Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции

Дмитрий Рыболовлев уже 15 лет входит в двадцатку самых богатых граждан России. Он никогда не был большим любителем футбола, но в начале нулевых попал на матч «Челси». Классический английский стиль, эмоции фанатов и прочие радости убедят Рыболовлева, что европейский футбол – это круто и престижно.

Мысль о покупке клуба реализовалась через 10 лет. В 2011 году Рыболовлев стал владельцем скатившегося во второй дивизион, но все еще элитного «Монако».

Чемпионат Франции уже тогда не радовал большой интригой, и сначала Рыболовлев хотел вложиться в «Манчестер Юнайтед». Но любовь к роскоши, казино и теплой погоде в итоге преобладали над спортивными амбициями.

Российские деньги ушли во Францию.

Бэкграунд

Состояние Рыболовлев сколотил на продаже калия и калийных удобрений. С 1995 года он стал акционером крупнейшей в мире компании по производству калийных удобрений «Уралкалий», а к 2000 году уже полностью ее контролировал.

В нулевые Рыболовлев был богатейшим бизнесменом Перми, поддерживал местных политиков, фигурировал в уголовном деле и экологических скандалах. Но летом 2010 года Рыболовлев продал акции «Уралкалия» Сулейману Керимову и другим крупным российским предпринимателям. Затем он уехал из страны.

Через месяц он стал фактическим владельцем крупнейшего банка Кипра.

За годы своей бизнес-карьеры Рыболовлев влезал в десяток разного уровня скандалов. В 96-м он почти год провел в следственном изоляторе. Рыболовлева подозревали в заказном убийстве генерального директора компании «Нефтехимик» Евгения Пантелеймонова. Следствие обвиняло будущего олигарха в сговоре с уральскими бандитами для получения контроля над производством и продажей химического сырья в Пермском крае. В итоге предполагаемых сообщников посадили, а Рыболовлева оправдали.

Руководя «Уралкалием», Рыболовлев постоянно враждовал с российскими экологами. Его компания считалась одной из самых «грязных» на Урале. Аварии на рудниках, провалы грунта, нарушения законодательства об охране природы, незаконный сброс химических отходов. Рыболовлева критиковали многие: от главы «Зеленого патруля» до вице-премьера Сечина. Когда в 2010 году расследовать начали серьезно и основательно, Рыболовлев продал компанию и уехал. Началась новая жизнь. Рыболовлев переехал в Монако, занялся коллекционированием картин и купил футбольный клуб.

В 2013 году он приглашает в команду Вадима Васильева. Васильев с 1999-го занимал крупный пост в «Уралкалие», потом открыл несколько элитных ресторанов в Москве. Неизвестно, вмести ли они увлеклись футболом на том самом матче «Челси», но Рыболовлев иногда брал коллегу в Лондон. В 2013 году Васильев стал спортивным директором «Монако». Без какого-либо опыта работы в спортивной индустрии.

Именно вице-президент «Монако» Васильев чаще всего озвучивает СМИ позицию владельцев по всем ключевым вопросам.

Отношения с князем

Рыболовлев давно сотрудничает с властью. Уже в 2000 году он финансово продвигал пермского кандидата в губернаторы Юрия Трутнева, спонсируя начало его политической карьеры. Через шесть лет Трутнев расследовал аварию на станции «Уралкалия». Рыболовлева к ответственности не привлекли, и СМИ тогда намекали на их тесную дружбу.

С князем Монако Альбером II все сложилось хуже. Сначала княжеская семья со скрипом продавала контрольный пакет русскому бизнесмену и согласилась, только когда тот пообещал инвестировать в клуб 100 миллионов евро. В 2013 году Рыболовлев попал в княжескую опалу, когда инициировал скандал с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Бувье был посредником в сделках по покупке Рыболовлевым картин Пикассо и Ван Гога. Олигарх обвинял его в умышленном завышении цен и требовал почти миллиард долларов.

