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«Наполи» – «Комо»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027

29 августа 2026 9:59
Наполи - Комо
30 авг. 2026, воскресенье 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Наполи»
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Матч 2-го тура Серии А между «Наполи» и «Комо» пройдет 30 августа в Неаполе на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона». Хозяева стартовали с уверенной победы над «Дженоа» (2:0) и возглавляют таблицу, а гости в первом туре сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). При этом «Комо» имеет отличную статистику в очных встречах с «Наполи» – не проигрывает в семи из девяти последних матчей. Сможет ли неаполитанский гранд взять реванш на своем поле или «Комо» вновь отберет очки у фаворита?

Кто победит в матче

«Наполи» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах. В атаке неаполитанцы действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,6 гола за встречу, а голевая серия насчитывает девять матчей подряд. Оборона также выглядит надежно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру. Стартовый тур показал, что «Наполи» сохранил боевой настрой и готов бороться за самые высокие места. Домашний стадион и поддержка трибун добавляют уверенности, а соперник, хоть и опасен, не обладает такой же мощью в атаке.

«Комо» начал сезон с ничьей (1:1) и продлил свою беспроигрышную серию в Серии А до шести матчей. Гости традиционно неуступчивы в играх против «Наполи» – они не проигрывают в семи из девяти последних очных встреч. В атаке «Комо» забивает в среднем один гол за матч, а оборона пропускает 1,2 гола за игру. Однако против такого мощного соперника, как «Наполи», этих показателей может не хватить. В гостях «Комо» играет осторожно, но именно такая тактика приносила им успех в Неаполе в прошлом.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Наполи». Более высокая результативность, надежная оборона и домашнее поле дают хозяевам весомое преимущество. «Комо» способен навязать борьбу, но вряд ли сможет удержать напор неаполитанцев на протяжении всего матча.

Форма и история личных встреч

В личных встречах «Комо» имеет перевес – пять побед против двух у «Наполи» при двух ничьих. Однако последние три очные встречи завершились вничью (два раза 0:0 и один раз 1:1 в Кубке Италии), что говорит о равенстве сил в последнее время. При этом текущая форма «Наполи» значительно лучше – хозяева забивают много и не проигрывают, тогда как «Комо» часто довольствуется ничьими. Это дает основание полагать, что серия ничьих может прерваться в пользу неаполитанцев.

Личные встречи
Побед - 1 (17%)
Ничьих - 3 (50%)
Побед - 2 (33%)
6
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
3 : 1
04.10.2024
Комо
Самая крупная ничья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
1 : 1
10.02.2026
Комо
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
Италия. Серия А, 35 тур
Комо
0 : 0
02.05.2026
Наполи
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
1 : 1
10.02.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
0 : 0
01.11.2025
Комо
Италия. Серия А, 26 тур
Комо
2 : 1
23.02.2025
Наполи
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
3 : 1
04.10.2024
Комо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Наполи
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
47
Christian Garofalo
ЦЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
11
Билли Гилмор
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
16
Кайки Бруно
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
20
I. Azon
ЦФ
30
M. Liberali
ЦФ
4-4-1-1
1
Мерет
37
Оливера
16
Марин
22
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
70
Ланг
68
Лоботка
99
Ангисса
8
Мактоминей
21
Политано
19
Хойлунд
4-3-1-2
1
Бутез
27
Коуто
99
Чалоба
4
Рамон
16
Валье
20
Батурина
10
Пас
6
Милья
11
Диао
7
Да Кунья
9
Дувикас
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
70
Ланг
27
Сантос
27
Сантос
70
Ланг
8
Мактоминей
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
8
Мактоминей
37
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
37
Оливера
99
Ангисса
7
Нерес
7
Нерес
99
Ангисса
10
Пас
16
Бруно
16
Бруно
10
Пас
7
Да Кунья
21
Перроне
21
Перроне
7
Да Кунья
11
Диао
2
Кемпф
2
Кемпф
11
Диао
20
Батурина
8
Какере
8
Какере
20
Батурина
27
Коуто
27
Смольчич
27
Смольчич
27
Коуто
Остались в запасе
Наполи
Комо
26
Антонио Вергара
АП
23
Гиоване
ЦФ
11
Билли Гилмор
ЦП
17
Сам Беукема
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
47
Christian Garofalo
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
20
I. Azon
ЦФ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
15
Adrian Lahdo
ЦП
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
25
Эмиль Аудеро
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
30
M. Liberali
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
26
Антонио Вергара
АП
23
Гиоване
ЦФ
11
Билли Гилмор
ЦП
17
Сам Беукема
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
47
Christian Garofalo
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
Остались в запасе
20
I. Azon
ЦФ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
15
Adrian Lahdo
ЦП
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
25
Эмиль Аудеро
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
30
M. Liberali
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Наполи
Точно не сыграют
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
Лука Мариануччи
ЦЗ
Паскуале Маццокки
ПЗ
Комо
Точно не сыграют
Джейден Аддаи
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Наполи». Неаполитанцы имеют более мощную атаку, надежную оборону и играют при своих болельщиках, тогда как «Комо» хотя и неуступчив, но в гостях против лидера вряд ли сможет удержать нули. Рекомендуемая ставка – победа «Наполи» с коэффициентом 2.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Наполи» и «Комо» состоится 30 августа в Неаполе на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Футбол 1».

«Наполи» – «Комо»: смотреть онлайн.

2.45
Победа «Наполи»
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Комо Наполи
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