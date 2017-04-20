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  • Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

Два года назад «Ювентус» проиграл «Барселоне» финал Лиги чемпионов, и тогда команда из Турина выглядела явным андердогом на фоне каталонских волшебников – что и вылилось в итоговые 3:1 с голами Ракитича, Суареса и Неймара. С тех пор лучший клуб Италии спрогрессировал, выйдя на кардинально иной уровень; и теперь – весной 2017-го – теневым фаворитом в противостоянии «Барсы» и «Юве» была именно итальянская сторона.

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Впрочем, до первой игры в Турине об этом говорили осторожно, едва перешептывались: все-таки команда Луиса Энрике в предыдущем раунде сотворила настоящее чудо и отыграла четыре мяча дефицита у «ПСЖ». Тот матч закрыл глаза на проблемы «Барселоны», создав иллюзию, что гениальная команда по-прежнему гениальна. Но это был последний рывок, лебединая песня «блауграны» Энрике – это сине-гранатовое солнце уже закатилось, и провал парижан на «Камп Ноу» лишь только отстрочил окончание очередного цикла в истории каталонского клуба.

Последний раз «Барса» вылетала из Лиги чемпионов, не забив ни одного гола за две игры, в 2013 году, получив суммарные 0:7 от «Баварии». Это унижение совпало с окончанием эпохи Гвардиолы – точно так же, как ноль голов в ворота «Ювентуса» совпадут (вернее – уже совпали) с закатом эры Энрике. При нем «Барселона» стала меньше владеть мячом и выиграла требл, но последовавшие за грандиозным успехом сезоны обозначили главную проблему новой команды. Акцент на гениальности Месси, Неймара и Суареса превратил ее в дисгармоничный коллектив, где атака – великолепна, полузащита – по-прежнему сильна (но сильна не так, как при Хави), а оборона в матчах с сильным соперником легко превращается в решето. Четыре банки в Париже и три в Турине – это не случайность. То, как легко забивал в первой игре Дибала, вызывало усмешку – Энрике серьезно намеревался выиграть туринский матч, имея в составе Жереми Матье?

То, как хладнокровно и расчетливо «Ювентус» добился своего, – это по-настоящему стильно. Визуальная легкость и обыденность победы над «Барселоной» придает успеху туринцев особого шарма, пусть они и не были так фееричны в первой игре, как «ПСЖ». Команда Унаи Эмери могла забить и пять, и шесть, и семь голов. «Ювентус» же без особых истерик и надрывов сделал ровным счетом столько усилий, чтобы чувствовать себя спокойно.

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Что еще важно: Буффон в свои 39 наконец-то может выиграть Лигу чемпионов. Для этого великому вратарю и его команде осталось сделать три шага.

Я буду за него болеть.

1000 матчей в карьере и другие умопомрачительные достижения Буффона

Лига чемпионов Барселона Ювентус Буффон Джанлуиджи Аллегри Массимилиано Энрике Луис
Комментарии (21)
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Wind Of Life
1492657258
То, что Барсе ничего не светит было ясно еще после первого матча с ПСЖ. Ответный нельзя считать показателем уровня, так как "парижане" явно расслабились и играли куда слабже, чем могли бы. К тому же судейство тогда получилось круто в пользу Барселоны (а некоторые думают, что только в РФПЛ судьи косячат, либо кого-то тащат)
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Petrak86
1492660174
Надеюсь на победу Юве в ЛЧ. Всегда нравиалсь это команда, еще со времен Дель Пьеро, Индзаги и Зидана. Помню, как в 1998-м они проиграли в финале ЛЧ Реалу. В этом году спустя 19 лет есть все шансы взять реванш )
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alex1951
1492663520
Удивляться здесь нечему. Безусловно,к своему игровому мастерству, Они ,дома,прибавляют мастерство симуляции... С ПСЖ это сработало ,а с Юве ,рефери ,не дурак-знал куда позвали и лишил бар -сучонков шансов на ,,Левые,, голы, а если вы заметили ,всю игру чего то выклянчивали и мимо...
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Lexa_Lexa
1492665646
Судья давал играть жестко, но судил справедливо. Барса откровенно слаба, что было видно еще с ПСЖ.
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giluxa1963
1492666305
юве показало девочкам их место
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NEON-SM
1492667148
Ювентус хорош. хотелось бы увидеть в финале
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Andrey_25
1492669612
Вперед, Ювентус! Вперед, Буффон!!!
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pAWka
1492695536
Юве возьмет ЛЧ. очень хорошо отыграли первый матч в нападении, а во втором на отлично отстояли в обороне
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h3LL1k
1492695680
Буфон уход на пенсию лига чемпионов плюс награду какую нибудь золотой мяч или что такое заслужил!!!
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Platon Faustov
1492717244
Действительно каждая команда достойна победы в финале. Но конечно же хочется, что бы победил Ювентус. Старина Джи Джи получит долгожданный кубок, а серия А быть может станет ближе к былой славе. И клубы будут содрогаться вновь перед Миланом и Интером.
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