Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции

Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции

Дмитрий Рыболовлев уже 15 лет входит в двадцатку самых богатых граждан России. Он никогда не был большим любителем футбола, но в начале нулевых попал на матч «Челси». Классический английский стиль, эмоции фанатов и прочие радости убедят Рыболовлева, что европейский футбол – это круто и престижно.

Мысль о покупке клуба реализовалась через 10 лет. В 2011 году Рыболовлев стал владельцем скатившегося во второй дивизион, но все еще элитного «Монако».

Чемпионат Франции уже тогда не радовал большой интригой, и сначала Рыболовлев хотел вложиться в «Манчестер Юнайтед». Но любовь к роскоши, казино и теплой погоде в итоге преобладали над спортивными амбициями.

Российские деньги ушли во Францию.

Бэкграунд

Состояние Рыболовлев сколотил на продаже калия и калийных удобрений. С 1995 года он стал акционером крупнейшей в мире компании по производству калийных удобрений «Уралкалий», а к 2000 году уже полностью ее контролировал.

В нулевые Рыболовлев был богатейшим бизнесменом Перми, поддерживал местных политиков, фигурировал в уголовном деле и экологических скандалах. Но летом 2010 года Рыболовлев продал акции «Уралкалия» Сулейману Керимову и другим крупным российским предпринимателям. Затем он уехал из страны.
Через месяц он стал фактическим владельцем крупнейшего банка Кипра.

За годы своей бизнес-карьеры Рыболовлев влезал в десяток разного уровня скандалов. В 96-м он почти год провел в следственном изоляторе. Рыболовлева подозревали в заказном убийстве генерального директора компании «Нефтехимик» Евгения Пантелеймонова. Следствие обвиняло будущего олигарха в сговоре с уральскими бандитами для получения контроля над производством и продажей химического сырья в Пермском крае. В итоге предполагаемых сообщников посадили, а Рыболовлева оправдали.

Руководя «Уралкалием», Рыболовлев постоянно враждовал с российскими экологами. Его компания считалась одной из самых «грязных» на Урале. Аварии на рудниках, провалы грунта, нарушения законодательства об охране природы, незаконный сброс химических отходов. Рыболовлева критиковали многие: от главы «Зеленого патруля» до вице-премьера Сечина. Когда в 2010 году расследовать начали серьезно и основательно, Рыболовлев продал компанию и уехал. Началась новая жизнь. Рыболовлев переехал в Монако, занялся коллекционированием картин и купил футбольный клуб.

В 2013 году он приглашает в команду Вадима Васильева. Васильев с 1999-го занимал крупный пост в «Уралкалие», потом открыл несколько элитных ресторанов в Москве. Неизвестно, вмести ли они увлеклись футболом на том самом матче «Челси», но Рыболовлев иногда брал коллегу в Лондон. В 2013 году Васильев стал спортивным директором «Монако». Без какого-либо опыта работы в спортивной индустрии.

Именно вице-президент «Монако» Васильев чаще всего озвучивает СМИ позицию владельцев по всем ключевым вопросам.

Отношения с князем

Рыболовлев давно сотрудничает с властью. Уже в 2000 году он финансово продвигал пермского кандидата в губернаторы Юрия Трутнева, спонсируя начало его политической карьеры. Через шесть лет Трутнев расследовал аварию на станции «Уралкалия». Рыболовлева к ответственности не привлекли, и СМИ тогда намекали на их тесную дружбу.

С князем Монако Альбером II все сложилось хуже. Сначала княжеская семья со скрипом продавала контрольный пакет русскому бизнесмену и согласилась, только когда тот пообещал инвестировать в клуб 100 миллионов евро. В 2013 году Рыболовлев попал в княжескую опалу, когда инициировал скандал с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Бувье был посредником в сделках по покупке Рыболовлевым картин Пикассо и Ван Гога. Олигарх обвинял его в умышленном завышении цен и требовал почти миллиард долларов.

Все это шумно расследовалось в полиции Монако и портило имидж княжества. Альбер II был недоволен и, как писали французские газеты, перестал появляться вместе с Рыболовлевым на матчах клуба и даже запретил фотографировать его в присутствии российского бизнесмена.

Но когда «Монако» начал подниматься по турнирной таблице, гнев монарха притих.

Результаты

Когда в 2013 году Раньери вернул «Монако» в Лигу 1, там все уже контролировали шейхи из «ПСЖ». Перед клубом стояла новая цель – выиграть конкуренцию у парижан. Идея сумасшедшая и обреченная на провал. Но «Монако» пытался.

Клуб потратил 150 миллионов евро, купил Хамеса Родригеса, Жоау Моутинью, Рикарду Карвальо и Эрика Абидаля. Главной новостью стал трансфер Радамеля Фалькао. Колумбиец только что выиграл Лигу Европы с «Атлетико» и должен был попасть в шорт-лист «Золотого мяча». Ему предсказывали место лучшего футболиста мира, а после переезда в Монако стали только обвинять в любви к деньгам.

«Монако» в первом же сезоне после возвращения взлетел на второе место, но Париж так и не обошел. Хотя в личных встречах не проиграл. Рыболовлев понял, что денег для конкуренции с шейхами у него все равно не хватит, а впереди поджимали УЕФА и пресловутый финансовый фейр-плей. Тогда «Монако» сменил тактику и стал продавать. Хамес уехал в «Реал» за 75 миллионов евро, Фалькао отдали в аренду за 7,5 миллионов. Еще через год клуб установит мировой рекорд и заработает на трансферах 200 миллионов евро.

