Матч 2-го тура Серии А между «Наполи» и «Комо» пройдет 30 августа в Неаполе на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона». Хозяева стартовали с уверенной победы над «Дженоа» (2:0) и возглавляют таблицу, а гости в первом туре сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). При этом «Комо» имеет отличную статистику в очных встречах с «Наполи» – не проигрывает в семи из девяти последних матчей. Сможет ли неаполитанский гранд взять реванш на своем поле или «Комо» вновь отберет очки у фаворита?

Кто победит в матче

«Наполи» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах. В атаке неаполитанцы действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,6 гола за встречу, а голевая серия насчитывает девять матчей подряд. Оборона также выглядит надежно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру. Стартовый тур показал, что «Наполи» сохранил боевой настрой и готов бороться за самые высокие места. Домашний стадион и поддержка трибун добавляют уверенности, а соперник, хоть и опасен, не обладает такой же мощью в атаке.

«Комо» начал сезон с ничьей (1:1) и продлил свою беспроигрышную серию в Серии А до шести матчей. Гости традиционно неуступчивы в играх против «Наполи» – они не проигрывают в семи из девяти последних очных встреч. В атаке «Комо» забивает в среднем один гол за матч, а оборона пропускает 1,2 гола за игру. Однако против такого мощного соперника, как «Наполи», этих показателей может не хватить. В гостях «Комо» играет осторожно, но именно такая тактика приносила им успех в Неаполе в прошлом.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Наполи». Более высокая результативность, надежная оборона и домашнее поле дают хозяевам весомое преимущество. «Комо» способен навязать борьбу, но вряд ли сможет удержать напор неаполитанцев на протяжении всего матча.

Форма и история личных встреч

В личных встречах «Комо» имеет перевес – пять побед против двух у «Наполи» при двух ничьих. Однако последние три очные встречи завершились вничью (два раза 0:0 и один раз 1:1 в Кубке Италии), что говорит о равенстве сил в последнее время. При этом текущая форма «Наполи» значительно лучше – хозяева забивают много и не проигрывают, тогда как «Комо» часто довольствуется ничьими. Это дает основание полагать, что серия ничьих может прерваться в пользу неаполитанцев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Наполи». Неаполитанцы имеют более мощную атаку, надежную оборону и играют при своих болельщиках, тогда как «Комо» хотя и неуступчив, но в гостях против лидера вряд ли сможет удержать нули. Рекомендуемая ставка – победа «Наполи» с коэффициентом 2.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Наполи» и «Комо» состоится 30 августа в Неаполе на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Футбол 1».