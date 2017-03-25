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    1000 матчей в карьере и другие умопомрачительные достижения Буффона


    3
    Голосов: 4
    25.03.2017 16:30
    Вчера Джанлуиджи Буффон сыграл 1000-й матч в своей карьере. «Бомбардир» называет другие цифры, подтверждающие, что итальянец – один из лучших футболистов в истории.

    Тысяча матчей Буффона распределилась между тремя командами: сборной Италии, «Ювентусом» и «Пармой».

    168 – именно столько раз Джанлуиджи надевал футболку национальной сборной. Ни один другой итальянский футболист не имеет за спиной большего числа поединков в составе «Скуадра Адзурры».

    614 – количество матчей Буффона в Серии A. Еще один – и он догонит Хавьера Дзанетти. Вне зоны досягаемости пока Паоло Мальдини с его 647 поединками.

    3 – только три итальянских игрока имеют на своем счету более 100 матчей в Лиге чемпионов: Мальдини, Пирло и Буффон. У Джанлуиджи их 103.

    7 – ни один голкипер не выигрывал Серию A чаще, чем Буффон (7 раз).

    17 – ни один голкипер не играл чаще Буффона в матчах финальной стадии чемпионатов Европы (17 раз).

    973 – в прошлом году Буффон установил новый рекорд итальянского чемпионата: он удерживал свои ворота на замке на протяжении 973 минут. Сухую серию великого вратаря прервал Андреа Белотти.

    23 – именно столько одиннадцатиметровых отбил Буффон на протяжении своей карьеры (исключая серии послематчевых пенальти).

    426 – количество клин-шитов Буффона в его тысяче матчей. Монструозная статистика.

    828 – Джанлуиджи пропустил 828 голов в своей карьере, это меньше, чем гол за игру.

    По материалам Goal.com.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Squawka
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 27 марта 2017, 06:31

      Легендарный вратарь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 26 марта 2017, 12:29

      #1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 марта 2017, 18:47

      Буффонище - скала!!! играй еще 1000 матчей!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 25 марта 2017, 17:49

      Думаю ещё сезона два три поиграет за юве. И обгонит по матчам всех.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 25 марта 2017, 17:49

      Буффон,ты-легенда!Молодец,так держать!!!!Пожалуйста, приедь в Россию на ЧМ

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 25 марта 2017, 17:30

      Великий вратарь. Второй после Яшина.

      1
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