А в 2016 году из «ПСЖ» уйдет Златан Ибрагимович, а еще поменяется главный тренер. Парижане сделают ставку на Лигу чемпионов, но в ответном матче 1/8 финала проиграют «Барселоне» 1:6. И перестанут быть главной командой Франции. «Монако» же в этом сезоне выйдет в полуфинал еврокубка, впервые за 17 лет выиграет чемпионат и станет главным открытием европейского сезона.

От второго дивизиона к голу в ворота Буффона клуб шел шесть лет.

Развитие

Если коротко, есть три большие причины, почему «Монако» так быстро попал в четверку лучших клубов Европы.

Первая – налоги.

Проблема французского чемпионата в том, что клубам приходится платить слишком высокий налог на зарплату легионеров – 50 процентов. В Монако подоходного налога практически нет, поэтому и тратить на легионеров клуб может значительно больше. С этой несправедливостью французские клубы долго боролись, в итоге федерация футбола Франции получила 50 миллионов евро, и разговоры закончились. «Монако» продолжает пользоваться удобной юридической лазейкой.

Вторая причина – академия. Вложившись в нее, клуб за пару лет сумел перестроить систему так, что стал не только успешным, но и прибыльным.

Модель, по которой уже больше десяти лет развиваются португальские топы типа «Порту» и «Бенфики», во Франции получилась эффективнее. Рыболовлев заключил выгодный контракт с самим Жорже Мендешем и регулярно подписывает перспективную молодежь. Говорят, что в «Монако» теперь запрещено покупать игроков дороже 16 миллионов. И это работает. Несмотря на всю парадоксальность и нетипичность такого метода в современных условиях.

Третья причина – стадион и зрители.

Только представьте, «Монако» – единственный клуб из карликового государства, который выходил в полуфинал Лиги чемпионов. Стадион «Луи II» вмещает половину населения всего государства. Понятное дело, что столько зрителей не будет ходить на футбол.

Поэтому клуб планирует уменьшить вместимость за счет увеличения вип-сектора. Стратегия клуба – привлечение зрителей топ-уровня, для которых футбол становится таким же элитным развлечением, как яхты, шампанское и казино. И которые могут втянуться в футбол так же случайно, но так же крепко, как это однажды сделали менеджеры из Перми.

«Он бродил по полю, как едва заметная фея в синем платье». Как Фалькао упал на дно и вернулся наверх

Франция Монако Рыболовлев Дмитрий
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prtcs
1496142008
Пермь "ограбили" и развлекаются в Монако.
Ответить
Danish Dynamite
1496143321
Поучительная статья, плюс. Много интересного почерпнул, например, про налоги на з/п легионеров и про ставку на элитных болельщиков. Но, если честно, отношение к этому клубу у меня теперь немного поменялось. Я и раньше знал, что скандален этот Рыболовлев. Но уж больно много негатива прибавилось в моем сознании. Не поворачивается душа симпатизировать клубу, кто вырос, возможно, на разворованных в российской глубинке деньгах. Чем вкладывать в промышленную безопасность, быстренько продал, свинтил и там жирует... Не по-людски это. Роман Аркадьич тоже не ахти, но хотя бы со страной дружит и в Чукотку вкладывался, и в социалку. Да так, что до сих пор его там почитают...
Ответить
Nikiforof
1496148056
А как же родной Амкар. Каких успехов могли бы добиться и инфраструктуру развить.
Ответить
Александр52
1496148643
У российских олигархов нет патриотизма. Деньги зарабатывают в России, а тратят на развитие футбола в Европах, или баскетбола в США. В Европе футбол и без них развит. А вот у себя насоздавать детских футбольных школ с полями и всей инфраструктурой денег видать не остаётся, всё съедают Челси, Арсенал, а вот теперь и Монако. Лишь Федун исключение. Молодец мужик.
Ответить
санкус
1496149220
с такими деньгами ещеб не хорош, а без денег ???
Ответить
SPACE TRUCKIN
1496149804
Амкар надо было поднимать - а то качаем из бедной России,а поднимаем не бедную Францию....задолбала эта воровская власть...Рыб-лев,чё не мог российской футбольной школе помочь какой-нибудь или фонду по борьбе с детской онколгией,если бабла завались?нет - надо письками меряться с себе подобными нахер им рашка - всё выкачать и развлекаться в монако....((
Ответить
dok66
1496149883
Я болею за Монако, как и за Челси потому-что .... Но Родину забывать нельзя ! И инвестировать хотя бы часть своих доходов , пускай не в большой спорт , а в детский и юношеский , вполне можно и нужно ! Ау , Рыболовлев !
Ответить
Hangeldi
1496168490
Хорошо что купил монако а не пермский амкар! Он сейчас миллиардер, а если бы купил амкар то уже сталбы миллионером и давно бы уже сидел! В этой коррумпированной стране невозможно работать! Браво Рыболовлев во время уехал!
Ответить
Nagay
1496251266
лучше б в Амкар деньги вложил, стадион в Перми нормальный построил...
Ответить
zenitforever2015
1496654783
Ну что ж , всё очень грамотно!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+