатывает с Краснодара, то уж явно не больше, чем с Монако бы мог......
      И второй момент - эти люди приближены к власти, им дают работать! А Рыболовлев не такой уж и близкий был видимо, и боясь участи Ходорка, уехал вовремя)))

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      diadushka > Danish Dynamite 31 мая 2017, 12:17

      конечно же они не в минус работают! Галицкий с Магнита, как ты сам сказал, зарабатывает, а Миллер с Газпрома))) Наврядле с Краснодара, и уж тем более с Зенита они зарабатывают)

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > diadushka 31 мая 2017, 13:29

      да речь не в том, откуда кто зарабатывает)) А в том, где и как тратит и в каких обстоятельствах. Я вообще удивлён, что после всех скандалов с Уралкалием ему дали спокойно свалить.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > diadushka 31 мая 2017, 19:17

      гипотетично....конечно в России сложно....однако,кто-то пытается что-то сделать для страны,в которой сделал миллиарды,а некоторые покупают монако...и близость к власти здесь не при чём-только амбиции....

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      Рейтинг: +31

      санкус 30 мая 2017, 16:00

      с такими деньгами ещеб не хорош, а без денег ???

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      Рейтинг: +581

      Чеба 30 мая 2017, 15:53

      МОНАКО в этом году ХОРОШ!

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