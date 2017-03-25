1000 матчей в карьере и другие умопомрачительные достижения Буффона

Тысяча матчей Буффона распределилась между тремя командами: сборной Италии, «Ювентусом» и «Пармой».

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168 – именно столько раз Джанлуиджи надевал футболку национальной сборной. Ни один другой итальянский футболист не имеет за спиной большего числа поединков в составе «Скуадра Адзурры».

614 – количество матчей Буффона в Серии A. Еще один – и он догонит Хавьера Дзанетти. Вне зоны досягаемости пока Паоло Мальдини с его 647 поединками.

3 – только три итальянских игрока имеют на своем счету более 100 матчей в Лиге чемпионов: Мальдини, Пирло и Буффон. У Джанлуиджи их 103.

7 – ни один голкипер не выигрывал Серию A чаще, чем Буффон (7 раз).

17 – ни один голкипер не играл чаще Буффона в матчах финальной стадии чемпионатов Европы (17 раз).

973 – в прошлом году Буффон установил новый рекорд итальянского чемпионата: он удерживал свои ворота на замке на протяжении 973 минут. Сухую серию великого вратаря прервал Андреа Белотти.

23 – именно столько одиннадцатиметровых отбил Буффон на протяжении своей карьеры (исключая серии послематчевых пенальти).

426 – количество клин-шитов Буффона в его тысяче матчей. Монструозная статистика.

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828 – Джанлуиджи пропустил 828 голов в своей карьере, это меньше, чем гол за игру.

По материалам Goal.com.

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