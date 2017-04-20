Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

Два года назад «Ювентус» проиграл «Барселоне» финал Лиги чемпионов, и тогда команда из Турина выглядела явным андердогом на фоне каталонских волшебников – что и вылилось в итоговые 3:1 с голами Ракитича, Суареса и Неймара. С тех пор лучший клуб Италии спрогрессировал, выйдя на кардинально иной уровень; и теперь – весной 2017-го – теневым фаворитом в противостоянии «Барсы» и «Юве» была именно итальянская сторона.

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Впрочем, до первой игры в Турине об этом говорили осторожно, едва перешептывались: все-таки команда Луиса Энрике в предыдущем раунде сотворила настоящее чудо и отыграла четыре мяча дефицита у «ПСЖ». Тот матч закрыл глаза на проблемы «Барселоны», создав иллюзию, что гениальная команда по-прежнему гениальна. Но это был последний рывок, лебединая песня «блауграны» Энрике – это сине-гранатовое солнце уже закатилось, и провал парижан на «Камп Ноу» лишь только отстрочил окончание очередного цикла в истории каталонского клуба.

Последний раз «Барса» вылетала из Лиги чемпионов, не забив ни одного гола за две игры, в 2013 году, получив суммарные 0:7 от «Баварии». Это унижение совпало с окончанием эпохи Гвардиолы – точно так же, как ноль голов в ворота «Ювентуса» совпадут (вернее – уже совпали) с закатом эры Энрике. При нем «Барселона» стала меньше владеть мячом и выиграла требл, но последовавшие за грандиозным успехом сезоны обозначили главную проблему новой команды. Акцент на гениальности Месси, Неймара и Суареса превратил ее в дисгармоничный коллектив, где атака – великолепна, полузащита – по-прежнему сильна (но сильна не так, как при Хави), а оборона в матчах с сильным соперником легко превращается в решето. Четыре банки в Париже и три в Турине – это не случайность. То, как легко забивал в первой игре Дибала, вызывало усмешку – Энрике серьезно намеревался выиграть туринский матч, имея в составе Жереми Матье?

То, как хладнокровно и расчетливо «Ювентус» добился своего, – это по-настоящему стильно. Визуальная легкость и обыденность победы над «Барселоной» придает успеху туринцев особого шарма, пусть они и не были так фееричны в первой игре, как «ПСЖ». Команда Унаи Эмери могла забить и пять, и шесть, и семь голов. «Ювентус» же без особых истерик и надрывов сделал ровным счетом столько усилий, чтобы чувствовать себя спокойно.

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Что еще важно: Буффон в свои 39 наконец-то может выиграть Лигу чемпионов. Для этого великому вратарю и его команде осталось сделать три шага.

Я буду за него болеть.

1000 матчей в карьере и другие умопомрачительные достижения Буффона