Все это шумно расследовалось в полиции Монако и портило имидж княжества. Альбер II был недоволен и, как писали французские газеты, перестал появляться вместе с Рыболовлевым на матчах клуба и даже запретил фотографировать его в присутствии российского бизнесмена.

Но когда «Монако» начал подниматься по турнирной таблице, гнев монарха притих.

Результаты

Когда в 2013 году Раньери вернул «Монако» в Лигу 1, там все уже контролировали шейхи из «ПСЖ». Перед клубом стояла новая цель – выиграть конкуренцию у парижан. Идея сумасшедшая и обреченная на провал. Но «Монако» пытался.

Клуб потратил 150 миллионов евро, купил Хамеса Родригеса, Жоау Моутинью, Рикарду Карвальо и Эрика Абидаля. Главной новостью стал трансфер Радамеля Фалькао. Колумбиец только что выиграл Лигу Европы с «Атлетико» и должен был попасть в шорт-лист «Золотого мяча». Ему предсказывали место лучшего футболиста мира, а после переезда в Монако стали только обвинять в любви к деньгам.

«Монако» в первом же сезоне после возвращения взлетел на второе место, но Париж так и не обошел. Хотя в личных встречах не проиграл. Рыболовлев понял, что денег для конкуренции с шейхами у него все равно не хватит, а впереди поджимали УЕФА и пресловутый финансовый фейр-плей. Тогда «Монако» сменил тактику и стал продавать. Хамес уехал в «Реал» за 75 миллионов евро, Фалькао отдали в аренду за 7,5 миллионов. Еще через год клуб установит мировой рекорд и заработает на трансферах 200 миллионов евро.

А в 2016 году из «ПСЖ» уйдет Златан Ибрагимович, а еще поменяется главный тренер. Парижане сделают ставку на Лигу чемпионов, но в ответном матче 1/8 финала проиграют «Барселоне» 1:6. И перестанут быть главной командой Франции. «Монако» же в этом сезоне выйдет в полуфинал еврокубка, впервые за 17 лет выиграет чемпионат и станет главным открытием европейского сезона.

От второго дивизиона к голу в ворота Буффона клуб шел шесть лет.

Развитие

Если коротко, есть три большие причины, почему «Монако» так быстро попал в четверку лучших клубов Европы.

Первая – налоги.

Проблема французского чемпионата в том, что клубам приходится платить слишком высокий налог на зарплату легионеров – 50 процентов. В Монако подоходного налога практически нет, поэтому и тратить на легионеров клуб может значительно больше. С этой несправедливостью французские клубы долго боролись, в итоге федерация футбола Франции получила 50 миллионов евро, и разговоры закончились. «Монако» продолжает пользоваться удобной юридической лазейкой.

Вторая причина – академия. Вложившись в нее, клуб за пару лет сумел перестроить систему так, что стал не только успешным, но и прибыльным.

Модель, по которой уже больше десяти лет развиваются португальские топы типа «Порту» и «Бенфики», во Франции получилась эффективнее. Рыболовлев заключил выгодный контракт с самим Жорже Мендешем и регулярно подписывает перспективную молодежь. Говорят, что в «Монако» теперь запрещено покупать игроков дороже 16 миллионов. И это работает. Несмотря на всю парадоксальность и нетипичность такого метода в современных условиях.

Третья причина – стадион и зрители.

Только представьте, «Монако» – единственный клуб из карликового государства, который выходил в полуфинал Лиги чемпионов. Стадион «Луи II» вмещает половину населения всего государства. Понятное дело, что столько зрителей не будет ходить на футбол.

Поэтому клуб планирует уменьшить вместимость за счет увеличения вип-сектора. Стратегия клуба – привлечение зрителей топ-уровня, для которых футбол становится таким же элитным развлечением, как яхты, шампанское и казино. И которые могут втянуться в футбол так же случайно, но так же крепко, как это однажды сделали менеджеры из Перми.

«Он бродил по полю, как едва заметная фея в синем платье». Как Фалькао упал на дно и вернулся наверх